Google dichiara guerra ai rivali: arriva Gemini 3.5 Flash e la ricerca cambia per sempre

La barra di ricerca di google alla fine si aggiorna, dopo ben 25 anni. Mountain View ha deciso di stravolgere il suo motore di ricerca per rispondere all’assedio di OpenAI e Anthropic. Alla conferenza I/O 2026, Google ha annunciato che non inseriremo più solo parole nel celebre box bianco, ma potremo caricare video o immagini. Il sistema non restituirà più una banale lista di link azzurri, ma genererà in tempo reale tabelle, grafici e risposte interattive.

Tuttavia, la vera notizia – quella che interessa i mercati e sposta gli equilibri economici – è il nuovo motore sotto il cofano: Gemini 3.5 Flash.

Che cosa fa di bello il nuovo modello Gemini 3.5 Flash?

Questo aggiornamento segna il passaggio dall’intelligenza artificiale che “risponde” a quella che “agisce”. Gemini 3.5 Flash non è un semplice generatore di testi, ma un costruttore di “agenti intelligenti”.

Autonomia operativa: Gli utenti possono creare direttamente nel browser dei bot capaci di navigare su internet senza supervisione, prenotare eventi, monitorare notizie o scrivere codice di programmazione. Una prima, semplice, concorrenza per Openclaw

Gli utenti possono creare direttamente nel browser dei bot capaci di navigare su internet senza supervisione, prenotare eventi, monitorare notizie o scrivere codice di programmazione. Una prima, semplice, concorrenza per Openclaw Efficienza nei costi: Le sue prestazioni sono paragonabili a quelle dei modelli rivali (come Claude Code di Anthropic o Codex di OpenAI), ma funziona in modo molto più rapido e costa la metà, almeno secondo quanto afferma Google.

Le sue prestazioni sono paragonabili a quelle dei modelli rivali (come Claude Code di Anthropic o Codex di OpenAI), ma funziona in modo molto più rapido e costa la metà, almeno secondo quanto afferma Google. Il nuovo “Modello del Mondo” Omni: In parallelo, Google ha presentato Omni, un sistema per generare video capace di comprendere e simulare le leggi fisiche reali, come la gravità, superando un ostacolo storico per l’IA.

Perché questo aggiornamento proprio ora?

La risposta è puramente economica e strategica. Fino a oggi, nonostante le risorse infinite, Google ha accumulato un ritardo fastidioso, detenendo solo il 10-15% del mercato dell’automazione aziendale contro il 40% in mano ai rivali. Questo aggiornamento serve a risolvere due enormi problemi strutturali:

Tagliare i costi di infrastruttura: L’IA generativa brucia quantità immani di energia e potenza di calcolo. Gemini 3.5 Flash è stato progettato per essere estremamente efficiente, sfruttando i nuovi chip sviluppati internamente da Google per ridurre il peso sui server. Schiacciare la concorrenza: Anthropic viaggia verso i 45 miliardi di dollari di ricavi annualizzati e OpenAI continua a crescere. Google, vedendo il proprio monopolio minacciato, ha deciso di usare la forza bruta del capitale. In questo modo ha scelto di investire tanto per dare qualcosa di più, a costi più bassi, ai propri clienti. O almeno così presenta il nuovo modello.

Le ricadute economiche: il ritorno della spesa massiccia

Stiamo assistendo a una colossale iniezione di liquidità che farà da stimolo per l’intero settore tecnologico. Google ha messo sul piatto un piano di investimenti da 190 miliardi di dollari solo per quest’anno. Questa spesa mastodontica per chip, data center e ricerca serve a sostenere la sua strategia “full-stack” (farsi tutto in casa, dall’hardware al software).

Facendosi tutto in modo specifico ha anche il vantaggio che il proprio modello non può essere facilmente superato. Inoltre l’integrazione con servizi molto diffusi, come Youtube e Drive, permetterà di sfruttare delle sinergie che i concorrenti, concentrati sulla Ai, non hanno. Si tratta di un vantaggio strategico che rischia di essere schiacciante.

Alphabet sta adottando la più classica (e spietata) delle mosse corporative: abbassare i prezzi degli abbonamenti premium per allinearli ai rivali, ma offrendo molto di più (spazio cloud, YouTube). L’obiettivo è chiaro: bruciare i propri margini nel breve periodo per affamare le startup concorrenti e riprendersi il controllo assoluto del mercato prima che le abitudini dei consumatori cambino per sempre, una mossa che Mountain View ha già compiuto, ad esempio, con i servizi cloud e email, oppure con Android. La guerra dell’IA è appena passata dalla fase della ricerca a quella del brutale dominio commerciale.