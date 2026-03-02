Il Golfo Persico diventa “terra incognita”: i club assicurativi staccano la spina alla copertura rischi di guerra

Le più grandi compagnie assicurative marittime e i club assicurativi mondiali stanno ponendo fine alla copertura dei rischi di guerra per le navi che transitano nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, a seguito dell’escalation del conflitto in Iran.

A partire dalla mezzanotte del 5 marzo, ora di Londra, la maggior parte delle principali compagnie assicurative terminerà la copertura dei rischi di guerra, secondo quanto riportato in varie circolari dei club assicurativi.

L’American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association ha emesso domenica un avviso di cancellazione relativo all’esposizione ai rischi di guerra nel Golfo Persico/Arabico e nel Golfo di Oman. Queste aree sono definite come segue: Golfo Persico/Arabico e acque adiacenti, compreso il Golfo di Oman e le acque a ovest della linea che va dal limite territoriale dell’Oman al largo di Capo al-?add a 22°42,5’N, 59°54,5’E a nord-est fino al confine tra Iran e Pakistan a 25°10,5’N, 61°37,5’E.

Ecco un’immagine dell’area interessata:

L’avviso entrerà in vigore 72 ore dopo le 00:00 GMT del 2 marzo 2026, ha affermato l’associazione.

Separatamente, il London P&I Club ha emesso un avviso simile con gli stessi parametri di revoca della copertura del rischio di guerra, sottolineando che tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

Anche Assuranceforeningen Skuld ha cessato la copertura dei rischi di guerra in considerazione di “un livello significativamente più elevato di incertezza geopolitica e operativa”.

“È già evidente che la propensione dei riassicuratori all’esposizione al rischio di guerra si sta riducendo e, in termini pratici, ciò comporterà il ritiro della capacità da parte dei riassicuratori con breve preavviso”, ha affermato Skuld.

Prima dell’escalation in Iran e degli attacchi di ritorsione di Teheran contro gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e il Bahrein, i premi di rischio di guerra per il Golfo Persico erano pari a circa lo 0,25% del valore dello scafo di una nave.

Questi tassi sono destinati ad aumentare del 50% o anche di più, riporta Insurance Business, citando gli analisti di mercato. Ciò significherebbe che per una superpetroliera da 100 milioni di dollari, la cosiddetta Very Large Crude Carrier (VLCC), il costo dell’assicurazione salirebbe a 400.000 dollari per un singolo viaggio, rispetto ai circa 250.000 dollari prima del conflitto, osserva Insurance Business. Tutto questo peserà sui prezzi dei prodotti, ma, comunque, è sempre meglio che non far viaggiare le navi.