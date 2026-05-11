Golfo Persico: la guerra ombra esce allo scoperto. EAU hanno attaccato raffineria iraniana

Il Medio Oriente non è più quello di una volta. La lunga “guerra fredda” tra le potenze del Golfo si sta scaldando, e le conseguenze per l’economia globale potrebbero farsi sentire presto sui mercati. Secondo un recente rapporto del Wall Street Journal, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno condotto attacchi militari diretti contro l’Iran lo scorso otto aprile. Il bersaglio principale è stata una raffineria vitale sull’isola di Lavan, colpita all’inizio del mese scorso.

Questa mossa segna un cambio di passo notevole per Abu Dhabi, che ha deciso di rispondere con la forza. Ma perché proprio ora? La risposta si trova nei numeri dell’escalation precedente e nei danni all’economia reale.

Gli attacchi subiti: Nel corso dei mesi, l’Iran ha lanciato oltre 2.800 droni e missili contro il territorio emiratino.

I danni al sistema produttivo: Questa pioggia di attacchi ha colpito duramente il traffico aereo, i flussi turistici e il mercato immobiliare, costringendo molte aziende locali a licenziare o mettere in cassa integrazione il personale.

Il cambio di rotta: Gli Emirati ora vedono Teheran come un attore fuori controllo, una minaccia diretta al loro modello di sviluppo basato sui servizi e sui capitali esteri. Non saranno quindi più semplici spettatori.

🇦🇪🇮🇷 BREAKING The UAE was secretly striking Iran during the war. And Iran struck back. The UAE covertly launched an April attack on an oil refinery on Lavan Island that caused a major fire and months-long disruption. Iran retaliated with missile and drone attacks on the UAE and… https://t.co/RT2CAB0xWo pic.twitter.com/3BPZQ870oZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 11, 2026

L’attacco emiratino all’isola di Lavan ha causato un vasto incendio, bloccando una parte importante della produzione petrolifera locale per mesi. Da Washington, l’amministrazione americana ha osservato la situazione accogliendo con un discreto e silenzioso favore la volontà dei paesi del Golfo di assumersi l’onere della propria difesa.

Ma la risposta di Abu Dhabi non è solo militare; si gioca pesantemente anche sul piano dell’economia e dei flussi di capitale.

Azione Emiratina Impatto Economico sull’Iran Chiusura di istituzioni iraniane a Dubai Fine di una rete vitale per aggirare le sanzioni occidentali Restrizioni sui visti per i cittadini iraniani Blocco dei movimenti di capitali e delle relazioni commerciali Sostegno alle risoluzioni ONU su Hormuz Possibile uso della forza per proteggere le vie marittime

Queste misure finanziarie tagliano una via di fuga fondamentale. Dubai è storicamente servita da porta di servizio per i capitali iraniani; chiudere questo accesso significa colpire duramente la capacità di Teheran di importare beni e valuta pregiata.

I mercati globali ora dovranno valutare il rischio di nuove rappresaglie iraniane. Il sostegno degli Emirati all’uso della forza per mantenere aperto lo Stretto di Hormuz è un segnale forte: sono pronti ad alzare la posta per difendere il libero commercio. Un blocco di Hormuz avrebbe effetti pesanti sull’offerta energetica globale, un fattore che richiede molta attenzione, senza inutili allarmismi, ma con sano realismo contabile.