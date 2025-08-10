GNL USA, autarchia o autogol? Le nuove regole sulla cantieristica navale mettono a rischio le esportazioni.

Il boom delle esportazioni di GNL dagli Stati Uniti, fortemente sostenuto dall’amministrazione Trump, potrebbe essere compromesso da norme commerciali separate proposte dalla stessa amministrazione, che mira a rilanciare la cantieristica navale americana per contrastare il dominio cinese.

In base ai nuovi mandati proposti dal Rappresentante commerciale degli Stati Uniti (USTR), a partire dal 2028, l’1% delle esportazioni americane di GNL dovrà essere trasportato su navi battenti bandiera statunitense. Dal 2029 in poi, l’1% delle esportazioni statunitensi di GNL dovrà essere trasportato su navi battenti bandiera statunitense e costruite negli Stati Uniti.

Questo numero aumenterà gradualmente nel corso dei decenni e, entro il 2047, il 15% di tutte le esportazioni di GNL degli Stati Uniti dovrà essere trasportato su navi cisterna costruite negli Stati Uniti e battenti bandiera statunitense.

Solo l’1% delle esportazioni può sembrare una cifra trascurabile se non si considera che gli Stati Uniti sono il più grande esportatore mondiale di GNL, che l’attuale flotta globale di GNL operativa conta solo una sola nave battente bandiera statunitense (ma costruita in Francia) e che la costruzione di una nave metaniera negli Stati Uniti richiederà anni e probabilmente costerà da due a quattro volte il prezzo di una nave costruita in Corea del Sud o in Cina.

Contrastare il dominio della Cina e rilanciare la cantieristica navale americana sono gli obiettivi principali delle norme proposte dall’USTR.

Tuttavia, i gruppi industriali e gli analisti del settore energetico sostengono che il mandato danneggerebbe le esportazioni di GNL degli Stati Uniti più di quanto non limiterebbe il dominio della Cina.

I gruppi di pressione del settore petrolifero e del GNL chiedono all’USTR di abolire la disposizione relativa alle navi metaniere, poiché è impossibile conformarsi al mandato.

Il Center for Liquefied Natural Gas (CLNG), l’associazione commerciale statunitense che promuove le esportazioni di GNL e che comprende esportatori e sviluppatori di progetti di GNL, afferma che il rispetto del mandato dell’USTR è impossibile in quanto “attualmente non esistono navi di fabbricazione statunitense o battenti bandiera statunitense in grado di esportare la quantità di GNL necessaria per sostenere le esportazioni attuali o aumentate di GNL degli Stati Uniti”.

Gli Stati Uniti non dispongono della capacità cantieristica, delle competenze tecniche o delle catene di approvvigionamento necessarie per aumentare in modo significativo la costruzione di navi metaniere statunitensi per soddisfare i requisiti dell’USTR. Inoltre, secondo il CLNG, gli Stati Uniti non dispongono attualmente di equipaggi altamente specializzati e qualificati per il funzionamento e la manutenzione delle navi metaniere.

L’anno scorso gli Stati Uniti hanno esportato un totale di 1.396 carichi di GNL. Allo stesso tempo, secondo i dati citati dall’associazione di categoria CLNG, la flotta mondiale di navi GNL conta 792 navi cisterna operative. Di queste, solo una è battuta bandiera statunitense, ma ha una capacità pari alla metà di una moderna nave GNL e serve principalmente per consegnare GNL a Porto Rico.

Il mese scorso, la CLNG e l’American Petroleum Institute (API) hanno presentato congiuntamente delle osservazioni sulle proposte dell’USTR, affermando che le restrizioni al trasporto di GNL non affrontano direttamente le pratiche sleali della Cina e “penalizzano invece gli esportatori di GNL statunitensi”.

Il requisito “è irrealistico e continuerà ad avere un impatto sproporzionato sull’industria del GNL statunitense e non sulle entità cinesi”, hanno affermato l’API e la CLNG.

L’anno scorso sono state consegnate circa 1.400 carichi di GNL statunitense ad acquirenti in tutto il mondo e tale numero è destinato a raddoppiare entro la fine del decennio con l’entrata in servizio dei terminali attualmente in costruzione, hanno affermato le associazioni.

In base ai requisiti dell’USTR, che prevedono che a partire dal 2029 l’1% delle esportazioni di GNL statunitensi debba essere trasportato su navi costruite negli Stati Uniti, entro la fine del decennio sarebbero necessarie fino a sei navi GNL costruite negli Stati Uniti, il che non è fattibile.

Gli Stati Uniti hanno costruito la loro ultima nave GNL nel 1980.

Una questione di componenti

Inoltre, i gruppi sottolineano che negli Stati Uniti la capacità di accedere a componenti chiave per la costruzione navale e di costruire navi GNL è limitata, mentre il Paese non dispone della manodopera qualificata necessaria per costruire navi metaniere e probabilmente dovrà affrontare una sfida ancora più ardua per quanto riguarda l’equipaggio e il personale di bordo, hanno affermato API e CLNG.

Gli analisti sostengono che il settore ha bisogno di chiarezza su cosa si intenda per nave costruita negli Stati Uniti.

“La maggior parte della nave potrebbe essere costruita all’estero e completata negli Stati Uniti? Il motore è di fabbricazione statunitense?”, ha dichiarato Jason Feer, responsabile globale della business intelligence di Poten & Partners, alla CNBC .

Altri esperti sostengono che, se l’obbligo dovesse rimanere in vigore, sarà necessaria una certa flessibilità nell’interpretazione di cosa si intende per nave costruita negli Stati Uniti e delle deroghe per il settore, se l’amministrazione Trump vuole che il dominio americano nell’esportazione di GNL abbia successo.

“Senza una flessibilità dettata dal buon senso o un approccio graduale, i conti semplicemente non tornano”, ha dichiarato alla CNBC Louis Sola, ex commissario della Federal Maritime Commission nominato dal presidente Trump e ora partner della società di lobbying Thorn Run Partners.

“Rischiamo di bloccare le nostre esportazioni di GNL e di aprire il mercato alla concorrenza proprio nel momento in cui i nostri alleati hanno più bisogno dell’energia americana”.

Società sud coreane, come Hanwa, hanno già piazzato il primo ordine per la costruzione di una nave metaniera negli USA da 45 anni, ma questo rischiederà molto tempo, e molte componenti dovranno essre importate da Corea del Sud e Giappone, dove la produzione è attiva. Sarà questo sufficiente a soddisfare Trump ? Quanto tempo ci vorrà per vedere queste navi costruite negli USA?