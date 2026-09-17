Gli USA trasformano il Cessna in drone per superare l’incubo logistico del Pacifico

Se scoppiasse un conflitto nel Pacifico, le truppe americane disperse su decine di atolli rischierebbero di restare a secco di munizioni e pezzi di ricambio in pochi giorni. I grandi aerei da trasporto C-130 sono troppo costosi e pochi per rischiare di mandarli su piste improvvisate sotto tiro nemico, mentre la Cina testa già colossi cargo senza pilota da sette tonnellate. Per evitare una paralisi strategica, Washington ha deciso di scommettere su una soluzione tanto rozza quanto pragmatica: togliere i piloti da un robusto mulo volante da lavoro.

Nasce così lo SkyCourier UX, una conversione a guida completamente autonoma del Cessna 408 SkyCourier. Il progetto unisce due realtà molto diverse: il colosso industriale Textron Aviation (proprietario del marchio Cessna) e la società tecnologica Merlin Labs, specializzata in software per l’autonomia di volo. L’obiettivo non è stupire con forme futuristiche, ma fornire rapidamente alle forze armate un aereo da trasporto senza pilota affidabile, economico e subito pronto per contesti ad altissimo rischio.

Un furgone volante senza cabina di pilotaggio

La novità visiva più impressionante dello SkyCourier UX è l’eliminazione totale della cabina di pilotaggio. Al suo posto, il muso dell’aereo è montato su cardini idraulici e si apre lateralmente.

Questa modifica permette di caricare bancali e colli voluminosi direttamente dalla parte frontale, senza bisogno di attrezzature speciali a terra. Una necessità vitale se si atterra su una pista di terra battuta in un’isola remota.

La cellula rimane quella classica e robusta dello SkyCourier civile, già collaudato con successo da colossi delle spedizioni come FedEx:

Struttura interamente in alluminio e ala alta per resistere a detriti e piste rovinate.

Coppia di motori turboelica affidabili e facili da manutenere.

Capacità di carico invariata: circa 2.700 chilogrammi (6.000 libbre), pari a tre container standard LD3.

Decollo in appena 1.000 metri (3.300 piedi) e atterraggio in meno di 760 metri (2.500 piedi).

L’autonomia di volo si aggira attorno alle 900 miglia nautiche (circa 1.660 chilometri). Non consente di attraversare l’oceano da un continente all’altro, ma è studiata esattamente per la tattica dell'”island-hopping”, ovvero il salto da un’isola all’altra per distribuire materiale tra avamposti isolati.

Dati tecnici essenziali

Caratteristica Cessna SkyCourier UX (Drone Cargo) Produttori Textron Aviation (Cessna) & Merlin Labs Propulsione Bimotore turboelica Carico utile ~2.720 kg (3 pallet standard LD3) Autonomia operativa ~900 miglia nautiche (~1.660 km) Pista minima per atterraggio ~760 metri (2.500 piedi) Costo unitario stimato Tra 7 e 8,5 milioni di dollari

Il cervello digitale: Merlin Pilot

La vera innovazione software è il pacchetto Merlin Pilot, già finanziato con un contratto da 105 milioni di dollari dal Comando per le Operazioni Speciali statunitense (USSOCOM).

Il sistema gestisce in autonomia decollo, navigazione e atterraggio. Inoltre, è programmato per operare anche se il segnale GPS viene disturbato o spento dalla guerra elettronica nemica, ricalcolando la rotta per aggirare pericoli imprevisti.

Nelle versioni con pilota ancora a bordo, il sistema funge da copilota artificiale: controlla la stanchezza umana, traccia lo sguardo del pilota e interviene sui comandi se chi guida perde i sensi. Già così permette di ridurre l’equipaggio a bordo da due a uno.

L’Aeronautica militare americana frena ancora sull’uso di questi sistemi intelligenti sui giganti del rifornimento come i KC-135, ritenendo la tecnologia non ancora matura per aerei così grandi. Tuttavia, il comando logistico ammette che per l’ultimo miglio tattico i piccoli cargo autonomi sono una scelta obbligata. Se bisogna rifornire basi disperse, come nel Pacifico, il drone di grandi dimensioni può essere la soluzione economicamente, ma anche tatticamente, più conveniente. Inoltre viene ad essere spendibile in caso di situazione con cieli contesi e non completamente sicuri.

Economia reale contro i rendering della Silicon Valley

Nel mondo della difesa americano si sprecano startup piene di video promozionali ma prive di fabbriche. Merlin e Textron giocano invece la carta della concretezza industriale. Lo SkyCourier convenzionale costa tra i 7 e gli 8,5 milioni di dollari: una frazione rispetto alle decine di milioni necessari per un aereo da trasporto militare tradizionale. Più dell’aereo in sé, conta la catena di montaggio. Textron ha già 14.000 lavoratori a Wichita, in Kansas, che producono aerei ogni settimana con pezzi di ricambio distribuiti in 170 Paesi.

Se un componente si rompe su un’isola sperduta, la rete logistica per ripararlo esiste già oggi. La strategia iniziale prevede una versione con equipaggio opzionale per far abituare i comandi militari alla tecnologia, per poi passare all’aereo privo di cabina.

La corsa contro Pechino

Questa accelerazione ha una spiegazione geopolitica ben precisa. La Cina sta correndo a velocità doppia nello sviluppo di droni da trasporto pesanti.

Pechino ha già fatto volare droni cargo da 7 tonnellate e ha presentato il CH-YH1000, un drone logistico che presenta esattamente la stessa soluzione: portellone sul muso per caricare pallet fino a 1,2 tonnellate. C’è poi il cargo senza pilota CY-8, anch’esso in fase di test avanzato.

In uno scontro moderno, vince chi riesce a far arrivare un pezzo di ricambio o una batteria per missili dove serve, prima che il reparto al fronte rimanga isolato. Lo SkyCourier senza pilota dimostra come la difesa americana stia riscoprendo la vecchia scuola industriale: macchine semplici, linee di montaggio attive e spese razionali al posto di progetti fantascientifici mai consegnati. Soprattutto mezzi spendibili senza perdite umane anche quando bisogna rifornire un atollo sperduto in un oceano combattuto.