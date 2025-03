Gli USA espellono l’ambasciatore del Sud Africa dopo un’offesa diretta a Trump

In quella che molti definiscono una chiara escalation contro i sudafricani bianchi, nel 2024 la Repubblica ha approvato una legge (Expropriation Act 13) che ha permesso al governo a maggioranza nera di confiscare le proprietà dei cittadini per qualsiasi motivo e di ridistribuirle secondo standard di giustizia sociale.

In altre parole, gli agricoltori bianchi boeri e afrikaner, che producono circa il 70% della produzione agricola del Paese, sono soggetti a un dominio imminente arbitrario in base alle ingiustizie percepite del passato.

Donald Trump, appena entrato nello Studio Ovale, ha immediatamente affrontato la questione in una dichiarazione della Casa Bianca che ammoniva il governo sudafricano sotto il controllo dell’African National Congress (ANC). La violenza etnica contro i boeri è aumentata in modo esponenziale, con l’ANC che ha sempre negato la tendenza. Trump ha offerto potenziale asilo e cittadinanza al gruppo minoritario, istituendo al contempo tagli ai finanziamenti e sanzioni contro il Sudafrica.

La legalizzazione dell’accaparramento illimitato di beni è un’azione che spesso precede la totale presa di potere comunista di una nazione, di solito in nome della “redistribuzione della ricchezza” e dell’equità di classe. Solo che, in questo caso, l’obiettivo principale è il gruppo minoritario emarginato.

I funzionari del SA hanno cercato sminuire le preoccupazioni di Trump per le loro politiche di accaparramento delle terre, sostenendo che nessuno nel Paese era realmente interessato a fuggire negli Stati Uniti. Si trattava di una menzogna. In realtà, oltre 10.000 sudafricani bianchi hanno espresso interesse per l’immigrazione negli Stati Uniti già il primo giorno degli ordini esecutivi di Trump. Parlando a SABC News, Neil Diamond, presidente della Camera di Commercio sudafricana negli USA, ha messo in guardia da un potenziale esodo di massa di professionisti agricoli qualificati.

Ora però il Sud Africa è passato all’offensiva verbal, ma non gli è andata bene. L’ambasciatore sudafricano Embrahim Rasool ha detto ai partecipanti a un seminario di politica estera venerdì che Donald Trump sta guidando un movimento suprematista bianco in America e nel mondo che sta “facendo pressione” sui governi europei per deportare i migranti e trattare i bianchi come un “gruppo vittima”.

“Quello che Donald Trump sta lanciando è un assalto all’incumbency, a coloro che sono al potere, mobilitando un suprematismo contro l’incumbency, in patria e – credo di averlo illustrato – anche all’estero. Quindi, in termini di questo, l’assalto suprematista all’incumbency, lo vediamo nella politica interna degli Stati Uniti, il movimento MAGA, il movimento Make America Great Again, come risposta non semplicemente a un istinto suprematista, ma a dati molto chiari che mostrano grandi cambiamenti demografici negli Stati Uniti, in cui si prevede che l’elettorato votante negli Stati Uniti diventerà bianco al 48%. E che all’orizzonte si profila la possibilità di una maggioranza di minoranze…”.

Va notato che i caucasici sono già una minoranza globale, costituendo solo l’11%-15% della popolazione mondiale. Si noti anche che una percentuale considerevole di non bianchi ha votato per Trump alle elezioni del 2024, proprio perché sostiene la deportazione degli stranieri illegali, indipendentemente dalla loro etnia. Le affermazioni dell’ambasciatore non hanno molto senso, se non quello di distrarre dalle vere ragioni per cui Trump sta punendo il Sudafrica.

In risposta, l’amministrazione Trump e il Segretario di Stato Marco Rubio hanno espulso Embrahim Rasool dagli Stati Uniti.

South Africa’s Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.

Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.

We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 14, 2025