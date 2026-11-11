Gli Stati Uniti abbandonano la storica base aerea di Baledogle in Somalia: semplice riposizionamento o cambio di strategia nel Corno d’Africa?

Dopo oltre un decennio di presenza ininterrotta, le forze armate statunitensi hanno ritirato tutti i propri soldati dall’aeroporto militare di Baledogle, una delle principali basi aeree della Somalia. La struttura, situata a circa 60 miglia (circa 96 chilometri) a sud-ovest della capitale Mogadiscio, ha rappresentato per anni il fulcro delle operazioni antiterrorismo di Washington nella regione. Non si tratta di un addio definitivo al Paese africano, ma di una mossa che ridisegna la postura militare americana in un’area ad altissima tensione.

Il ritiro da Baledogle e la posizione di AFRICOM

Secondo quanto riportato inizialmente dalla testata locale Horn Observer e confermato da un funzionario militare a Task & Purpose, il trasferimento delle truppe è avvenuto il mese scorso. I soldati americani hanno lasciato la pista di Baledogle, ma rimarranno comunque dispiegati in altre zone della Somalia. Lo stesso funzionario ha precisato che le forze statunitensi potrebbero fare ritorno nella base in futuro, qualora le condizioni operative lo richiedessero. La scusa ufficiale per l’abbandono della base sarebbe il deperimento dell’aviosuperfice che ne era il cuore.

A top U.S. Africa Command general on Tuesday cited a deteriorating runway in the U.S. withdrawal from a longtime counterterrorism outpost in Somalia, but the departure did not signal a reduction in American support for Somali forces. (from @john_vandiver) https://t.co/hd9pOTIBEF — Stars and Stripes (@starsandstripes) November 11, 2026

Come spesso accade quando i comandi militari devono giustificare un ripiegamento senza mostrare debolezza, le dichiarazioni ufficiali si rifugiano dietro il lessico della flessibilità tattica. Un portavoce dello U.S. Africa Command (AFRICOM) non ha confermato apertamente la notizia dell’abbandono della base, ma ha rilasciato una dichiarazione emblematica:

“L’esercito statunitense è una forza agile e mobile. Lo U.S. Africa Command riposiziona le proprie forze per ottimizzare le operazioni antiterrorismo. Nell’interesse del mantenimento della sicurezza operativa, non discutiamo i dettagli delle operazioni in corso.”

Non è chiaro quanti militari fossero esattamente assegnati alla struttura prima del trasferimento, ma in passato il Pentagono vi ha mantenuto diverse decine di effettivi per supportare le missioni regionali. Viene spontaneo chiedersi: se una roccaforte presidiata per più di dieci anni viene svuotata in silenzio, siamo davvero di fronte a una semplice “ottimizzazione” oppure i costi e i rischi di mantenimento delle infrastrutture fisse in territorio ostile stanno diventando insostenibili anche per la prima superpotenza mondiale?

Una roccaforte contesa nel cuore della guerra civile

L’aeroporto di Baledogle non è un semplice scalo logistico, ma un punto nevralgico della lunga guerra civile somala. La cronologia degli eventi che hanno interessato la base dimostra quanto sia fragile il controllo del territorio fuori dalla capitale:

2009: Il gruppo jihadista al-Shabaab conquista l’aeroporto di Baledogle e lo trasforma per tre anni in un campo di addestramento per i propri miliziani, prima di essere respinto dalle forze dell’Unione Africana.

Il gruppo jihadista conquista l’aeroporto di Baledogle e lo trasforma per tre anni in un campo di addestramento per i propri miliziani, prima di essere respinto dalle forze dell’Unione Africana. 2012: Le truppe statunitensi iniziano a operare stabilmente nella base, espandendo la propria presenza negli anni successivi per condurre missioni antiterrorismo e addestrare i commando d’élite dell’esercito somalo (noti come Danab).

Le truppe statunitensi iniziano a operare stabilmente nella base, espandendo la propria presenza negli anni successivi per condurre missioni antiterrorismo e addestrare i commando d’élite dell’esercito somalo (noti come Danab). 30 settembre 2019: I miliziani di al-Shabaab lanciano un violento assalto contro la base combinando autobombe (VBIED) e armi leggere. Le truppe americane e somale ingaggiano uno scontro a fuoco di un’ora prima di riuscire a respingere gli assalitori.

La nuova postura globale di Washington: meno basi fisse, più raid aerei

L’uscita da Baledogle si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione delle forze americane nel continente africano sotto la seconda amministrazione Trump. Da un lato assistiamo a un disimpegno da alcuni teatri secondari o a una riallocazione dei mezzi verso l’emisfero occidentale, ma dall’altro la campagna aerea in Somalia resta intensa.

Teatro / Operazione Azione intrapresa dagli Stati Uniti Obiettivo strategico Somalia (Baledogle) Ritiro delle truppe dalla base aerea dopo oltre 10 anni e ridislocazione interna Ridurre l’esposizione fissa mantenendo la presenza nel Paese Somalia (Operazioni aeree) 4 raid aerei lanciati nel solo mese di ottobre contro al-Shabaab Prosecuzione della campagna di attacchi dall’alto Kenya Avvio di un progetto multimilionario di potenziamento di una base aerea Creare un hub logistico più sicuro per le operazioni nel Corno d’Africa Nigeria Conclusione delle missioni di combattimento contro i miliziani dello Stato Islamico Riduzione dell’impegno diretto nell’Africa occidentale Rete Droni (MQ-9) Trasferimento dei droni MQ-9 dall’Africa all’America Latina Spostamento delle risorse di sorveglianza verso il continente americano

I numeri parlano chiaro: Washington non sta rinunciando all’uso della forza, ma sta cambiando il modo in cui la proietta nell’area. Invece di mantenere presidi vulnerabili nel cuore della Somalia, l’amministrazione americana preferisce investire milioni di dollari per potenziare le infrastrutture nel vicino Kenya — un Paese decisamente più stabile, anche se comunque non al 100% sicuro — e colpire i miliziani a distanza tramite raid aerei, come dimostrano i quattro bombardamenti effettuati a ottobre. Nel frattempo, assetti strategici pregiati come i droni MQ-9 vengono spostati dall’Africa all’America Latina, segno che le priorità geopolitiche della Casa Bianca si stanno concentrando sempre più vicino ai confini nazionali.

Per l’Europa e per l’Italia, che guarda al Corno d’Africa e al Mar Rosso come snodi vitali per i propri traffici commerciali e per il contenimento dei flussi migratori, questo riassetto americano rappresenta un campanello d’allarme. Quando gli Stati Uniti arretrano dalle posizioni avanzate sul terreno per affidarsi ai soli raid a distanza, chi riempirà il vuoto di sicurezza lasciato sul campo? Probabilmente la Turchia, sicuramente non l’Italia.