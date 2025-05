Gli Emirati Arabi Uniti rompono il monopolio cinese sul gallio con RTX!

In un’importante mossa strategica che ridefinisce le dinamiche della catena di approvvigionamento globale per i minerali critici, RTX ha firmato un memorandum d’intesa rivoluzionario con il Tawazun Council e Emirates Global Aluminium (EGA).

L’accordo mira a esplorare la produzione di gallio presso lo stabilimento di EGA ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Questo sviluppo posizionerà gli Emirati Arabi Uniti come il secondo più grande produttore mondiale di gallio, alle spalle della Cina.

Annunciato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua ultima tappa nel Golfo, l’accordo prevede la creazione di capacità di estrazione e raffinazione di gallio presso la raffineria di allumina di EGA. “Il gallio è un metallo fondamentale per i sistemi elettronici più avanzati ma rimane commercialmente difficile da produrre,” ha dichiarato Abdulnasser Bin Kalban, CEO di EGA. “Questo accordo rende fattibile lo sviluppo di una nuova fonte di gallio negli Emirati Arabi Uniti, creando un nuovo flusso di entrate per EGA e una nuova capacità industriale per la nazione, in linea con la nostra strategia di crescita industriale Operation 300bn.”

Minerale Critico per la Difesa

Questo minerale critico ha applicazioni in una vasta gamma di settori, inclusa la difesa.

Per RTX, il composto Nitruro di Gallio è utilizzato in radar avanzati come il Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) e i missili GEM-T del sistema di difesa aerea Patriot. A seguito del memorandum d’intesa, RTX ed EGA potrebbero avviare uno studio di fattibilità per un impianto di gallio ad alta purezza presso la raffineria di allumina Al Taweelah di EGA, che trasforma la bauxite in allumina. Il gallio si trova infatti in piccolissime quantità nella bauxite.

“L’industria aerospaziale e della difesa dipende da un accesso stabile agli elementi delle terre rare,” ha affermato Paolo Dal Cin, vicepresidente senior per le operazioni e la catena di approvvigionamento di RTX. “L’accordo di oggi ci pone sulla strada per una fornitura affidabile di gallio, necessaria per la produzione di soluzioni critiche per l’aerospazio e la difesa.”

La Risposta al Monopolio Cinese

L’accordo giunge in un momento cruciale, dopo la decisione della Cina, a dicembre, di vietare l’esportazione di un gruppo di tre minerali critici con applicazioni militari — gallio, germanio e antimonio — verso gli Stati Uniti. Questa mossa è stata una ritorsione per il divieto di esportazione di semiconduttori, attrezzature per la produzione di semiconduttori e macchinari verso la Cina, imposto da Washington per ostacolare l’avanzamento di Pechino nello sviluppo di armi avanzate e sistemi di intelligenza artificiale con applicazioni militari.

La Cina produce ed esporta circa il 90% del gallio mondiale, il che pone gli Stati Uniti e i loro alleati in una posizione vulnerabile. Le proprietà uniche del minerale consentono la produzione di semiconduttori specializzati vitali per sistemi d’arma avanzati come radar, difesa missilistica, guerra elettronica e comunicazioni. Una fonte alternativa di gallio allenterebbe le preoccupazioni di Washington sulle forniture future.

Chi é RTX (che fa totalmente altro)

RTX Corporation, precedentemente nota come Raytheon Technologies, è un colosso americano nel settore aerospaziale e della difesa, con sede ad Arlington, Virginia. L’azienda sviluppa e produce una vasta gamma di prodotti e servizi avanzati, tra cui motori per aeromobili (tramite Pratt & Whitney), sistemi avionici e aerostrutture (Collins Aerospace), e sistemi di difesa missilistica, radar e soluzioni di cybersecurity (Raytheon).

Quindi RTX non è un’azienda mineraria, ma accetta di entrare in questo business per procurarsi in minerarie raro che la cui scarsità potrebbe bloccare le sue produzioni.