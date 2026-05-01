Giovani e Social Media: l’Italia è ultima in Europa. Ma se fosse una buona notizia?

Spesso si dipinge la Generazione Z come un monolite incollato allo schermo dello smartphone, incapace di relazioni umane non mediate da un algoritmo. Eppure, spulciando i recenti dati di Eurostat e Ofcom sull’utilizzo dei social network tra i giovani adulti (16-29 anni) in Europa, emerge un quadro decisamente più sfumato. E, per una volta, l’Italia spicca in fondo alla classifica. Un dato che, a un’analisi più attenta, potrebbe non essere affatto negativo.

Mentre in gran parte del continente l’adozione dei social media sfiora la saturazione, due delle principali economie europee, Italia e Germania, si distinguono per una marcata “resistenza” digitale.

I dati: il Nord Europa e i Balcani sempre connessi

In nazioni come Cipro, Nord Macedonia, Repubblica Ceca o Danimarca, l’uso dei social tra i giovani viaggia tra il 97% e il 98%. In questi contesti, essere fuori dalle piattaforme significa, di fatto, l’esclusione sociale: i social sono l’infrastruttura di base per i gruppi di studio, le amicizie e la vita quotidiana.

La classifica completa:

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L’anomalia italo-tedesca: privacy e vita reale

Con l’80,3%, l’Italia è il Paese europeo con la minor percentuale di giovani adulti sui social media. Un giovane su cinque è totalmente “scollegato” da Meta, TikTok o X. La Germania ci fa compagnia poco sopra, all’84,2%.

Le ragioni di questa divergenza sono però profondamente diverse. In Germania, patria del rigore normativo, pesa una radicata cultura della privacy (fortemente plasmata dal GDPR) e una diffusa diffidenza istituzionale verso le interazioni online non controllate.

In Italia, invece, la lettura è più sociologica e, osiamo dire, confortante. Il nostro basso utilizzo riflette la straordinaria tenuta della vita sociale offline. La “piazza” italiana, il bar, la passeggiata serale e il forte legame territoriale offrono ancora un’alternativa tangibile e preferibile alla connessione digitale. Insomma, i nostri giovani escono di casa, si parlano guardandosi negli occhi e mantengono vivo un tessuto sociale che altrove è stato fagocitato dal web.

Il peso della demografia e dei flussi migratori

C’è un ulteriore spunto di riflessione. I dati mostrano un uso quasi totalizzante dei social nei Balcani (Nord Macedonia, Serbia). Questo fenomeno è strettamente legato all’emigrazione. In nazioni dove una fetta enorme della gioventù emigra in cerca di salari migliori, i social media diventano l’unico collante vitale per tenere unite famiglie e comunità diasporiche. La rete digitale sostituisce quella fisica, ormai lacerata.

In Italia, sebbene si registri una fuga di cervelli, il tessuto interno regge in modo diverso, e i flussi di immigrazione nel nostro Paese tendono a integrarsi (con le dovute difficoltà) in un contesto che premia ancora la presenza fisica sul territorio. Chi arriva da noi, o chi ci resta, trova ancora una socialità “di quartiere” che rende meno disperato il bisogno di rifugiarsi in una community virtuale.

In sintesi, mentre il resto d’Europa vive online, in Italia la vita vera sembra difendersi ancora bene. E per l’economia locale — fatta di locali, eventi e commercio di prossimità — questa è senza dubbio un’ottima notizia.