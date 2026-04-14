Giosy Romano a capo del dipartimento sud, in piena continuità sull’ottimo lavoro svolto alla Zes

Quando con una mossa un pò a sorpresa, era stato creato il dipartimento del Sud, sotto la guida del sottosegretario Luigi Sbarra, non erano pochi quelli che avevano storto il naso, temendo che questo accentramento potesse limitare l’attività della struttura di missione della Zes unica, sotto l’abile guida dell’avvocato campano Giosy Romano, aveva inanellato risultati record, diventando un vero e proprio modello di sviluppo non solo per il Mezzogiorno. Giorgia Meloni, nella sua informativa alla Camera era stata molto chiara in questo senso ed aveva parlato di uno studio da parte degli uffici preposti per potere allargare, magari anche solo in parte, la Zes unica a tutto il paese, dopo averla estesa a Marche ed Umbria.

Un soluzione che era stata portata avanti già a novembre dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ne aveva elogiato gli effetti positivi che la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure avevano avuto sul tessuto produttivo del sud Italia. Ecco allora che con la nomina dell’avvocato Romano a capo del dipartimento del sud, di può bene dire che il governo alle parole ha fatto seguire i primi fatti concreti. Avvocato amministrativista, Giosy Romano è stato dottore di ricerca e successivamente docente di Diritto della concorrenza, nel Corso di Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

Dal 2013 al 2018 è stato Sindaco del Comune di Brusciano (NA). È stato Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Per oltre un decennio ha ricoperto l’incarico di Presidente Regionale della Confconsumatori, associazione a difesa dei i diritti dei cittadini.

Nel 2015 è stato eletto dal Consiglio Generale, Presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) della provincia di Napoli. Da Presidente ASI ha fondato, insieme al presidente del Consorzio ASI di Gaeta e del Consorzio ASI di Caserta, con il supporto scientifico dell’Eurispes e dell’Universitas Mercatorum, la Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico (C.I.S.E.) di cui ricopre la carica di Presidente.

Dal 2024 è appunto Coordinatore della Struttura di Missione Zes Unica. Ora questa importante promozione, che premia il suo grande lavoro e che indica come il governo voglia mettere il Sud Italia al centro dell’agenda governativa di questo ultimo anno e mezzo di legislatura.

La nomina, si legge in una nota di Palazzo Chigi, avviene ”in piena continuità con il lavoro svolto nella struttura di missione zes, presso la quale Romano ricopriva l’incarico di coordinatore”, si legge. “Soddisfazione per l’avvio del nuovo dipartimento per il Sud” è stata espressa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra. ”Una struttura stabile, in grado di garantire l’attuazione delle funzioni di indirizzo politico, di continuità amministrativa, programmazione e coordinamento strategico delle politiche per il Sud”, aggiunge. Il dipartimento, secondo Sbarra, ”è la naturale evoluzione di un’esperienza di successo quale è stata la struttura di missione Zes: ne valorizza i risultati conseguiti, le competenze maturate e ne promuove le ulteriori iniziative. Auguro buon lavoro all’avvocato Romano, certo che proseguirà con impegno e competenza l’importante attività amministrativa svolta finora”.