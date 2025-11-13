Seguici su

Esteri

Giornata storica al Pe, per la prima volta passa una legge con i coti compatti del centrodestra

Pubblicato

1 ora fa

il

Giovedì 13 novembre è destinata forse a diventare una data storica per il Parlamento europeo. Per la prima volta, infatti, una maggioranza composta interamente dai gruppi di centrodestra ha approvato insieme un atto legislativo, spaccando la ‘maggioranza Ursula‘, composta da Ppe, Socialisti, Liberali e Verdi. Con 382 voti favorevoli, 249 contrari e 13 astenuti, l’assemblea plenaria, infatti, ha approvato il provvedimento sulla semplificazione delle direttive sugli obblighi di due diligence e reportistica ambientale per le aziende.
E ad votare il provvedimento è stata appunto la cosiddetta “maggioranza Venezuela” composta dal Partito popolare europeo, i Conservatori e riformisti di Ecr, i Patrioti per l’Europa e Europa delle Nazioni sovrane.

L’esito dimostra la volontà del Partito Popolare Europeo, partito di centro-destra, di abbandonare i suoi tradizionali alleati centristi e di andare avanti con il sostegno dei gruppi di estrema destra per approvare il suo programma di deregolamentazione, creando un precedente per la futura legislazione del Parlamento per il resto del mandato. Si tratta di un primo passo verso quel cambio di paradigma che potrebbe portare ad un cambio di quella maggioranza tra popolari socialisti verdi e liberali che aveva imperversato negli ultimi dieci anni al Parlamento europeo. Finalmente sta tornando un po’
di buon senso anche al Parlamento europeo. La strada è ancora lunga, ma finalmente ci si muove nella giusta direzione”. Lo ha detto il copresidente di Ecr Nicola PROCACCINI, a margine del
voto sulla semplificazione delle direttive sugli obblighi di due diligence e reportistica ambientale per le aziende a Bruxelles. “E’ un risultato di grande importanza, perché rilancia la competitività semplificando la vita all’industria europea. Adottando il pacchetto cosiddetto Omnibus sulla due diligence
infatti sono stati rimossi una serie di vincoli asfissianti soprattutto per le piccole e medie imprese”, ha aggiunto Procaccini.

I gruppi di estrema destra Patrioti ed Europa delle Nazioni Sovrane hanno votato a favore delle modifiche apportate dal PPE, sostenute anche dai Conservatori e Riformisti Europei di destra. Anche diciassette eurodeputati del gruppo liberale Renew Europe e 15 dei Socialisti e Democratici hanno rotto i ranghi e sostenuto la versione di destra del disegno di legge.

“L’alleanza del PPE con l’estrema destra non farà che creare maggiore instabilità in Europa e renderà più difficile per la maggioranza di von der Leyen realizzare l’agenda europea”, ha affermato Kira Marie Peter-Hansen, capo negoziatrice dei Verdi sul dossier. “Il voto di oggi segna un momento triste per i nostri valori europei”. La stessa von der Leyen è membro del PPE.

Prima del voto, il presidente del PPE Manfred Weber ha dichiarato al giornale  POLITICO: “Abbiamo promesso agli elettori di ridurre la burocrazia inutile, e lo faremo. Il voto non riguarda altro che questo”.

Ma il negoziatore dei Socialisti e Democratici (S&D) René Repasi non ha accettato questa spiegazione, arrivando addirittura a evocare lo spettro degli anni ’30, quando i conservatori ruppero con i socialdemocratici in Germania ed entrarono al governo con i nazisti.

“Questo ha portato all’ascesa di Adolf Hitler”, ha dichiarato Repasi a POLITICO. “Quindi, per favore, diamoci una mossa e non ripetiamo gli errori del passato”.

Mary Khan-Hohloch, eurodeputata tedesca e membro del partito di estrema destra Alternativa per la Germania, ha dichiarato: “Oggi è un giorno storico per le aziende tedesche ed europee e per la democrazia. Con la caduta del cordone sanitario , una maggioranza di destra è riuscita ad indebolire la dannosa legislazione del Green Deal e a fornire un sostegno urgentemente necessario alle nostre imprese”.

Il disegno di legge omnibus sulla sostenibilità è stato il primo importante atto legislativo proposto durante il secondo mandato di von der Leyen come presidente della Commissione e definisce il tono del suo programma di “semplificazione”. Ammorbidisce le normative UE in materia di trasparenza ambientale e di trasparenza della catena di approvvigionamento, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e facilitare la concorrenza delle imprese europee con i concorrenti esteri.

Le modifiche sostenute dal Parlamento aumenterebbero la soglia per la trasparenza in materia di sostenibilità aziendale e le norme sulla due diligence, in modo che un numero ancora minore di aziende sia tenuto a rendicontare il proprio impatto ambientale. Inoltre, eliminerebbero i piani obbligatori per la transizione climatica previsti dalle norme UE sulla due diligence.

“Nella precedente plenaria, un compromesso raggiunto dal Ppe con le sinistre era stato bocciato, mentre quello siglato oggi con i gruppi di centrodestra è stato approvato dall’Aula. Questo ci porta a dire
che anche per i prossimi passi nel percorso di semplificazione lo schema non potrà che essere lo stesso” . E’ quanto ha  dichiara invece il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo FIDANZA, a margine del voto sulle direttive riguardanti gli obblighi di due diligence e la rendicontazione ambientale delle imprese, a Bruxelles.

“Le macchine sono stanche”, ha scherzato la presidente del Parlamento Roberta Metsola dopo che le macchine per il voto hanno iniziato a funzionare male in seguito alla lunga votazione su centinaia di emendamenti al disegno di legge presentati da tutti i gruppi politici.

Ciò avviene dopo mesi di intense trattative in cui il PPE, i Socialisti e Democratici di centro-sinistra e il gruppo centrista Renew  non sono riusciti a raggiungere un accordo  tra loro su quanto ridimensionare le regole di rendicontazione. Il Parlamento avvierà ora i negoziati con il Consiglio dell’UE e la Commissione per definire una posizione comune sul fascicolo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento