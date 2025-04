Giappone: inflazione in calo, ma non abbastanza

L’economia sta raffreddandosi a livello globale, e questo porta a una riduzione in Giappone, ma non è sufficiente. Il tasso di inflazione annuale del Giappone è sceso al 3,6% nel marzo 2025 dal 3,7% del mese precedente, segnando il livello più basso dallo scorso novembre.

I prezzi dei prodotti alimentari hanno registrato l’aumento più contenuto degli ultimi tre mesi (7,4% contro il 7,6% di febbraio), nonostante il costo del riso sia aumentato del 92,1% su base annua a causa dei raccolti scarsi, dell’aumento della domanda dovuto al numero record di turisti e del ricorso alle scorte di emergenza da parte del governo. In questo la cancellazione dei dazi sui prodotti alimentari con gli USA aiuterebbe, e molto.

Inoltre, i prezzi dell’elettricità (8,7% contro il 9,0%) e del gas (2,4% contro il 3,4%) hanno registrato un ulteriore calo grazie ai sussidi energetici. L’inflazione è leggermente diminuita anche nel settore ricreativo (2,0% contro 2,1%), mentre i costi dell’istruzione sono ulteriormente diminuiti (-1,2% contro -1,1%).

Per contro, l’inflazione è rimasta stabile per l’alloggio (0,8%) e le voci varie (1,1%), ma ha registrato un’accelerazione per l’abbigliamento (3,0% contro 2,8%), la sanità (2,0% contro 1,7%), i trasporti (2,7% contro 2,4%), i mobili e gli articoli per la casa (4,5% contro 4,0%) e le comunicazioni (1,0% contro 0,1%).

Tuttavia, il tasso di inflazione di fondo è salito dal 3,0% al 3,2%, in linea con le stime di mercato. Su base mensile, l’IPC è aumentato dello 0,3%, dopo un calo dello 0,1% a febbraio.

Ecco il relativo grafico:

Il calo dell’inflazione è evidente, ma non sufficiente, robabilmente, per indurre la Banca Centrale giapponese a vedere le sua ultima posizione restrittiva sulla materia monetaria. Inoltre il fatto che l’inflazione core, quella in senso stretto, sia in leggera crescita, viene a indicare che comunque la dinamica salariale è positiva.

Il fatto che la maggior inflazione sia su un prodotto alimentare, il riso, per il quale vi sono dei dazi all’entrata fa pensare come la cancellazione dei dazi verso i prodotti americani sarebbe utile e permetterebbe di controllare anche i prezzi interni giapponesi. La volontà di tutelare il settore agricolo nazionale è lodevole, ma, magari bisognerebbe studiare una modalità che non venga ad incentivare spinte inflazionistiche che poi danneggiano tutti i consumatori.