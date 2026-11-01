Giappone: il trono più antico del mondo appeso a un ventenne che caccia libellule

La monarchia ereditaria più antica del pianeta ha rischiato seriamente di sparire nel nulla dopo 2.600 anni di storia e 126 generazioni ininterrotte. A separare il Trono del Crisantemo dall’estinzione biologica è rimasto un solo giovane di vent’anni, il principe Hisahito, che al momento sembra molto più interessato a catturare insetti nel campus universitario che a trovare moglie e garantire un erede al Giappone.

Non si tratta solo di folklore o gossip di corte. In un Paese già schiacciato da un inverno demografico senza precedenti e da un debito pubblico colossale, la fine improvvisa della linea imperiale aprirebbe una crisi costituzionale, identitaria ed economica dagli effetti imprevedibili.

Il mito di Amaterasu e il collo di bottiglia genetico

Secondo la tradizione, la dinastia imperiale giapponese discende direttamente dalla dea del sole Amaterasu, il cui pronipote Jimmu Tennō avrebbe fondato l’impero nel 660 avanti Cristo. Da allora, la successione è avvenuta esclusivamente per linea maschile.

Per la biologia moderna, questa regola millenaria si traduce nella trasmissione ininterrotta del cromosoma Y, che passa solo di padre in figlio. Oggi l’unico giovane fertile in grado di portare avanti questo patrimonio genetico è proprio il principe Hisahito, studente di biologia soprannominato dalla stampa il “principe delle libelle” per la sua passione entomologica. Interrogato sulle nozze, il ragazzo ha candidamente ammesso di non averci ancora pensato.

L’errore del 1924 e la scure americana del 1947

Come ha fatto una dinastia sopravvissuta per oltre due millenni a ridursi a un singolo erede? La risposta sta nello smantellamento di due antichi meccanismi di sicurezza.

Per secoli, gli imperatori hanno garantito la continuità dinastica affiancando alla moglie ufficiale diverse concubine. I figli nati da queste unioni portavano comunque il cromosoma Y imperiale e fungevano da “riserva” in caso di assenza di eredi diretti. Nel 1924, però, il concubinato è stato abolito per modernizzare i costumi di corte, tagliando il primo paracadute demografico. L’ultime imperatore ad avere una concubina fu l’Imperatore Meiji.

Il colpo di grazia è arrivato nel 1947, sotto l’occupazione statunitense. Dopo aver valutato l’abolizione totale della monarchia, Washington scelse un compromesso per non scatenare rivolte nel Paese, imponendo però un taglio drastico alla famiglia imperiale:

Undici rami collaterali della dinastia furono privati dello status reale e ridotti a semplici cittadini comuni.

La successione fu limitata ai soli discendenti maschi della linea principale.

Le principesse che sposavano un cittadino comune venivano obbligate ad abbandonare la famiglia imperiale (dal 1947 a oggi ben nove donne hanno perso il titolo in questo modo).

La trappola statistica di Galton-Watson

Applicando queste regole rigide a un nucleo familiare ristretto, l’estinzione diventa una certezza matematica. Già nel 1874 gli statistici britannici Francis Galton e Henry William Watson avevano dimostrato come le casate nobiliari legate alla sola linea maschile tendano inevitabilmente a sparire.

In ogni generazione, infatti, basta un imprevisto — infertilità, morti premature o la nascita di sole figlie femmine — per spezzare la catena per sempre. Le monarchie europee hanno risolto il problema aprendo il trono alle donne: Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Belgio e Norvegia hanno abolito da tempo la preminenza maschile.

Tokyo, invece, si è chiusa in un vicolo cieco. Molti cittadini vedrebbero con favore l’ascesa al trono della ventiquattrenne principessa Aiko, figlia dell’attuale imperatore Naruhito, molto stimata dall’opinione pubblica. L’ala conservatrice della politica giapponese si oppone però con fermezza: se Aiko regnasse e avesse figli da un uomo comune, il leggendario cromosoma Y dell’imperatore Jimmu andrebbe perduto per sempre.

Il compromesso delle adozioni e il dubbio scientifico

Per evitare il blocco istituzionale, il governo giapponese ha appena varato una riforma di emergenza della Legge sulla Casa Imperiale.La nuova norma evita la successione femminile, ma consente ai membri della famiglia regnante di adottare giovani maschi celibi provenienti dagli undici rami cadetti estromessi dagli americani nel 1947.

Soluzione proposta Vantaggio principale Limite critico Apertura alle donne (Principessa Aiko) Forte consenso popolare e soluzione immediata Interruzione definitiva del cromosoma Y imperiale Adozione dai rami collaterali (Legge attuale) Preserva formalmente la linea maschile tradizionale Candidati cresciuti da comuni cittadini e lontani dal trono da 600 anni

Anche questa toppa legislativa presenta però enormi fragilità. I potenziali candidati all’adozione sono pochissimi, sono cresciuti come normali borghesi e condividono l’ultimo antenato comune con la linea principale — il principe Sadafusa — ben 600 anni fa. Dopo 36 generazioni di separazione, il loro legame genetico con l’imperatore attuale è quasi identico a quello di qualsiasi altro cittadino giapponese, salvo la teorica condivisione del cromosoma Y.

C’è poi un dettaglio statistico che a corte nessuno osa pronunciare ad alta voce. Gli studi genetici indicano che, in qualsiasi popolazione umana, circa il 2% dei figli per generazione non è frutto del padre ufficiale. Moltiplicando questo margine fisiologico d’infedeltà per 126 generazioni, la probabilità che il principe Hisahito possieda davvero il cromosoma originale del mitico fondatore scende sotto l’8%. Senza contare che la genealogia imperiale è storicamente documentata solo a partire dal VI secolo dopo Cristo.

Le ricadute economiche e il paradosso dei cipressi

Per l’economia giapponese, la tenuta della Casa Imperiale non è un vezzo nostalgico. L’imperatore rappresenta il collante sociale di un Paese che affronta una contrazione demografica drammatica, con una forza lavoro in caduta libera e interi villaggi abbandonati. Un vuoto sul trono, o una crisi di legittimità legata a eredi “adottati” non riconosciuti dalla popolazione, toglierebbe stabilità politica proprio mentre Tokyo cerca di sostenere i consumi interni e gestire la transizione economica.

Intanto, nel santuario di Ise-Jingū, sull’isola di Honshū, continua a svolgersi un antico rito che è anche un formidabile volano economico e artigianale: lo Shikinen Sengu. Ogni vent’anni, da tredici secoli, il santuario dedicato alla dea Amaterasu viene interamente demolito e ricostruito identico, per simboleggiare l’eterna giovinezza della dinastia e mantenere vive le competenze dei maestri carpentieri nazionali.

Per il prossimo rinnovo del 2033 serviranno 13.000 cipressi Hinoki vecchi di almeno due secoli. Accortasi già nel 1923 che il legname secolare stava finendo, la corte imperiale avviò il piano di rimboschimento pubblico più lungo della storia, piantando foreste che saranno pronte per il taglio solo nel 2123. Sarebbe un’ironia amara se, tra un secolo, il Giappone avesse finalmente gli alberi perfetti per celebrare l’eternità dell’impero, ma più nessun imperatore per cui costruirlo.