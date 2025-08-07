Attualità
Ghislaine Maxwell (affare Epstein), nuove dichiarazioni su Trump: “Mai visto nulla di preoccupante”
Interrogata dal Dipartimento di Giustizia, la collaboratrice di Epstein scagionerebbe l’ex presidente. Intanto, viene trasferita in una struttura carceraria meno restrittiva, alimentando interrogativi e speculazioni.
La trafficante sessuale condannata Ghislaine Maxwell avrebbe dichiarato al Dipartimento di Giustizia in una recente intervista di non aver mai osservato il presidente Donald Trump fare nulla intorno a lei che “potesse destare preoccupazione”.
Maxwell è stata recentemente interrogata dal Dipartimento di Giustizia su circa 100 persone legate a lei e al suo complice, il pedofilo Jeffrey Epstein, deceduto.
“Maxwell non ha detto nulla durante l’interrogatorio che potesse danneggiare il presidente Donald Trump”, ha riferito la ABC, citando fonti anonime.
“Esiste anche una registrazione audio dell’intervista, secondo le fonti, ma non è chiaro se l’amministrazione intenda renderla pubblica insieme alla trascrizione”, ha aggiunto il giornale.
“La pubblicazione delle trascrizioni potrebbe avvenire già questa settimana”.
Dopo l’interrogatorio del Dipartimento di Giustizia, Maxwell è stata trasferita dal carcere federale della Florida a un campo più confortevole e meno sorvegliato in Texas.
In precedenza, Maxwell era stata ospitata nel “dormitorio d’onore” di una prigione a bassa sicurezza a Tallahassee, in Florida.
“La nuova sistemazione confortevole di Maxwell nel D South – il cosiddetto ‘dormitorio d’onore’ – è riservata a 30-40 dei detenuti con miglior comportamento del carcere a bassa sicurezza della Florida”, ha riportato il Daily Mail nel marzo 2024.
Ha un ricorso pendente davanti alla Corte Suprema e circolano voci secondo cui il presidente Donald Trump potrebbe concederle la grazia in cambio di informazioni sui suoi nemici politici.
Una potenziale grazia darebbe a Maxwell tutti i motivi per scagionare Trump, che è proprio quello che ha fatto, secondo un rapporto pubblicato mercoledì da ABC News. Però, per ora non si parla di grazia.
