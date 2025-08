Ghana, la febbre dell’oro illegale: come la criminalità cinese sta devastando il paese tra corruzione e tensioni diplomatiche

Migliaia di cittadini cinesi rimangono in Ghana per estrarre illegalmente oro, nonostante il giro di vite delle autorità nel più grande produttore africano del metallo prezioso, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine della capitale Accra.

Le autorità affermano che i minatori illegali sembrano approfittare del prezzo record dell’oro, che ha raggiunto i 3.300 dollari, con gran parte del metallo illecito contrabbandato in Cina.

Gruppi criminali organizzati, a volte guidati da persone che sembrano essere uomini d’affari cinesi, stanno inondando il Ghana con macchinari sofisticati per estrarre oro su scala mai vista prima in alcune zone, causando danni ambientali diffusi e alimentando la disoccupazione.

Secondo diversi analisti, il coinvolgimento cinese nell’estrazione illegale in Ghana e in tutta l’Africa rivela il vero motivo della presenza sempre più forte di Pechino nel continente: sfruttare le risorse naturali dell’Africa.

Con la polizia ghanese che ora arresta spesso cittadini cinesi accusati di furto d’oro, i rapporti tra l’amministrazione del presidente John Mahama e Pechino sono tesi ormai damesi.

I funzionari ghanesi hanno affermato che il regime cinese non sta facendo abbastanza per impedire ai suoi cittadini di commettere reati in una delle economie più forti dell’Africa occidentale.

Ma l’ambasciatore cinese in Ghana accusa la popolazione locale di “galamsey”, come è noto nella regione, ovvero di estrazione illegale di oro su piccola scala, e di attirare lavoratori cinesi in Africa.

“I cinesi che vengono arrestati sono lavoratori migranti che sono venuti qui per guadagnarsi da vivere”, ha dichiarato l’ambasciatore cinese Tong Defa a The Epoch Times.

Grace Ansah-Akrofi, direttrice degli Affari pubblici della Polizia del Ghana, ha un’opinione diversa.

“Sebbene ci siano casi come quelli citati dall’ambasciatore, è un po’ azzardato affermare che siano dei cervelli ghanesi a importare cinesi per commettere crimini”, ha dichiarato a The Epoch Times. “Abbiamo persone del nostro Paese che sono abbastanza disperate da commettere crimini. I nostri criminali non chiamano i cinesi per fare il loro lavoro. Non ha senso”.

Enoch Aikins, ricercatore presso l’Istituto per gli studi sulla sicurezza del Sudafrica, fa risalire le origini della crisi del galamsey in Ghana al periodo tra il 2008 e il 2013, quando, secondo lui, più di 50.000 cinesi sono entrati nel Paese per estrarre oro illegalmente.

“Da allora, c’è stata una forte presenza cinese in questo tipo di crimini in Ghana; sono venuti qui perché sapevano che le leggi erano permissive e hanno anche corrotto per evitare guai”, ha detto Aikins a The Epoch Times.

“Ma ora che le cose si stanno stringendo e si rendono conto di essere stati espulsi da un’industria che li ha resi ricchi, sono arrabbiati”.

Nel 2023, il Comitato interministeriale sull’estrazione illegale, istituito dal governo, ha pubblicato un rapporto che implicava diversi funzionari governativi nell’estrazione illegale.

L’amministrazione Mahama afferma che l’Ufficio del Procuratore Speciale sta indagando sulle informazioni contenute nel rapporto.

Il Ghana è il più grande produttore di oro dell’Africa e il sesto al mondo, con una produzione di 151 tonnellate metriche nel 2024, secondo le informazioni del Ghana Gold Board ottenute da The Epoch Times.

Circa un terzo della produzione proviene dall’estrazione artigianale, in parte illegale, ha affermato Aikins.

Sulla scia di questo fenomeno, le aziende cinesi stanno investendo miliardi di dollari nel settore aurifero del Ghana, ha affermato il portavoce del governo Felix Ofosu.

Ormai siamo al crimine organizzato

A giugno, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) con sede a Ginevra ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio come cittadini stranieri, in particolare provenienti dalla Cina e dal Burkina Faso, abbiano introdotto in Ghana nuove tecnologie e macchinari che stanno aumentando la produzione di oro, contribuendo al contempo al degrado ambientale.

L’indagine della GI-TOC ha rivelato che gli stranieri, compresi i cinesi, stanno collaborando con i capi tradizionali e le élite politiche per “trarre profitto o consentire operazioni minerarie illegali”.

“I gruppi criminali sarebbero coinvolti nel contrabbando di oro e nel riciclaggio di denaro attraverso casinò e altre attività commerciali”, ha affermato l’istituto di ricerca politica indipendente.

Ofosu ha affermato che i casi giudiziari e le indagini hanno rivelato che “sono i criminali cinesi a finanziare la popolazione locale e a fornire loro supporto tecnico” per facilitare l’estrazione illegale.

Ha citato il caso di En ‘Aisha’ Huang, conosciuta in Ghana come la “regina del galamsey”.

Espulsa più volte tra il 2018 e il 2022, Huang ha continuato a tornare “perché non riusciva a resistere al richiamo” dell’oro del Ghana, ha affermato Ansah-Akrofi.

Nel dicembre 2023, Huang è stata condannata a 4 anni e mezzo di carcere e al pagamento di una multa di 4.000 dollari per aver gestito un’organizzazione criminale dedita all’estrazione illegale dell’oro.

James Boafo, esperto degli effetti ambientali dell’estrazione illegale presso l’Università di Cape Coast in Ghana, ha dichiarato a The Epoch Times che “la mano della Cina è tutt’altro che nascosta” nella ‘distruzione’ che sta avvenendo nel suo Paese.

“I macchinari importati in Ghana dalla Cina stanno causando molti danni”, ha affermato. “I minatori tradizionali su piccola scala del Ghana utilizzano strumenti molto rudimentali per estrarre l’oro, quindi possono raggiungere solo profondità limitate.

Ma oggi i minatori illegali sono in grado di scavare molto in profondità grazie agli escavatori e ai bulldozer forniti dai partner cinesi.

In Ghana, ora abbiamo molti fiumi inquinati a causa di questo fenomeno. La qualità dell’acqua è gravemente compromessa e berla è un problema”.

Ha aggiunto che le organizzazioni criminali utilizzano i fiumi per setacciare la polvere d’oro e le pepite dai sedimenti.

“Questa attività rende fangosi interi sistemi fluviali, per migliaia di chilometri”, ha detto Boafo. “Poi gli operatori utilizzano sostanze tossiche come il piombo e il mercurio per estrarre l’oro dall’acqua. Che siano cinesi o africani, semplicemente non gliene importa nulla”.

Ha affermato che le operazioni minerarie illegali guidate dai cinesi stanno minacciando anche l’industria del cacao del Ghana.

“Distruggono terre, foreste e piantagioni”, ha detto Boafo.

I cittadini cinesi, che dispongono di risorse ingenti, stanno soppiantando i minatori artigianali locali, che di conseguenza cadono nella disoccupazione e nella povertà, ha osservato.

La professoressa Gladys Ansah, che ha indagato sull’estrazione illegale per l’Università del Ghana, ha affermato che il governo di Mahama “non dovrebbe allentare” gli arresti e i procedimenti giudiziari nei confronti dei minatori illegali, indipendentemente dalla loro nazionalità.

“Nel corso degli anni, abbiamo avuto molte commissioni e programmi incentrati sull’eliminazione di questo fenomeno”, ha detto a The Epoch Times. “Ma non sono stati molto efficaci, in parte perché il nostro governo non voleva offendere la Cina, quindi i cinesi sono stati trattati con i guanti”.

Già nel 2013, ha detto Ansah, una task force congiunta dell’esercito e della polizia ha arrestato 4.500 minatori cinesi.

“Non sono stati perseguiti, sono stati espulsi e noi abbiamo pagato il conto perché molti di loro sono tornati e molti sono ancora qui”, ha detto.

L’analista di politica estera sudafricana Sanusha Naidu ha dichiarato a The Epoch Times che i legami della Cina con l’estrazione illegale di metalli e minerali stanno “consolidando” la crescente percezione nel continente che il “vero motivo per cui Pechino è così presente in Africa è quello di sfruttare le risorse naturali con ogni mezzo possibile”.