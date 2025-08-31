Il porto tedesco di Wilhelmshaven sta lanciando il suo secondo terminale GNL per il trattamento del gas naturale liquefatto importato, Deutsche Energy Terminal (DET), l’operatore statale dell’impianto, ha dichiarato giovedì.

Wilhelmshaven 02 inizierà le operazioni commerciali il 29 agosto, dopo una fase di messa in servizio conclusasi con successo, ha affermato DET, aggiungendo che il nuovo terminale GNL ha ricevuto l’approvazione dall’Autorità di vigilanza commerciale di Oldenburg (GAA) senza alcuna obiezione.

Wilhelmshaven è la sede del primo terminale GNL tedesco, entrato in funzione nel dicembre 2022, tramite l’unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) Höegh Esperanza.

Dal 2022 la Germania ha installato diversi terminali galleggianti per l’importazione di GNL, al fine di rendere la più grande economia europea “indipendente dal gas russo”.

Fino alla metà del 2022, la Germania riceveva la maggior parte del suo gas dalla Russia attraverso il gasdotto Nord Stream 1, prima che la Russia interrompesse le forniture all’inizio di settembre 2022, sostenendo l’impossibilità di riparare le turbine a gas a causa delle sanzioni occidentali.

Il sabotaggio al Nord Stream 1 e al Nord Stream 2 è avvenuto alla fine dello stesso mese. Questo ha interrotto completamente i flussi diretti dalla Russia.

Dopo l’interruzione delle forniture di gas russo, la Norvegia è diventata il principale fornitore di gas naturale della Germania, e le forniture arrivano tramite gasdotti.

I terminali GNL vengono utilizzati per le importazioni di gas dagli Stati Uniti e da altri importanti produttori di combustibile super raffreddato, e Wilhelmshaven 02 si aggiunge ora a questi.

“Il terminale Wilhelmshaven02, con l’FSRU Excelsior, è ora pienamente operativo e può contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento e al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas prima della prossima stagione di riscaldamento”, ha dichiarato DET in un comunicato.

Quest’anno, l’FSRU Excelsior dovrebbe immettere fino a 1,9 miliardi di metri cubi di gas naturale nella rete tedesca, pari al consumo annuo di gas naturale per il riscaldamento di 1,5 milioni di famiglie di quattro persone in condomini. Nei due anni successivi, la capacità di rigassificazione e di immissione in rete dell’Excelsior raggiungerà una capacità equivalente all’energia termica annua di fino a 3,7 milioni di famiglie. Gran parte di questo gas sarà di origine americana, e questo farà molto felice Trump, ma un po’ meno gli imprenditori tedeschi, almeno sino a quando il Canada non riuscirà ad esportare GNL dai propri porti occidentali.