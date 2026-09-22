Germania verso la rottura: la SPD si ribella ai tagli di Merz e la coalizione rischia di saltare

La tenuta del governo tedesco è a un bivio drammatico. Travolta dal tracollo nelle urne regionali, la SPD ha deciso di rompere gli indugi: il pacchetto di sacrifici su pensioni e spesa sociale, appena concordato con il cancelliere Friedrich Merz, viene rimesso del tutto in discussione. A Berlino si apre una voragine politica che rischia di far franare l’intera coalizione di governo.

Non è bastato l’inchiostro fresco dell’accordo tra popolari e socialdemocratici per fermare la resa dei conti. La batosta subita nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore e nella capitale Berlino ha diffuso il panico nel partito. La paura concreta di sparire dai consensi popolari ha spazzato via la fedeltà al patto di governo.

I vertici della SPD hanno gettato la maschera nella sede del Willy-Brandt-Haus. La presidente Bärbel Bas e il vicecancelliere Lars Klingbeil hanno chiarito che proseguire su questa strada è ormai impossibile. Il messaggio è netto: senza modifiche sostanziali ai sacrifici richiesti ai cittadini, l’intesa non regge.

L’attacco più duro è arrivato da Manuela Schwesig, premier del Meclemburgo che probabilmente, torneràalla guida di un governo rosso+rosso+verde. La dirigente socialdemocratica ha puntato direttamente il dito contro il cancelliere Merz, intimandogli un esame di coscienza. Secondo Schwesig, scaricare l’onere del risanamento sui ceti deboli e sui pensionati sta distruggendo la fiducia democratica residua, regalando consensi record alle forze radicali.

Il nodo economico: tagliare la spesa mentre il motore è fermo

Il conflitto in corso non è solo una lite per qualche poltrona ministeriale, ma investe il modello economico del Paese. Il piano del cancelliere Merz risponde alla consueta ricetta del rigore: tagli lineari, freno alla spesa pensionistica e drastica riduzione dei sussidi per ristabilire l’ordine nei conti pubblici.

Applicare questa cura da cavallo a un’economia già paralizzata dalla deindustrializzazione rischia però di produrre conseguenze disastrose e di rivelarsi tragicamente pro-ciclica. Ridurre gli assegni previdenziali e stringere i cordoni della protezione sociale deprime all’istante il potere d’acquisto delle famiglie, proprio quando gli investimenti aziendali sono in calo.

Se i cittadini spendono meno, il commercio al dettaglio e la produzione interna crollano a catena. Il risultato paradossale dell’austerità cieca è una contrazione del gettito fiscale, che finisce per allargare il buco di bilancio invece di risanarlo.

Nodo politico Posizione di Friedrich Merz (CDU) Richiesta della SPD ribelle Ricaduta economica reale Previdenza Freno alla rivalutazione e aumento dell’età pensionabile Blocco dei tagli e tutela del potere d’acquisto Minori consumi delle famiglie anziane Sussidi sociali Strette severe sui beneficiari e tagli al sostegno al reddito Difesa delle fasce vulnerabili contro la povertà Crollo della domanda di beni di prima necessità Finanza pubblica Rigido rispetto del freno costituzionale all’indebitamento Maggiori margini per investimenti e welfare Paralisi della spesa e rischio di recessione prolungata

Alla fine è quello che è successo all’Italia sotto il governo Monti dal 2011 al 2013, quando il rapporto debito/PIl è esploso proprio per la distruzione del consumo interno e la depressione del PIL risultante.

Il vicolo cieco del cancelliere e le sirene di Berlino

Per Friedrich Merz la situazione è un labirinto senza uscite facili. L’ala più intransigente della CDU pretende che i tagli vadano avanti a ogni costo, considerandoli l’unica prova di credibilità dell’esecutivo e per controbattere politicamente la AfD, che si presenta austera come la CDU dei bei tempi andati. Tuttavia, anche i cristiano-democratici escono con le ossa rotte dal voto locale, finendo addirittura sotto la soglia del 5% nel Meclemburgo e AfD vuole l’austerità, o meglio tagli alle spese improduttive, ma vuole anche una politica che tagli fortemente i costi, sia tagliando le normative ambientali, sia tornando al gas e al petrolio russi. CDU vuole austerità e costi altri, comprimendo al massimo la capacità d’acquisto dei consumatori.

La SPD, dal canto suo, si ritrova in una profonda crisi di identità. A Berlino, dove la sinistra massimalista di Die Linke ha trionfato alle elezioni comunali, crescono le pressioni per formare un governo locale rosso-rosso-verde.

Questa ipotesi crea però forte imbarazzo nei vertici nazionali. Le richieste di esproprio dei grandi gruppi immobiliari e le pesanti polemiche sull’antisemitismo interno all’estrema sinistra rendono una simile alleanza indigesta per molti dirigenti moderati. Inoltre allearsi con Linke significherebbe legittimarla anche altrove, oltre che provocare la CDU/CSU e dare argomenti all’AfD.

Il vertice socialdemocratico si trova quindi stretto in una trappola politica:

Se cede alle pretese di austerità di Merz, perde il contatto con la propria base operaia e con i pensionati.

Se sceglie la linea massimalista locale, spaventa il ceto medio e alimenta la frammentazione.

Se fa saltare il banco a livello nazionale, spalanca la strada a elezioni anticipate dalle quali rischierebbe di uscire decimata.

Che cosa accadrà adesso tra Merz e gli alleati riluttanti?

Il cancelliere Merz tenterà inizialmente di mostrare i muscoli, ribadendo che gli accordi presi vanno rispettati senza eccezioni. Eppure, la matematica parlamentare non perdona: senza i voti dei deputati socialdemocratici, le leggi di bilancio e le riforme strutturali non possono superare l’esame del Bundestag. Tirare troppo la corda significa far cadere il governo e aprire la porta a un futuro incerto.

Lo scenario più probabile per le prossime settimane non sarà una rottura traumatica istantanea, ma un logorante braccio di ferro. Assisteremo a un mercanteggiamento fatto di mezze misure, deroghe temporanee e rinvii strategici, nel disperato tentativo di salvare la facciata. Una gerricciola politica poco comprensibile agli elettori di qualsiasi colore.

Resta però un dato di fatto incontrovertibile. Ostinarsi a voler curare la stagnazione della prima economia europea togliendo reddito a lavoratori e pensionati non solo non risana i conti, ma rischia di far saltare gli ultimi equilibri politici di una Germania sempre più divisa. Sembra che tutto stia coalizzandosi per aiutare AfD.