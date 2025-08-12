Germania, sondaggio shock: governo Merz ai minimi storici. I sovranisti di AfD sono il primo partito

La politica tedesca sta vivendo una vera e propria rivoluzione con il governo Merz, ma non sicuramente nella direzione che la CDU e i moderati desidererebbero, con risultati clamorosi.

Un recente sondaggio Forsa dipinge un quadro preoccupante per il governo formato dall’Unione Cristiano-Democratica (CDU/CSU) e dal Partito Socialdemocratico (SPD): CDU/CSU e SPD insieme raggiungono solo il 37% nel barometro di tendenza RTL/NTV . Si tratta di un nuovo minimo per la coalizione. Ecco un grafico di EuropeElects che mostra bene la situazione attuale:

Non solo la AfD, l’opposizione anti sistema sovranista, ha superato la CDU/CSU: mentre i primi raggiungono il 26% diventando il primo partito tedesco, i secondi scendono al 24%. Il partito di opposizione raggiunge nuovamente al suo massimo storico e diventa il più grande partito nella politica tedesca, mentre la CDU scende ai minimi.

Le cattive notizie non sono ancora finite per il governo Merz: anche la SPD, parte della Grosse Koalitione, è in calo sensibile, e scende al 13%, venendo raggiunta dall’opposizione dei Verdi, che cresce di un punto. Il Partito della Sinistra (Linke) scende all’11% (in calo di un punto). L’FDP (3%), il BSW (4%) e gli altri partiti (6%) rimangono invariati. La quota di non votanti e indecisi sale al 25%, significativamente superiore a quella delle elezioni federali del 2021 (17,9%), per cui tanti votanti sono insoddisfatti e potrebbero presto unirsi alle fila degli elettori della sinistra.

Anche il gradimento del Cancelliere Friedrich Merz è sceso a un livello basso. Solo il 29% degli intervistati è soddisfatto del lavoro del politico della CDU, tre punti percentuali in meno rispetto al sondaggio precedente. Si tratta del peggior risultato dalla sua elezione a Cancelliere a maggio. L’insoddisfazione nei confronti di Merz è aumentata di tre punti percentuali, attestandosi al 67%.

COme possa il cancelliere continuare a governare con un tale livello di impopolarità è un mistero della democrazia rappresentativa, ma sicuramente AfD si sta preparando a diventare il vero dominus della politica tedesca. L’evoluzione della politica e dell’economia di certo non aiutano né il cancelliere Merz né la SPD.