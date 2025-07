Sembrava un inizio promettente, ma la luna di miele tra il Cancelliere Friedrich Merz e l’elettorato tedesco è già giunta a una brusca fine. Un nuovo, drammatico sondaggio rivela un crollo verticale della sua popolarità, trascinando con sé l’intero governo federale in una spirale di sfiducia.

Secondo l’ultima rilevazione condotta dall’autorevole istituto Insa per il quotidiano “Bild am Sonntag” ripreso da Welt, Friedrich Merz (CDU) è più impopolare che mai dal suo insediamento. I dati sono impietosi:

Solo il 31% dei tedeschi si dichiara soddisfatto del suo operato.

dei tedeschi si dichiara soddisfatto del suo operato. Ben il 56% esprime un giudizio negativo.

esprime un giudizio negativo. Il 13% resta indeciso.

Questo tracollo segna un’inversione di tendenza scioccante. Subito dopo il suo insediamento, la soddisfazione per Merz era schizzata dal 23% (9 maggio) fino a un promettente 36% (6 giugno). Ora, quel capitale di fiducia sembra essersi dissolto, con l’insoddisfazione che è tornata a crescere in modo significativo.

Anche il Governo sprofonda

La crisi di popolarità non risparmia la coalizione di governo. L’alleanza tra CDU/CSU e SPD ha registrato il peggior risultato di sempre nel sondaggio Insa. Appena il 30% degli intervistati promuove l’esecutivo, mentre una schiacciante maggioranza del 58% lo boccia. Un dato allarmante se confrontato con quello di inizio giugno, quando i soddisfatti erano il 37% e gli insoddisfatti solo il 44%.

Terremoto nel panorama politico: la maggioranza non c’è più

Le intenzioni di voto attuali delineano uno scenario da incubo per il Cancelliere:

CDU/CSU: 27%

27% AfD: 24% (si conferma seconda forza)

24% (si conferma seconda forza) SPD: 15%

15% Verdi: 11%

11% Die Linke: 10%

Eccone una rappresentazione grafica da Europe Elects:

Con questi numeri, l’attuale coalizione di governo CDU/CSU-SPD non avrebbe più la maggioranza per governare, gettando la Germania in una potenziale crisi politica. Da notare l’assenza dal Bundestag di BSW (4%) e dei liberali della FDP (3%), entrambi al di sotto della soglia di sbarramento.

Insomma la luna di miele fra i tedeschi e Merz è finita, ma forse non è proprio mai incominciata. Pochi sono convinti dalle spese militari alle stelle, pagate a debito, e la crescita dell’AfD mostra come anche la risposta all’immigrazione e all’insicurezza non convica. Merz tira avanti per la sua strada, ma nel 2026 ci sono le elezioni in due land, e non potrà fare finta di niente.