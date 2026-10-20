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Germania, l’illusione estiva è già finita: l’indice ZEW crolla e il caro energia soffoca la ripresa

Doccia fredda per la Germania: l’indice ZEW crolla a ottobre a 28,1 punti. I costi folli dell’energia bloccano consumi e investimenti, minacciando la tenuta dell’intera industria europea.

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55 minuti fa

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L’illusione di una rapida riscossa per la locomotiva tedesca è durata lo spazio di un’estate. I dati dell’indice ZEW di ottobre certificano una frenata improvvisa e pesante: la fiducia degli investitori si sgretola sotto il peso di bollette energetiche fuori controllo, gettando un’ombra scura sulle prospettive dell’intera Europa.

Per approfondire:

Il termometro delle aspettative economiche per la Germania segna un netto arretramento di 6,6 punti, scivolando a quota +28,1. Il dato brucia il terreno guadagnato a settembre (quando era arrivato a 34,7) e manca del tutto le previsioni del mercato, che scommetteva su un saldo di 30 punti. Si tratta di indici previsionali e di percezioni che non sono esattamente quantitativi, ma indicano la direzione economica generale.

Ecco un grafico da Tradingeconomics:

Indice ZEW

C’è un apparente paradosso: il giudizio sulla situazione economica attuale segna un rimbalzo di 11,2 punti, salendo a -35,9 punti (il livello meno deprimente da maggio 2023). Tuttavia, restare a quasi -36 punti significa una cosa sola: l’economia reale è ancora immersa nella recessione e vede la luce in fondo al tunnel solo come un miraggio lontano.

Indicatore ZEW (Ottobre)Valore AttualeVariazione Mensile
Aspettative Germania+28,1 punti-6,6 punti
Situazione Corrente Germania-35,9 punti+11,2 punti
Aspettative Eurozona+18,5 punti-7,3 punti
Situazione Corrente Eurozona-14,8 punti-0,9 punti

Il presidente dell’istituto ZEW, Achim Wambach, ha fotografato la situazione senza giri di parole: l’economia si muove a fatica fuori dalle secche, ma la ripresa non si regge sulle proprie gambe. Consumi privati e investimenti industriali languono. Il motivo è sempre lo stesso: i costi energetici proibitivi mangiano il potere d’acquisto dei cittadini e alzano i costi per chi produce, tenendo alta l’inflazione.

Chi sperava che la chiusura delle centrali nucleari e l’addio al gas a buon mercato non avessero un conto da pagare, si trova davanti alla dura realtà dei bilanci.

I settori mostrano crepe evidenti:

  • Banche e assicurazioni: crollano rispettivamente di 18,4 e 9,0 punti, pur restando in territorio positivo (34,5 e 37,4).
  • Servizi e telecomunicazioni: lasciano sul terreno 6,8 e 8,2 punti, spia di consumi interni che non ripartono.
  • Manifattura pesante: mostrano una timida reazione positiva solo la metallurgia, l’acciaio e l’elettrotecnica.

Anche l’Eurozona riflette la frenata di Berlino: l’indice sulle aspettative perde 7,3 punti, fermandosi a +18,5.

Le ricadute pratiche sono immediate. Senza stipendi che crescono e con bollette alle stelle, la domanda interna non può ripartire. Per l’Italia e i partner europei, strettamente legati alla catena di fornitura tedesca, questo significa meno ordini e una produzione industriale al palo. Finché l’energia resterà una tassa occulta sulle tasche di cittadini e imprese, la ripresa rimarrà un pio desiderio.

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