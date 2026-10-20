Germania, l’illusione estiva è già finita: l’indice ZEW crolla e il caro energia soffoca la ripresa

L’illusione di una rapida riscossa per la locomotiva tedesca è durata lo spazio di un’estate. I dati dell’indice ZEW di ottobre certificano una frenata improvvisa e pesante: la fiducia degli investitori si sgretola sotto il peso di bollette energetiche fuori controllo, gettando un’ombra scura sulle prospettive dell’intera Europa.

Il termometro delle aspettative economiche per la Germania segna un netto arretramento di 6,6 punti, scivolando a quota +28,1. Il dato brucia il terreno guadagnato a settembre (quando era arrivato a 34,7) e manca del tutto le previsioni del mercato, che scommetteva su un saldo di 30 punti. Si tratta di indici previsionali e di percezioni che non sono esattamente quantitativi, ma indicano la direzione economica generale.

Ecco un grafico da Tradingeconomics:

C’è un apparente paradosso: il giudizio sulla situazione economica attuale segna un rimbalzo di 11,2 punti, salendo a -35,9 punti (il livello meno deprimente da maggio 2023). Tuttavia, restare a quasi -36 punti significa una cosa sola: l’economia reale è ancora immersa nella recessione e vede la luce in fondo al tunnel solo come un miraggio lontano.

Indicatore ZEW (Ottobre) Valore Attuale Variazione Mensile Aspettative Germania +28,1 punti -6,6 punti Situazione Corrente Germania -35,9 punti +11,2 punti Aspettative Eurozona +18,5 punti -7,3 punti Situazione Corrente Eurozona -14,8 punti -0,9 punti

Il presidente dell’istituto ZEW, Achim Wambach, ha fotografato la situazione senza giri di parole: l’economia si muove a fatica fuori dalle secche, ma la ripresa non si regge sulle proprie gambe. Consumi privati e investimenti industriali languono. Il motivo è sempre lo stesso: i costi energetici proibitivi mangiano il potere d’acquisto dei cittadini e alzano i costi per chi produce, tenendo alta l’inflazione.

Chi sperava che la chiusura delle centrali nucleari e l’addio al gas a buon mercato non avessero un conto da pagare, si trova davanti alla dura realtà dei bilanci.

I settori mostrano crepe evidenti:

Banche e assicurazioni: crollano rispettivamente di 18,4 e 9,0 punti, pur restando in territorio positivo (34,5 e 37,4).

crollano rispettivamente di 18,4 e 9,0 punti, pur restando in territorio positivo (34,5 e 37,4). Servizi e telecomunicazioni: lasciano sul terreno 6,8 e 8,2 punti, spia di consumi interni che non ripartono.

lasciano sul terreno 6,8 e 8,2 punti, spia di consumi interni che non ripartono. Manifattura pesante: mostrano una timida reazione positiva solo la metallurgia, l’acciaio e l’elettrotecnica.

Anche l’Eurozona riflette la frenata di Berlino: l’indice sulle aspettative perde 7,3 punti, fermandosi a +18,5.

Le ricadute pratiche sono immediate. Senza stipendi che crescono e con bollette alle stelle, la domanda interna non può ripartire. Per l’Italia e i partner europei, strettamente legati alla catena di fornitura tedesca, questo significa meno ordini e una produzione industriale al palo. Finché l’energia resterà una tassa occulta sulle tasche di cittadini e imprese, la ripresa rimarrà un pio desiderio.