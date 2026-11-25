La locomotiva tedesca perde subito slancio. Secondo i dati definitivi diffusi oggi da Destatis, l’Ufficio federale di statistica, nel terzo trimestre del 2026 il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Germania è cresciuto appena dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Si tratta di una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla prima stima pubblicata il 30 ottobre. Si tratta di un calo rispetto alle previsioni che erano allo 0,2%.

Ecco il grafico relativo alla cresctia trimestrale secondo Tradingeconomics:

Dopo una prima metà dell’anno che aveva fatto sperare in un risveglio (+0,4% nel primo trimestre e +0,3% nel secondo), i numeri di settembre hanno riportato tutti con i piedi per terra. Le esportazioni e le vendite al dettaglio sono andate peggio del previsto. Come ha ammesso la stessa presidente di Destatis, Ruth Brand, la crescita ha rallentato in modo evidente. Su base annua il PIL segna comunque un +1,2% in termini reali (+1,1% corretto per gli effetti di calendario), un dato che riflette soprattutto il confronto con un 2025 rimasto a lungo piatto.

Ecco il grafico del PIL annuo, sempre da Tradingeconomics:

La mappa della frenata: tutti i numeri del terzo trimestre

Guardando dentro il motore economico di Berlino, emerge un quadro spaccato in due. Da una parte regge la spesa dello Stato e cresce il digitale, dall’altra l’industria pesante e gli investimenti privati arretrano con forza.

Componente del PIL (Q3 2026 vs Q2 2026) Variazione (%) Segnale economico PIL complessivo +0,1% Quasi fermo, rivisto al ribasso Consumi delle famiglie +0,1% Famiglie prudenti su cibo e carburanti Spesa pubblica +0,3% Unico vero sostegno alla domanda Investimenti fissi totali -1,2% Forte frenata del capitale Investimenti in attrezzature e macchinari -3,5% Crollo industriale allarmante Investimenti in costruzioni -0,3% Settore ancora debole Esportazioni totali -1,0% Soffrono auto, chimica, metalli e servizi Importazioni totali -1,4% Domanda interna e industriale in calo

La sequenza degli ultimi tre anni mostra bene la fatica strutturale della Germania a trovare un passo stabile: dopo un 2024 debole (+0,2%, -0,1%, +0,1%, +0,2%) e un 2025 bloccato a zero nei trimestri centrali (+0,1%, 0,0%, 0,0%, +0,3%), il rimbalzo di inizio 2026 si è spento in appena sei mesi.

Il crollo degli investimenti e il paradosso della spesa pubblica

Il dato più grave per chi guarda all’economia reale è il tuffo degli investimenti in attrezzature (macchinari, impianti e veicoli aziendali), crollati del 3,5% in un solo trimestre. Il calo si vede bene anche nelle minori immatricolazioni di veicoli commerciali. Quando le imprese smettono di comprare macchinari nuovi, significa che non si fidano del futuro e tagliano la capacità produttiva.

In un quadro del genere, la Germania resta sopra lo zero solo grazie a una ricetta che per anni Berlino ha criticato agli altri: la spesa pubblica, salita dello 0,3%. I consumi delle famiglie, che pesano per circa il 70% del totale, avanzano appena dello 0,1%. I cittadini tedeschi comprano con molta cautela i beni di prima necessità, a partire da generi alimentari, energia e carburanti. Senza l’intervento pubblico, la domanda interna sarebbe già in stallo.

Industria in ritirata, si salvano solo informatica e servizi digitali

L’analisi per settori conferma la crisi del modello manifatturiero tradizionale. Anche se il valore aggiunto lordo totale cresce dello 0,3%, la manifattura scende dello 0,3% dopo due trimestri positivi.

I settori in crisi: Arretrano in modo netto la raffinazione del petrolio, la cokeria e l’industria chimica, colpiti anche dai bassi livelli d’acqua nei fiumi interni che hanno limitato il trasporto su chiatta. Scendono anche commercio, trasporti e ristorazione ( -0,6% ) e i servizi alle imprese ( -0,2% ).

Arretrano in modo netto la raffinazione del petrolio, la cokeria e l’industria chimica, colpiti anche dai bassi livelli d’acqua nei fiumi interni che hanno limitato il trasporto su chiatta. Scendono anche commercio, trasporti e ristorazione ( ) e i servizi alle imprese ( ). I settori in tenuta: Crescono i produttori di apparecchiature informatiche, prodotti elettronici, ottici e metallici. Tra i servizi brilla solo l’informazione e comunicazione con un +1,5% .

Crescono i produttori di apparecchiature informatiche, prodotti elettronici, ottici e metallici. Tra i servizi brilla solo l’informazione e comunicazione con un . Il commercio estero: Le esportazioni calano dell’1,0% (beni -0,8%, servizi -1,7%), trascinate verso il basso da auto, componentistica, chimica e metalli. Le importazioni scendono ancora di più (-1,4%), con un -1,5% sui beni.

Qui sta un dettaglio tecnico importante: sul piano puramente contabile, importare meno di quanto si esporta aiuta il saldo commerciale, ma nella pratica segnala che le fabbriche tedesche stanno comprando meno componenti, macchinari e materie prime perché producono meno, e che, comunque, i consumi si stanno contraendo Un campanello d’allarme diretto anche per la filiera industriale italiana, strettamente legata ai grandi gruppi tedeschi dell’auto e della meccanica.