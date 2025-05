Germania: la produzione di energia Eolica e Solare è al minimo da 10 anni

Secondo i dati del think tank climatico Ember , nei primi quattro mesi del 2025 la produzione di energia eolica e solare in Germania è scesa al livello più basso degli ultimi dieci anni, attestandosi a soli 80 TWh.

Di conseguenza, la maggiore economia europea ha aumentato la produzione di gas e carbone del 10% rispetto a un anno fa, con la quota di idrocarbori nel mix energetico che ha raggiunto il livello più alto degli ultimi sette anni.

La causa principale del calo della produzione eolica e solare è stata la bassa velocità del vento, che ha colpito duramente la produzione totale di energia eolica: nei quattro mesi del 2025 la produzione è diminuita del 31% rispetto all’anno precedente, per un totale di 39 TWh. Si tratta della produzione eolica più bassa in Germania dal 2017, nonostante un aumento del 30% delle installazioni di turbine eoliche negli anni successivi. Il tanto temuto Dunkelflaute è tornato.

Secondo Ember, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi, con il persistere di basse velocità del vento e l’arrivo della stagione calda, che prolungheranno la dipendenza dal carbone e dal gas, in mancanza del nucleare in Germania.

La produzione di energia da carbone nei primi quattro mesi dell’anno è aumentata del 16% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 40 TWh. La produzione di gas, invece, è diminuita del 9% a causa dei prezzi esorbitanti. Tuttavia, la situazione potrebbe ancora cambiare, poiché i prezzi del gas sono scesi dal picco raggiunto all’inizio di quest’anno durante la stagione di riscaldamento.

D’altra parte, i prezzi del gas potrebbero ricominciare a salire entro breve tempo, con l’inizio della stagione di rifornimento degli impianti di stoccaggio europei in vista del prossimo inverno, che è anche la stagione di picco della domanda in tutta Europa.

Nel frattempo, la produzione di energia solare è aumentata nei primi quattro mesi dell’anno in Germania ed è destinata a crescere ulteriormente con l’aumentare dell’irraggiamento solare nella tarda primavera e nell’estate, come ha osservato Gavin Maguire di Reuters in un rapporto sui risultati di Ember. Resta da vedere se ciò compenserà la cosiddetta stasi stagionale dell’energia eolica, caratterizzata da lunghi periodi di vento debole e se la germania non stia rischiando un blackout in stile spagnolo.