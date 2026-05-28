Germania: i prezzi dell’energia crescono del 30% a causa della mancanza di vento

Mercoledì i prezzi dell’energia elettrica day-ahead in Germania sono saliti del 29% , poiché un’ondata di caldo in tutta Europa ha fatto aumentare la domanda di raffreddamento, mentre le basse velocità del vento hanno ridotto la produzione di energia eolica.

Le basse velocità del vento e la conseguente riduzione della produzione di energia da parte delle turbine eoliche stanno aumentando la necessità di ricorrere alla produzione di energia da gas naturale e carbone, che è più costosa rispetto a quella eolica.

Un’ondata di caldo precoce sta investendo l’Europa nord-occidentale con temperature insolitamente elevate in questi giorni, facendo aumentare la domanda di aria condizionata.

Le previsioni per la produzione di energia eolica di giovedì in Germania sono della metà rispetto a mercoledì. Secondo i dati di LSEG citati da Reuters, giovedì il vento dovrebbe fornire solo 4,4 gigawatt (GW) di elettricità, in calo rispetto alla produzione stimata di 9,7 GW di mercoledì. Praticamente meno della metà

Allo stesso tempo, secondo i dati, il carico previsto dalle fonti energetiche non rinnovabili dovrebbe aumentare di 8,2 GW rispetto a mercoledì, raggiungendo i 23,5 GW giovedì.

La produzione di energia eolica in Germania è aumentata del 27% nel primo trimestre del 2026 rispetto all’anno precedente, come ha mostrato ad aprile un’analisi del Forum economico internazionale per le energie rinnovabili (IWR) con sede in Germania.

L’aumento della capacità installata e delle velocità del vento ha determinato l’incremento della produzione di energia da parte delle turbine eoliche. La Germania ha aggiunto circa 5 GW di turbine eoliche lo scorso anno, aumentando la capacità complessiva, mentre le condizioni di velocità del vento sono state più favorevoli all’inizio di quest’anno rispetto alla prima metà del 2025.

Con la crescita della produzione di energia eolica, i prezzi dell’elettricità in Germania sono scesi dell’8,9% nella prima metà dell’anno.

“Il forte aumento della produzione di energia eolica ha alleggerito significativamente il mercato dell’elettricità. Senza questa crescita, la Germania avrebbe dovuto fare maggiore affidamento su centrali a gas relativamente costose, con prezzi dell’elettricità in borsa di conseguenza più elevati”, ha commentato il dott. Norbert Allnoch, amministratore delegato dell’IWR.

Il problema è però evidente: non basta disporre di turbine eoliche per produrre energia elettrica: è necessario anche che vi sia vento, e questo ha la cattiva abitudine di non soffiare quando dovrebbe essere necessario. I 5 GW installati sono molto utili se, come nei primi mesi dell’anno, vi sono delle forti correnti, ma in caso di “Dunkelflaute“, di mancanza di vento, sono solo un monumento ai desideri dell’uomo.