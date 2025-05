I consumatori tedeschi hanno un po’ più di fiducia, ma non troppa. L‘indice GfK sul clima di fiducia dei consumatori tedeschi è salito a -19,9 all’inizio di giugno 2025, in aumento rispetto al dato rivisto di -20,8 del mese precedente, ma inferiore alle stime di mercato pari a -19,0. La fiducia, anche quella dei consumatori, è una questione seria.

Si tratta del terzo mese consecutivo di miglioramento e del valore più alto registrato dal novembre 2024. L’aumento è stato determinato principalmente da un forte aumento delle aspettative economiche, che hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi due anni (13,1 contro 7,2 a maggio), e da un notevole aumento delle aspettative di reddito (10,4 contro 4,3).

La propensione all’acquisto è diminuita (-6,4 contro -4,9), mentre è aumentata la propensione al risparmio (10,0 contro 8,4), a indicare il perdurare della cautela tra i consumatori. “Il clima di fiducia dei consumatori rimane estremamente basso e l’incertezza è ancora elevata”, ha affermato Rolf Bürkl, esperto di consumatori presso NIM. Egli ha attribuito il persistente pessimismo all’imprevedibilità delle politiche tariffarie e commerciali degli Stati Uniti, alla volatilità dei mercati azionari e alle crescenti preoccupazioni per un potenziale terzo anno consecutivo di stagnazione economica. “Data la situazione generale, le persone sembrano ritenere opportuno risparmiare”, ha aggiunto Bürkl.

Ecco il realtivo grafico:

Quindi in Germania i consumatori vogliono spendere di meno, nonostante le prospettive reddituali appaiano positive. Evidentemente i cittadini non si apsettaano che questo andamento positivo prosegua a lungo, lo ritengono una stagione di vacche grasse prima di quelle magrissime. Neanche il governo del cancelliere Merz riesce a ricostruire una fiducia fra i tedeschi.

Il problema è semplice: la Grosse Koalitione attuale è comunque una continuità con gli ultimi 20 anni di governo della SPD, non c’è da attendersi nessun profondo aggiornamento, se non nelle nuance del governo stesso. Invece l’aggressività verso sia USA sia Russia, oltre alla sottomissione ai dettati green, non lascia molte prospettive di miglioramento a lungo termine.