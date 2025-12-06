Germania: dimezzata la capacità eolica offshore offerta, dopo il fallimento dell’ultima asta. Anche lì il Green tira meno

La Germania ha deciso di ridurre la capacità che metterà all’asta nel suo bando di gara per l’eolico offshore nel 2026, dopo il flop dell’ultima asta, in cui non è stata presentata alcuna offerta.

Il Parlamento tedesco ha approvato una legge che riduce la capacità nell’asta del 2026 a soli 2,5 gigawatt (GW) rispetto ai 5 GW previsti in precedenza, rispetto al precedente piano di mettere all’asta 6 GW di capacità eolica offshore e ai 10 GW offerti nell’asta di agosto.

L’asta eolica offshore di agosto senza sussidi governativi non è riuscita ad attirare nemmeno un’offerta, allarmando il settore eolico offshore locale, che chiede una riprogettazione fondamentale delle aste tedesche sulle energie rinnovabili.

L’asta dell’Agenzia federale delle reti per 10,1 GW di parchi eolici offshore nella parte tedesca del Mare del Nord si è conclusa senza che nessun investitore presentasse un’offerta per nessuno dei due siti proposti, ha affermato l’Associazione federale per l’energia eolica offshore, BWO.

Il fallimento dell’asta segnala che gli sviluppatori di energia eolica offshore sono diffidenti nell’intraprendere progetti più rischiosi e senza sovvenzioni, a causa dell’aumento dei costi e dei problemi della catena di approvvigionamento.

In risposta al fallimento dell’asta di agosto, la coalizione di governo tedesca ha proposto una riduzione della capacità disponibile e la proposta è stata approvata dal Parlamento in un pacchetto volto anche ad accelerare le autorizzazioni e altre approvazioni per i progetti eolici offshore e gli aggiornamenti della rete elettrica.

“L’eolico offshore sta affrontando un contesto di mercato difficile, sia a livello internazionale che in Germania”, ha affermato il Ministero dell’Economia in una dichiarazione riportata da Bloomberg . L’aumento dei costi e le catene di approvvigionamento limitate ostacolano l’espansione dell’eolico offshore, ha osservato il ministero.

La Germania sta espandendo gli impianti eolici onshore, ma l’aumento della capacità eolica offshore è ben lontano dai suoi obiettivi.

Pochi giorni prima del fallimento dell’asta di agosto, le associazioni industriali tedesche hanno affermato che gli impianti eolici offshore hanno subito una battuta d’arresto nella prima metà del 2025. Affinché l’eolico offshore raggiunga gli ambiziosi obiettivi del governo di aumentare la capacità a 70 GW entro il 2045, i responsabili politici devono rivedere radicalmente le gare d’appalto e garantire entrate aggiuntive e sicurezza nella pianificazione, hanno affermato l’associazione tedesca per l’energia eolica, Bundesverband WindEnergie (BWE), e diversi altri gruppi del settore.

Qundi anche in Germania il boom delle rinnovabili ha dei problemi e va a ridursi, nonostante, ufficialmente, si faccia finta di nulla.

Domande e Risposte

Perché la Germania ha adottato un modello d’asta a “zero sussidi” che è risultato fallimentare? Il modello d’asta senza sussidi e con offerte negative è stato introdotto per massimizzare i ricavi statali e per spingere l’industria a un’efficienza estrema, ritenendo che l’eolico offshore fosse ormai maturo. Tuttavia, in un contesto di inflazione post-pandemica e tensioni sulle catene di approvvigionamento, questo modello ha caricato gli sviluppatori di rischi eccessivi, specialmente quelli legati all’incertezza sui costi e sui tempi di connessione alla rete, rendendo i progetti economicamente non sostenibili.

Cosa sono i Contracts for Difference (CfD) che il settore chiede di adottare? I Contracts for Difference (Contratti per Differenza) sono un meccanismo di sostegno statale che fornisce stabilità agli investitori. Lo Stato garantisce un prezzo minimo (o strike price) per l’energia prodotta. Se il prezzo di mercato scende sotto questa soglia, lo Stato paga la differenza; se sale oltre, l’investitore restituisce il profitto in eccesso. Questo meccanismo elimina l’incertezza sui ricavi a lungo termine, abbassa il costo del capitale e rassicura i finanziatori, permettendo di realizzare progetti anche in contesti di mercato volatili.

Quale impatto avrà questo fallimento sugli ambiziosi obiettivi energetici tedeschi? L’impatto principale è il ritardo nell’espansione della capacità eolica offshore. La mancata assegnazione di 10 GW e la successiva riduzione della capacità prevista per il 2026 rendono più difficile raggiungere l’obiettivo di 30 GW entro il 2030 e i 70 GW entro il 2045. Sebbene il governo stia accelerando le autorizzazioni (un passo necessario), l’industria avverte che senza una revisione radicale del sistema di gare d’appalto, la Germania rischia di non raggiungere i target prefissati, compromettendo la sua strategia di decarbonizzazione e aumentando la dipendenza dalle importazioni energetiche.