La Germania delocalizza anche la produzione delle armi. Rheinmetall ha lanciato una nuova rete di produzione in Romania per rafforzare il settore della difesa del Paese, sostenere la modernizzazione delle forze armate e costruire nuove partnership con aziende locali operanti nel settore della difesa. Quindi le armi non saranno più costruite in Germania ed esportate, ma prodotte in luoigo.

La strategia mira a sostenere gli appalti e l’assemblaggio interni di Bucarest, integrando al contempo le competenze rumene nella catena di produzione. Questo ovviamente però alleggerisce la produzione delle fabbriche tedesche.

L’azienda appaltatrice nel settore della difesa con sede a Düsseldorf ha affermato che la sua rete si occuperà principalmente delle esigenze dei membri della NATO in termini di soluzioni pronte all’uso per un’ampia gamma di capacità di difesa.

Una parte fondamentale del piano di localizzazione di Rheinmetall in Romania è la collaborazione con importanti organizzazioni quali Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software SRL e MarcTel-SIT.

Anche la controllata di Rheinmetall Automecanica, con sede in Transilvania, svolgerà un ruolo fondamentale nella rete, in particolare nella produzione dei veicoli da combattimento della fanteria Lynx per le forze armate rumene.

Nel frattempo, Rheinmetall Munitions Romania produrrà munizioni di medio calibro per sistemi di fanteria e difesa aerea, con propellenti forniti dalla fabbrica statale Victoria Explosive Powder Factory utilizzando la tecnologia fornita da Rheinmetall.

L’azienda tedesca del settore della difesa ha affermato che la sua espansione in Romania promuoverà anche il trasferimento di competenze alla forza lavoro locale attraverso simulatori avanzati e programmi di formazione, preparando il personale all’utilizzo e alla manutenzione di sistemi di nuova generazione come la piattaforma Lynx.

“L’investimento di Rheinmetall nella produzione locale darà un contributo significativo all’economia rumena, creando centinaia di posti di lavoro in vari settori, tra cui la produzione, l’ingegneria e i servizi tecnici”, ha affermato Rheinmetall.

“La cooperazione con le aziende rumene rafforzerà anche le catene di approvvigionamento locali, creerà ulteriori opportunità commerciali e promuoverà la crescita industriale… gettando le basi per un’industria della difesa sostenibile e indipendente”.