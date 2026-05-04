Il 3%: un numero inventato che governa l’Europa

C’è una storia che a Bruxelles dovrebbero rileggere ogni mattino, prima di impartire lezioni di disciplina fiscale ai governi nazionali. È la storia del famoso 3% nel rapporto deficit/Pil: il parametro più citato, venerato e brandito dell’intera architettura europea. Un numero che, da decenni, condiziona manovre, tagli, procedure d’infrazione e richiami formali. Peccato che non sia nato da una teoria economica, né da un modello scientifico, né da un’analisi rigorosa sulla sostenibilità del debito. È nato in fretta, in una notte del 1981, come soluzione pratica a un problema politico immediato.

A raccontarlo senza ambiguità è Guy Abeille, all’epoca giovane funzionario del ministero del Bilancio francese. Fu lui, insieme a Roland de Villepin, a costruire quel parametro su richiesta diretta dell’Eliseo. François Mitterrand era appena salito al potere, la spesa pubblica cresceva rapidamente e i ministri avanzavano richieste sempre più onerose. Serviva una regola semplice, immediata, comunicabile. Non un principio economico, ma uno strumento operativo capace di chiudere rapidamente ogni discussione.

Così nacque il 3%.

Abeille lo ha spiegato con una chiarezza disarmante: nessuna base teorica, nessun modello econometrico. Il Pil francese era intorno ai 3.300 miliardi di franchi, il deficit previsto si avvicinava ai 100 miliardi. Il rapporto sfiorava il 3%. Da qui la scelta: un numero tondo, facilmente memorizzabile, perfetto per la comunicazione politica. Non il risultato di un’elaborazione scientifica, ma di una necessità contingente.

Altro che regola economica: una convenzione trasformata in dogma.

La funzione originaria era chiarissima. Il 3% serviva a Mitterrand per dire no. Quando un ministro chiedeva più risorse, la risposta poteva diventare impersonale, quasi tecnica: “Non si può, c’è il 3%”. La decisione politica veniva così mascherata da vincolo oggettivo, sottraendola al confronto diretto. Non era più una scelta discrezionale, ma l’applicazione di una regola.

È qui che emerge la vera natura del parametro. Il 3% non nasce per descrivere l’economia, ma per governarla. Non è una bussola analitica, ma un limite costruito per disciplinare comportamenti. Lo stesso Abeille ha riconosciuto che il rapporto deficit/Pil è un indicatore grossolano, incapace di distinguere tra spesa produttiva e improduttiva, tra investimenti e sprechi.

Eppure quel numero ha avuto una carriera straordinaria. Dalla Francia degli anni ’80 è approdato al Trattato di Maastricht, diventando uno dei pilastri dell’Unione Europea. Una regola interna, concepita per gestire dinamiche politiche nazionali, è stata elevata a criterio universale per interi Stati.

Il meccanismo, in fondo, non è cambiato. Prima Mitterrand utilizzava il 3% per contenere i suoi ministri; oggi le istituzioni europee lo utilizzano per vincolare i governi. Gli Stati chiedono margini per investimenti, politiche anticicliche, interventi straordinari. La risposta resta spesso la stessa: non si può, c’è il 3%. Una formula che appare neutrale, ma che incorpora una scelta politica precisa.

Il vero punto è che questo parametro consente di esercitare potere senza dichiararlo apertamente. Si presenta come limite tecnico, ma funziona come strumento di indirizzo politico. E, soprattutto, lascia ampi margini di discrezionalità: può essere applicato rigidamente oppure sospeso, interpretato, adattato. Sempre dall’alto.

Si crea così un paradosso evidente. Un numero privo di fondamento scientifico viene utilizzato come criterio assoluto di virtù fiscale. La complessità economica viene compressa dentro una soglia arbitraria, ignorando ciclo economico, struttura produttiva, qualità della spesa. Tutto viene ricondotto a un indicatore che, per sua stessa ammissione, non misura davvero ciò che dovrebbe misurare.

Questo non significa negare l’esigenza di disciplina. Ma una cosa è la responsabilità di bilancio, altra cosa è il feticismo numerico. Ridurre la politica economica a un parametro inventato in meno di un’ora significa sostituire il giudizio con l’automatismo.

Eppure il 3% continua a imperversare. Sopravvive alle crisi finanziarie, alle emergenze sanitarie, agli shock energetici, alle trasformazioni geopolitiche. Viene sospeso quando necessario, ma mai realmente superato. Resta lì, come riferimento implicito, pronto a riemergere appena il contesto lo consente.

La cosa più significativa, però, è un’altra. A Bruxelles questa storia o non la conoscono, oppure scelgono di ignorarla. Quel numero continua a essere trattato come una verità indiscutibile, sottratta a qualsiasi revisione critica.

Un parametro nato per caso è diventato una reliquia. Quasi un Santo Graal nascosto sotto l’altare del Trattato di Maastricht, dove ogni giorno si celebra il rito dell’austerità.