Germania, da conquistatrice a terra di conquista: JP Morgan sbarca nel mercato bancario retail tedesco

Un tempo era la Germania, con il suo colosso Deutsche Bank, a sognare la conquista di Wall Street e a imporre la propria egemonia finanziaria. Oggi, in un drammatico ribaltamento dei ruoli, la locomotiva d’Europa si prepara a diventare terreno di conquista per le grandi banche d’affari americane. L’ultimo, e forse più potente, segnale di questa inversione di tendenza arriva da JP Morgan, il gigante di Wall Street, che ha annunciato ufficialmente il suo sbarco nel mercato retail tedesco.

A partire dal secondo trimestre del 2026, i risparmiatori tedeschi avranno un nuovo istituto di credito a cui affidare i propri soldi: Chase, la banca digitale di JP Morgan. Con un quartier generale a Berlino, la nuova entità opererà con licenza bancaria tedesca e aderirà al sistema di garanzia dei depositi nazionale, presentandosi non come un avventuriero straniero, ma come un attore pienamente integrato nel sistema.

La strategia d’espansione, delineata dal manager Daniel Llano Manibardo (strappato alla concorrenza di ING), è tanto semplice quanto astuta. Il primo prodotto offerto non sarà un complesso conto corrente, ma un “Tagesgeldkonto“, un conto di deposito giornaliero, un conto di risparmio. Questa scelta mira a colpire il cuore della cultura finanziaria tedesca: la spiccata propensione al risparmio. Secondo i dati della Bundesbank, oltre un terzo della ricchezza finanziaria dei tedeschi è parcheggiato in liquidità e depositi a vista. Offrire un prodotto semplice e remunerativo per questa enorme massa di denaro è la chiave per scardinare il mercato.

Il piano di JP Morgan non è un salto nel buio. Il modello è stato testato con enorme successo nel Regno Unito, dove Chase è stata lanciata nel 2021. In pochi anni, ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti e raccolto circa 20 miliardi di sterline in depositi, evolvendosi rapidamente verso un’offerta da banca a tutto tondo con conti correnti e carte di credito.

L’annuncio, anticipato dal CEO Jamie Dimon già nel 2023, ha scatenato un po’ di sano terrore nel settore bancario tedesco. Chase si troverà di fronte un mercato dove la concorrenza è feroce: da un lato le grandi banche dirette come ING Deutschland e DKB, dall’altro le agguerrite neobanche come N26 e Revolut, che hanno già educato milioni di clienti alla finanza digitale. Anche altri colossi internazionali, come la spagnola BBVA, hanno tentato di recente l’ingresso, ma con delle forti difficoltà iniziali.

Nello stesso tempo JP Morgan è un colosso che fa apparire le banche tedesche come dei piccoli nani brontoloni: la banca americana ha attivi, al 2025 , per oltre 4500 miliardi di dollari, contro i circa 1650 della maggiore manca tedesca, Deutsche Bank, quindi sul mercato entra un vero colosso.

Ma la potenza di fuoco di JP Morgan è di un altro livello. Il suo sbarco a Berlino, città dove aprì una prima rappresentanza già nel lontano 1924, non è solo una mossa commerciale. È un atto simbolico che segna un nuovo capitolo nella finanza globale: la Germania, un tempo predatore, è oggi una preda ambita. La battaglia per i risparmiatori tedeschi sta per iniziare, e si preannuncia senza esclusione di colpi.