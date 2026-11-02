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Germania crollo dei consumi: crollano le vendite al dettaglio, l’inflazione divora gli stipendi e spinge Berlino verso la recessione

Crollo a sorpresa delle vendite al dettaglio in Germania a settembre (-2% mensile e -2,3% annuo): l’inflazione e il caro energia svuotano i carrelli della spesa e spingono il PIL tedesco verso la recessione.

Pubblicato

21 minuti fa

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L’economia tedesca incassa un altro colpo durissimo che spezza ogni illusione di ripresa autunnale. A settembre 2026 le vendite al dettaglio in Germania sono crollate del 2,0% su base mensile in termini reali, spazzando via il rimbalzo di agosto (+1,2%, peraltro rivisto al ribasso rispetto al +1,3% iniziale).

Per approfondire:

Gli esperti di mercato, sempre pronti a scommettere sull’ottimismo d’ufficio, si aspettavano una crescita dello 0,4%. Si sono invece trovati di fronte al quarto calo mensile dall’inizio dell’anno.

Ecco il grafico su base annua, da Tradingeconomics:

Vendite al dettaglio, Anno su anno

E quello su base trimestrale, sempre da Tradingeconomics:

I dati diffusi dall’Ufficio federale di statistica (Destatis) mostrano un quadro ancora più cupo se si guarda al confronto annuale. Rispetto a settembre 2025, il volume reale delle vendite è sceso del 2,3%, aggravando la contrazione dello 0,3% già registrata ad agosto. La breve parentesi positiva vissuta nel corso del 2025 si è ormai ufficialmente esaurita.

Per comprendere la portata della crisi che colpisce le famiglie tedesche, basta confrontare i valori reali (al netto dell’inflazione) con quelli nominali (che includono l’aumento dei prezzi):

Periodo di riferimentoVariazione Reale (volumi)Variazione Nominale (valore)
Settembre 2026 su Agosto 2026-2,0%-1,5%
Settembre 2026 su Settembre 2025-2,3%+1,2%
Agosto 2026 su Luglio 2026 (rivisto)+1,2%+1,6%
Agosto 2026 su Agosto 2025 (rivisto)-0,3%+2,8%

La tabella svela il grande inganno dell’inflazione. Su base annua, i cittadini tedeschi hanno speso l’1,2% in più in termini monetari, ma hanno portato a casa il 2,3% di merce in meno. L’aumento dei prezzi e le bollette energetiche ancora elevate stanno letteralmente divorando la capacità di spesa dei lavoratori.

Quando il denaro finisce per coprire i costi fissi e il riscaldamento, si taglia tutto il resto. I cali di settembre non hanno risparmiato nessun comparto:

  • Prodotti non alimentari: -2,4% su base mensile, segno che le spese non strettamente necessarie vengono subito cancellate dal bilancio familiare.
  • Commercio online e per corrispondenza: -2,2%, a dimostrazione che anche il tanto celebrato e-commerce frena bruscamente quando mancano i soldi in tasca.
  • Prodotti alimentari: -1,3%, il dato più allarmante, perché indica che i tedeschi stanno riducendo o declassando persino il carrello della spesa quotidiana. Qui si mangia meno, o di minore qualità

Le ricadute economiche pratiche di questo tracollo non tarderanno a manifestarsi. Le vendite al dettaglio rappresentano il termometro più fedele dei consumi privati, che a loro volta costituiscono un pilastro fondamentale del Prodotto interno lordo.

Un crollo così marcato della domanda interna, specialmente nella sua tendenza annuale, è l’anticamera matematica di un PIL negativo negli ultimi trimestri dell’anno. Senza consumi interni e con il modello industriale d’esportazione inceppato dai costi energetici, la locomotiva d’Europa si ritrova ferma su un binario morto, in attesa che a Berlino qualcuno capisca che senza sostenere il reddito reale dei cittadini nessuna economia può stare in piedi.

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