Germania crollo dei consumi: crollano le vendite al dettaglio, l’inflazione divora gli stipendi e spinge Berlino verso la recessione

L’economia tedesca incassa un altro colpo durissimo che spezza ogni illusione di ripresa autunnale. A settembre 2026 le vendite al dettaglio in Germania sono crollate del 2,0% su base mensile in termini reali, spazzando via il rimbalzo di agosto (+1,2%, peraltro rivisto al ribasso rispetto al +1,3% iniziale).

Gli esperti di mercato, sempre pronti a scommettere sull’ottimismo d’ufficio, si aspettavano una crescita dello 0,4%. Si sono invece trovati di fronte al quarto calo mensile dall’inizio dell’anno.

Ecco il grafico su base annua, da Tradingeconomics:

E quello su base trimestrale, sempre da Tradingeconomics:

I dati diffusi dall’Ufficio federale di statistica (Destatis) mostrano un quadro ancora più cupo se si guarda al confronto annuale. Rispetto a settembre 2025, il volume reale delle vendite è sceso del 2,3%, aggravando la contrazione dello 0,3% già registrata ad agosto. La breve parentesi positiva vissuta nel corso del 2025 si è ormai ufficialmente esaurita.

Per comprendere la portata della crisi che colpisce le famiglie tedesche, basta confrontare i valori reali (al netto dell’inflazione) con quelli nominali (che includono l’aumento dei prezzi):

Periodo di riferimento Variazione Reale (volumi) Variazione Nominale (valore) Settembre 2026 su Agosto 2026 -2,0% -1,5% Settembre 2026 su Settembre 2025 -2,3% +1,2% Agosto 2026 su Luglio 2026 (rivisto) +1,2% +1,6% Agosto 2026 su Agosto 2025 (rivisto) -0,3% +2,8%

La tabella svela il grande inganno dell’inflazione. Su base annua, i cittadini tedeschi hanno speso l’1,2% in più in termini monetari, ma hanno portato a casa il 2,3% di merce in meno. L’aumento dei prezzi e le bollette energetiche ancora elevate stanno letteralmente divorando la capacità di spesa dei lavoratori.

Quando il denaro finisce per coprire i costi fissi e il riscaldamento, si taglia tutto il resto. I cali di settembre non hanno risparmiato nessun comparto:

Prodotti non alimentari: -2,4% su base mensile, segno che le spese non strettamente necessarie vengono subito cancellate dal bilancio familiare.

-2,4% su base mensile, segno che le spese non strettamente necessarie vengono subito cancellate dal bilancio familiare. Commercio online e per corrispondenza: -2,2%, a dimostrazione che anche il tanto celebrato e-commerce frena bruscamente quando mancano i soldi in tasca.

-2,2%, a dimostrazione che anche il tanto celebrato e-commerce frena bruscamente quando mancano i soldi in tasca. Prodotti alimentari: -1,3%, il dato più allarmante, perché indica che i tedeschi stanno riducendo o declassando persino il carrello della spesa quotidiana. Qui si mangia meno, o di minore qualità

Le ricadute economiche pratiche di questo tracollo non tarderanno a manifestarsi. Le vendite al dettaglio rappresentano il termometro più fedele dei consumi privati, che a loro volta costituiscono un pilastro fondamentale del Prodotto interno lordo.

Un crollo così marcato della domanda interna, specialmente nella sua tendenza annuale, è l’anticamera matematica di un PIL negativo negli ultimi trimestri dell’anno. Senza consumi interni e con il modello industriale d’esportazione inceppato dai costi energetici, la locomotiva d’Europa si ritrova ferma su un binario morto, in attesa che a Berlino qualcuno capisca che senza sostenere il reddito reale dei cittadini nessuna economia può stare in piedi.