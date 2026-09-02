Germania, crolla l’impero delle auto: insolvenza lampo per il gigante Autohaus König. Debiti per 212 milioni e cassa azzerata: 1.200 lavoratori sul filo del rasoio

La crisi dell’auto in Germania non colpisce solo la produzione, ma l’intera catena del valore, compresa la distribuzione. Il colosso tedesco della distribuzione automobilistica Autohaus König è fallito all’improvviso, lasciando un buco per centinaia di milioni e oltre mille famiglie nel panico.

La crisi è esplosa con una violenza inaudita: a fronte di oltre 212 milioni di euro di debiti scaduti, la società si è ritrovata con appena 1,3 milioni di euro sui conti correnti. In cassa c’era letteralmente lo 0,7% del denaro necessario per onorare le scadenze immediate.

Una dinamica che non lascia scampo e ha costretto il gruppo a depositare i libri in tribunale presso la corte distrettuale di Charlottenburg.

Dal record di vendite al crac in pochi mesi

La caduta fa rumore perché segue una narrazione aziendale che parlava di salute di ferro. Fondata nel 1966 a Berlino Ovest da una modesta officina meccanica, la catena conta oggi 82 filiali (sparse soprattutto nell’Est del Paese) e circa 1.200 lavoratori. Assolutamente non più una piccola azienda.

Ancora nel primo trimestre del 2025, i vertici sbandieravano vendite record con oltre 11.600 veicoli consegnati e incassi delle officine mai visti prima.

Dietro la vetrina lucida si nascondeva però una trappola contabile micidiale. Nell’ultimo bilancio utile, a fronte di ben 570 milioni di fatturato, l’utile netto era stato di appena 1,2 milioni: un margine operativo misero, pari allo 0,2%. Questo non ha garantito alcun margine di sicurezza nel momeno in cui il reddito operativo è passato in rosso.

Autohaus König: i numeri del collasso Cifre Fatturato annuo (ultimo bilancio) ~570 milioni € Utile netto registrato 1,2 milioni € (margine dello 0,2%) Debiti fiduciari e scadenze immediate Oltre 212 milioni € Liquidità reale in cassa 1,3 milioni € (copertura dello 0,7%) Dipendenti coinvolti Circa 1.200 Filiali operative 82 sedi

Basta un lieve ritardo negli incassi, uno sconto forzato o un piccolo stop dei pagamenti bancari per mandare all’aria una struttura simile.

Il dramma dei 1.200 dipendenti e il messaggio a sorpresa

Per i dipendenti la notizia è arrivata come una doccia gelata. Nessuna assemblea, nessun confronto diretto: solo una fredda circolare interna inviata il primo settembre per comunicare che la richiesta di fallimento era già stata depositata il 26 agosto. Un modo freddo, brutale, ma che indica come il sistema sia fragile e si passi, da un giorno all’altro, dal benessere al fallimento. I salari di agosto sono rimasti bloccati e ora dovranno essere coperti dal fondo d’insolvenza dell’agenzia statale del lavoro tedesca.

Qualcuno però sapeva che le cose stavano per saltare e che non c’era una cimbella di salvataggio: infatti la proprietà ha cercato di vendere le proprie quote prima del crollo, ma la situazione era talmente deteriorata che questa cessione era impossibile. Ora la direzione chiede ai dipendenti di non cedere allo sconforto, non si capisce come o perché.

I lavoratori si trovano così di fronte a un bivio doloroso: mentre swi recano ancora a lavorare, con tre mesi di stipendi garantiti dallo stato, devono anche mentalmente prepararsi alla probabile chiusura di molti filiali. Ora sperano che i due grandi partner industriali, Stellantis e Renault, intervengano per salvare quella che è una delle loro maggiori controparti commerciali europee.

La trappola del settore: tassi alti e consumi interni al palo

Come può crollare un concessionario che vende migliaia di macchine al mese? La risposta sta nel meccanismo del debito e nella recessione strisciante della Germania.

I grandi concessionari acquistano le vetture accendendo linee di credito bancario a breve termine. Quando i tassi di interesse erano a zero, mantenere centinaia di vetture ferme nei piazzali costava poco. Con i tassi alti fissati dalla BCE, il peso finanziario di quel parco auto invenduto è diventato insostenibile. A questo si aggiunge il problema principale: i cittadini tedeschi non comprano più come prima.

L’inflazione passata, il caro bollette e l’incertezza generale hanno eroso i risparmi delle famiglie. L’acquisto dell’auto nuova viene rinviato o cancellato, e le vetture elettriche – costose e senza più incentivi generosi – rimangono spesso ferme nei saloni.

Il declino dell’auto europea parte dai concessionari

La fine disordinata di Autohaus König non è un caso isolato, ma la spia di una crisi industriale ben più vasta. La pianificazione di una transizione energetica del settore auto fatta senza considerare il sistema industriale automobilistico, la situazione commerciale e le preferenze dei consumatori. Invece si è andati avanti come dei carri armati, senza considerare la realtà dei fatti, ed ora si parla di licenziamenti di massa e di chiusure aziendali. Però questa crisi non nasce dal nulla.