La frattura sociale ed economica in Germania ha raggiunto il livello di guardia. Mentre l’apparato industriale tedesco fatica a reggere il peso dei costi energetici e dei rigidi vincoli di bilancio, un sondaggio certifica una realtà che a Berlino la politica preferisce ignorare: un cittadino su due boccia il flusso continuo di miliardi verso l’Ucraina.

I dati dell’istituto demoscopico YouGov, realizzati per la Welt am Sonntag, fotografano un Paese stanco e polarizzato. Il 49% degli intervistati chiede esplicitamente di ridurre o azzerare del tutto gli aiuti finanziari, militari e umanitari destinati a Kiev. Soltanto il 39% difende i livelli attuali o ne auspica un incremento, mentre un netto 24% – un tedesco su quattro – pretende la cessazione immediata di ogni tipo di sostegno.

Il contrasto con la linea del cancelliere Friedrich Merz è stridente. Il leader cristiano-democratico ha trasformato il supporto incondizionato e le forniture a Kiev in un pilastro della propria agenda, impegnando risorse pubbliche ingenti proprio mentre la spesa interna è compressa da regole fiscali ferree e le aziende denunciano una perdita strutturale di competitività.

La rilevazione mostra una netta frammentazione dell’opinione pubblica:

Stop totale agli aiuti: 24% degli intervistati

24% degli intervistati Taglio parziale delle risorse: 25%

25% Mantenimento dei livelli attuali: 30%

30% Aumento degli stanziamenti: 9%

9% Indecisi / non specificato: 11%

La mappa del consenso evidenzia uno scollamento ideologico profondo. L’entusiasmo per gli aiuti a oltranza è ormai un’enclave elettorale dei Verdi: il 50% di chi li vota vuole confermare i fondi correnti e il 32% vorrebbe aumentarli. Una visione ideale che pare del tutto impermeabile al costo economico e fiscale sostenuto dalla collettività.

Sul fronte opposto, la base di Alternative für Deutschland (AfD) esprime una bocciatura plebiscitaria: il 62% esige l’interruzione totale e il 27% un taglio drastico. L’elettorato di CDU/CSU e SPD si colloca a metà strada, stretto tra disciplina atlantica e pressione dei territori, con l’Est della Germania dove il rigetto della linea bellica tocca livelli record.

Alla stanchezza finanziaria si affianca una domanda chiara per un’attività diplomatica. Quasi la metà dei tedeschi (49%) ritiene che Merz debba avviare colloqui diretti con Vladimir Putin al più presto, persino senza preventive concessioni territoriali di Mosca. Solo il 23% subordina il dialogo a passi indietro russi, mentre appena il 9% esclude a priori ogni contatto. Notiamko che questo esclude gli indecisi, per cui la percentuale di chi vuole trattare è più alta della metà di chi si esprime.

Ogni euro trasferito oltreconfine è un euro sottratto alla tenuta del tessuto produttivo federale. e i tedeschi inziano ad essere stanchi di dover tirare la cinghia per poi mandare soldi a Kiev dove l’impiego non è sempre chiaro. Nonostante questa volontà Merz è forse la figura più impegnata nell’invio degli aiuti a est.

Se la cancelleria insiste nel blindare impegni esteri miliardari ignorando le priorità economiche dei cittadini, il contraccolpo democratico è inevitabile. La politica tradizionale non dovrebbe sorprendersi quando i cittadini scelgono di votare forze alternative: se chi governa trascura le tasche dei propri elettori, le urne presentano puntualmente il conto.