Germania a secco: l’ultimatum della SPD sui carburanti rischia di spegnere i motori del Paese

I distributori tedeschi rischiano di restare letteralmente con le pompe a secco. In un clima di allarme sociale per il rincaro incontrollato di benzina e gasolio, la SPD ha rotto gli indugi e ha lanciato una vera e propria dichiarazione di guerra al settore della raffinazione: quattordici giorni di tempo alle compagnie petrolifere per abbattere i prezzi e comprimere i margini di raffinazione. Se i colossi dell’energia non si piegheranno all’ingiunzione, scatterà un tetto amministrativo al prezzi imposto per legge.

Dietro i proclami di tutela dei consumatori si nasconde però una misura dalle conseguenze esplosive. Il piano dei socialdemocratici al Bundestag rischia infatti di produrre l’effetto opposto a quello sperato: bloccare i rifornimenti e mandare in tilt la logistica della prima economia europea.

Il piano di Berlino: calmiere o sanzioni statali

La proposta porta la firma di Armand Zorn, responsabile della task force sui prezzi energetici dell’SPD, ed è contenuta in un documento ufficiale visionato da Welt am Sonntag. La tesi politica è nota: le compagnie sfrutterebbero le tensioni internazionali per gonfiare a dismisura i margini di raffinazione a danno di famiglie e autotrasportatori.

Il partito propone due soluzioni punitive:

Un tetto massimo vincolante ai listini, modellato sui meccanismi regolatori in uso in Belgio e Lussemburgo.

Una tassa straordinaria sugli extraprofitti industriali maturati dagli impianti di lavorazione.

Dall’altra parte della barricata, la reazione è stata immediata. La ministra federale dell’Economia, Katherina Reiche (CDU), ha respinto la manovra definendola dannosa e fallimentare, sottolineando come calmiere e imposte speciali finirebbero per distruggere il tessuto industriale delle raffinerie nazionali, già sottoposte a forte stress competitivo.

L’illusione dell’autarchia e il nodo delle importazioni

Per comprendere la gravità dello scenario occorre abbandonare la retorica parlamentare e guardare la cruda realtà dei flussi fisici. La Germania non è un’isola energetica autosufficiente. La produzione nazionale di greggio è puramente simbolica: appena 1,6-1,7 milioni di tonnellate all’anno, estratte in gran parte dal giacimento marino di Mittelplate e da pochi pozzi in Bassa Sassonia.

A fronte di questo rivolo domestico, le raffinerie tedesche lavorano ogni anno tra gli 80 e gli 85 milioni di tonnellate di petrolio. Il risultato matematico è impietoso: Berlino estrae dal proprio sottosuolo meno del 2% del fabbisogno, mentre il restante 98% viaggia via mare e via oleodotto da Stati Uniti, Norvegia, Gran Bretagna e Kazakistan.

La bilancia dei prodotti raffinati mostra una frattura strutturale ancora più critica tra benzina e gasolio:

Risorsa / Prodotto Produzione interna Consumo interno Saldo e dipendenza Petrolio greggio ~1,6 – 1,7 Mt ~80 – 85 Mt Deficit estremo (copre solo l’1,8% – 2,0%) Benzina ~19 – 20 Mt ~16 – 17 Mt Autosufficiente (~115-120%, esportatore) Gasolio (Diesel e Heizöl) ~28 – 30 Mt ~40 – 43 Mt Deficit strutturale (copre il 65-70% dei consumi)

L’inganno del tetto: la lezione dell’economia reale

I numeri spiegano l’assurdità dell’ultimatum. Se sul fronte della benzina la Germania dispone di eccedenze da collocare sui mercati esteri, il settore del gasolio vive una carenza cronica. Tra autotrazione pesante, veicoli commerciali e riscaldamento domestico (Heizöl), il mercato tedesco divora oltre 40 milioni di tonnellate di distillati all’anno.

Per colmare la voragine, il Paese deve importare dall’estero tra gli 11 e i 14 milioni di tonnellate di gasolio finito ogni anno, affidandosi all’hub portuale di Amsterdam-Rotterdam-Anversa (ARA) e alle petroliere internazionali.

Cosa accadrebbe se Berlino imponesse d’imperio un tetto ai prezzi al di sotto dei corsi globali? Nella migliore tradizione dell’economia di comando, le navi cisterna e i carichi di gasolio non verrebbero svenduti in Germania: prenderebbero semplicemente la rotta verso porti più remunerativi, dove il carburante viene pagato al prezzo di mercato. La conseguenza immediata non sarebbe il risparmio per gli automobilisti, ma la penuria fisica, le code ai distributori e il fermo dei camion.

La Germania potrebbe anche scegliere di destinare tutta la sua produzione interna petrolifera alla raffinazione per il mercato interno… soddisfacendo fra lo 1% e 1,8% delle proprie necessità.

Capite che questa chiamata al controllo dei prezzi è semplicemente assurda e rischia di creare veramente dei grossi problemi: senza il gasolio importato i trasporti tedeschi andrebbero direttamente in crisi.

Gli interventi razionali che la politica ignora

Se davvero si vuole tutelare il potere d’acquisto dei cittadini e preservare la produzione industriale, la strada maestra non passa per diktat sovietici che ignorano la legge della domanda e dell’offerta. Quando uno Stato affronta uno shock da offerta su beni primari, il primo fattore su cui può agire senza distruggere i mercati è la riduzione immediata e consistente delle imposte indirette e delle accise che gravano alla pompa.

Al contempo, serve una politica industriale pragmatica che stimoli gli investimenti nella raffinazione, nella diversificazione delle infrastrutture logistiche e nella sicurezza delle scorte. Minacciare di strozzare i margini di raffinazione su un prodotto che si compra all’estero significa dimenticare l’ABC dell’economia. Se la proposta della SPD dovesse tradursi in legge, la Germania non piegherà i mercati petroliferi: riuscirà soltanto a fermare i propri motori.

0