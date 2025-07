Un gruppo di ricerca dell’Università di Washington ha pianificato un esperimento di geoingegneria solare per attenuare la luce solare creando nuvole su un’area oceanica di 3.900 miglia quadrate, oltre 10 mila km2, al largo del Nord America, del Cile o dell’Africa centro-meridionale. C’è un problema però: come rivela DiscloseTv questo esperimento è stato tenuto segreto.

Il Marine Cloud Brightening Program, sostenuto da donatori miliardari come Chris Larsen, ha deliberatamente nascosto i piani al pubblico e ai funzionari locali per “evitare di spaventarli”, come rivelato in alcuni testi interni. Un test su scala ridotta condotto su una portaerei in disuso ad Alameda, in California, è stato interrotto nel giugno 2024 dopo che le autorità cittadine, all’oscuro dei fatti fino alla diffusione della notizia da par politici te dei media, lo hanno vietato per violazione dei termini del contratto di locazione.

La segretezza del team si estendeva fino alla dissimulazione strategica

Jesus Chavez, stratega della comunicazione di SilverLining, ha esplicitamente ordinato in un’e-mail del novembre 2023: “Non si farà alcun riferimento allo studio in corso ad Alameda”. Documenti interni mostrano che i ricercatori hanno evitato di coinvolgere i leader politici di Alameda, affidandosi al personale del museo per gestire le relazioni e minimizzando i rischi per garantire la cooperazione. I piani per un test più ampio, del costo di 10-20 milioni di dollari, prevedevano la ricerca di navi federali e finanziamenti da parte della NOAA e del Dipartimento dell’Energia, ma queste prospettive sono svanite dopo la reazione negativa di Alameda e la rielezione di Trump.

“Alameda era un trampolino di lancio per qualcosa di molto più grande, e non c’è stato alcun coinvolgimento delle comunità locali”, ha detto Sikina Jinnah, professore di studi ambientali all’Università della California a Santa Cruz.

Eppure, come affermano le comunicazioni fra i responsabili del progetto, l’esperimento, su questa scala, era di tali dimensioni che avrebbe creato significativi cambianenti nelle nuvole tali da essere facilmente visibili dallo spazio.

Sikina Jinnah ha condannato la mancanza di coinvolgimento della comunità come un “grave passo falso”. La segretezza che circonda sia il test di Alameda che l’esperimento oceanico più ampio solleva importanti questioni etiche e di trasparenza. Non ci sono prove che il progetto sia stato abbandonato e le indagini sull’insabbiamento continuano. Le azioni del programma evidenziano i rischi di condurre ricerche controverse senza la fiducia del pubblico, soprattutto in un contesto di crescenti richieste di regolamentazione della geoingegneria.

Partner e finanziatori

Il Marine Cloud Brightening Research Program, guidato dal College of the Environment dell’Università di Washington, si avvale della collaborazione con UW, SRI International e SilverLining. SRI International, con sede nella Silicon Valley, promuove l’innovazione in campo tecnico e scientifico, influenzando la vita delle persone attraverso tecnologie all’avanguardia da oltre 75 anni. SilverLining, con sede a Washington DC, promuove la ricerca per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici a breve termine.

Il finanziamento proviene dalla Safe Climate Research Initiative di SilverLining e da un consorzio di donatori. Tra i principali finanziatori figurano la Quadrature Climate Foundation, il Pritzker Innovation Fund, la Simons Foundation, la SilverLining Climate Change Foundation, la Kissick Family Foundation e il Cohler Charitable Fund. I singoli contributori sono Alan Eustace, Armand Neukermans, Chris e Crystal Sacca e Dan Scales.

Attualmente ci sono scienziati e fondazioni politiche che giocano con clima per gioco, per dimostrare il proprio potere e le proprie capacità, senza considerare le conseguenze che potrebbero produrre.