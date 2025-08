Un nuovo video pubblicato da GE Aerospace ha alimentato le speculazioni sul fatto che l’azienda americana utilizzerà i suoi motori ramjet a doppia modalità (DMRJ) per alimentare un successore ipersonico dell’SR-71 Blackbird.

Secondo un articolo di Global Defense News, il video, che mostra un rendering concettuale di un jet ipersonico alimentato dai motori DMRJ, suggerisce che GE Aerospace potrebbe essere al lavoro su un nuovo velivolo in grado di superare l’SR-71.

Il nuovo video di GE Aerospace, pubblicato il 28 luglio, presenta lo slogan “tutto sembra impossibile… finché non lo è”. Sebbene non confermi esplicitamente che GE Aerospace stia lavorando a un nuovo velivolo, il video anticipa un nuovo entusiasmante progetto.

L’SR-71 Blackbird era un velivolo da ricognizione strategica a lungo raggio sviluppato dalla Lockheed Martin durante la Guerra Fredda. Viaggiava a una velocità pari a Mach 3, ovvero tre volte la velocità del suono.

La Lockheed Martin sta già sviluppando un successore del Blackbird, l’SR-72. Tuttavia, il nuovo video ha alimentato le speculazioni sul fatto che GE potrebbe sfruttare la sua esperienza nel campo dell’ipersonica per sviluppare un proprio successore.

Il motore ramjet a doppia modalità di GE Aerospace, presentato per la prima volta nel 2024, sarebbe fondamentale per questo sviluppo. Il motore utilizza la combustione a detonazione rotante (RDC). Questa tecnologia migliora l’efficienza del carburante e la generazione di spinta.

A differenza dei motori convenzionali, gli RDC sfruttano la potenza di un’onda di detonazione che viaggia intorno a una camera anulare, o ad anello. Secondo GE Aerospace, il suo motore DMRJ è in grado di raggiungere velocità superiori a Mach 10. Se le voci e le speculazioni fossero vere, ciò consentirebbe un impressionante balzo in avanti rispetto alle capacità dell’SR-71.

Ogni grande innovazione inizia con una visione che può sembrare irraggiungibile.

