Entro Fine anno volerà l’Ipersonico SR-72 “Son of Blackbird”

L’aereo ipersonico segreto degli Stati Uniti, l’SR-72, noto anche come “Son of Blackbird”, Figlio del Blackbirds, dovrebbe debuttare nel 2025. Secondo varie notizie, Lockheed Martin, lo sviluppatore di questo aereo, potrebbe finalizzare un prototipo di SR-72 entro la fine del 2025. Lo sviluppo del jet si allinea con gli obiettivi a lungo termine dell’aeronautica militare degli Stati Uniti (USAF) in materia di capacità ipersoniche.

Jet segreto Secondo un rapporto pubblicato da The National Interest il 28 aprile, Lockheed ha suggerito che un potenziale prototipo di SR-72 potrebbe essere finalizzato entro quest’anno.

Progettato per essere il successore ipersonico dell’iconico SR-71 Blackbird, l’SR-72 sarebbe in fase di sviluppo da parte del team altamente riservato Skunk Works di Lockheed Martin, aggiunge il rapporto.

Se diventerà realtà, l’SR-72 sarà la cellula operativa più veloce mai costruita, con una velocità massima prevista superiore a Mach 5 (circa 6.437 km/h). L’SR-72 è concepito per missioni strategiche di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) in ambienti contesi dove le piattaforme convenzionali con equipaggio affrontano rischi inaccettabili. ù

La velocità ipersonica della piattaforma è intesa non solo per penetrare i sistemi avanzati di difesa aerea integrata (IADS), ma anche per fornire intelligence cruciale in tempi rapidi con minimo rischio di intercettazione. Gli analisti suggeriscono che l’SR-72 potrebbe anche servire come piattaforma di lancio per armi d’attacco ipersoniche, integrando potenzialmente l’High-Speed Strike Weapon (HSSW) attualmente in fase di sviluppo parallelo.

Attingendo all’eredità operativa dell’SR-71, ritirato nel 1998 dopo decenni di servizio come principale risorsa ISR ad alta velocità dell’USAF, l’SR-72 potrebbe migliorare in velocità e sopravvivenza. A differenza del suo predecessore con equipaggio, l’SR-72 sarebbe progettato come un aereo senza pilota e riutilizzabile in grado di eseguire missioni autonomamente a velocità ipersoniche.

Con oltre 30 metri di lunghezza, l’SR-72 rifletterà probabilmente le dimensioni dell’SR-71, ma introdurrà un’architettura di propulsione fondamentalmente diversa.

Il programma SR-72 sta sviluppando un sistema di propulsione a ciclo combinato basato su turbina (TBCC) per soddisfare i suoi requisiti operativi. Questo sistema unisce un tradizionale motore turbofan, utilizzato durante le operazioni subsoniche come decollo e atterraggio, con uno scramjet (motore a reazione a combustione supersonica) in grado di sostenere velocità superiori a Mach 5 e potenzialmente fino a Mach 10. Il turbafan permette invece di decollare e volare a velocità più ridotte in modo sicuro ed economico.

Velocità ipersonica La velocità e la portata offerte dal volo ipersonico ridefiniscono la mobilità strategica. L‘SR-72 può volare a velocità superiori a Mach 5, consentendogli di viaggiare dagli Stati Uniti continentali all’Europa o all’Asia in circa 90 minuti.

Questa rapida portata globale fornisce capacità rapide di intelligence e attacco, aiutando i comandanti a prendere decisioni più velocemente in operazioni a ritmo serrato. Tuttavia, il programma SR-72 affronta importanti sfide tecniche e finanziarie. Sebbene siano state segnalate discussioni preliminari con le parti interessate del governo statunitense, il pieno finanziamento per una cellula dimostrativa e lo sviluppo del motore deve ancora essere assicurato.

L’allineamento del programma con la roadmap ipersonica dell’USAF indica una data di entrata in servizio prevista entro il 2030, subordinata al superamento delle considerevoli sfide di propulsione, gestione termica e materiali inerenti al volo ipersonico sostenuto.

I moderni sistemi di difesa aerea, come S-500 e HQ-19, richiedono piattaforme in grado di operare a velocità e altitudini oltre la portata di intercettazione.

Il profilo ad alta velocità dell’SR-72 è progettato per contrastare queste minacce riducendo il tempo sull’obiettivo e le finestre di esposizione. I turbojet e i turbofan convenzionali sono inadeguati per tali missioni.

La configurazione TBCC non è quindi semplicemente un miglioramento delle prestazioni, ma una necessità operativa. L’SR-72 segnerà un traguardo trasformativo nella ricognizione aerea e nella capacità d’attacco se schierato con successo. L’aereo potrebbe ridefinire il modo in cui gli Stati Uniti proiettano la potenza in ambienti ad accesso negato sfruttando le tecnologie di propulsione di prossima generazione e l’architettura dei sistemi senza equipaggio.