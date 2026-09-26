Gas Naturale: “Va tutto bene” dice la Commissione, nonostante lo stoccaggio sia ai minimi. Chi resterà al freddo?

L’approvvigionamento di gas naturale dell’Unione europea rimane stabile, secondo il Gruppo di coordinamento sul gas, che fornisce consulenza alla Commissione europea in merito al coordinamento delle misure di sicurezza dell’approvvigionamento in caso di emergenza a livello dell’UE o regionale.

Il Gruppo di coordinamento sul gas si è riunito nuovamente questa settimana per fare il punto sulla situazione attuale del mercato del gas, come ha dichiarato venerdì la Commissione europea. «Nonostante i livelli di stoccaggio siano inferiori rispetto ai livelli storici, la Commissione e i paesi dell’UE hanno ribadito che l’approvvigionamento di gas nell’Unione rimane stabile», ha affermato la CE, il tutto nonostante la media europea di riempimento degli stoccaggi sia al livello minimo degli ultimi 5 anni, al 70% e la Germania abbia riserve solo al 57%.

«La Commissione continuerà a monitorare la situazione molto da vicino, in collaborazione con i paesi dell’UE e le parti interessate».

L’approvvigionamento di gas in Europa è sotto osservazione dalla fine dello scorso inverno, quando i prezzi del gas in Asia e in Europa hanno registrato un’impennata a marzo in seguito alla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Sebbene i carichi di petrolio greggio abbiano continuato ad attraversare lo Stretto al ritmo di milioni di barili al giorno, i carichi di GNL hanno faticato a transitare attraverso questo punto di strozzatura, poiché il gas è più difficile da trasbordare con operazioni nave-nave (STS), come invece gli esportatori di petrolio fanno da mesi.

Il rallentamento dei flussi di GNL dal Medio Oriente negli ultimi sei mesi ha spinto i prezzi del gas in Asia e in Europa ai livelli più alti dalla crisi energetica del 2022-2023, poiché gli acquirenti si contendono le forniture disponibili che non devono transitare attraverso lo Stretto di Ormuz.

Di conseguenza, i livelli di stoccaggio del gas in Europa sono ai minimi storici e ben al di sotto di quelli dello scorso anno e della media quinquennale, che superava l’80% della capacità.