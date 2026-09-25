C’è un dossier energetico sul quale l’Italia arriva prima di tutti gli altri Paesi dell’Unione europea. La Commissione ha annunciato oggi l’avvio di procedure d’infrazione contro 26 Stati membri per la mancata comunicazione del pieno recepimento della direttiva sul mercato dell’idrogeno e dei gas decarbonizzati. L’unico Paese ad aver notificato il recepimento integrale entro la scadenza del 5 agosto 2026 è l’Italia.

È un risultato che merita attenzione anche per il tema su cui arriva. La direttiva del 2024 aggiorna le regole del mercato europeo del gas naturale e introduce un quadro normativo per le infrastrutture dedicate all’idrogeno. L’obiettivo è favorire l’impiego di gas rinnovabili e a basse emissioni, tenendo insieme la trasformazione del sistema energetico, la sicurezza degli approvvigionamenti e il costo dell’energia.

Per le imprese, le regole contano quanto gli annunci. Chi deve progettare una rete o valutare un investimento nell’idrogeno ha bisogno di sapere in quale quadro giuridico opererà. Aver recepito la direttiva nei termini mette l’Italia nelle condizioni di affrontare questa fase con un riferimento normativo già comunicato a Bruxelles. Saranno poi i progetti realizzati, la loro sostenibilità economica e la domanda effettiva a misurare il successo della strategia.

Il dato va letto con precisione. La Commissione certifica che solo l’Italia ha notificato il pieno recepimento entro la scadenza; questo non equivale a un giudizio preventivo su ogni misura italiana né significa che negli altri 26 Paesi non sia stato fatto nulla. Le lettere di messa in mora riguardano la mancata comunicazione del recepimento completo. I governi interessati hanno due mesi per rispondere e completare gli adempimenti; in assenza di risposte soddisfacenti, Bruxelles potrà inviare un parere motivato.

Resta il fatto politico: su una normativa che riguarda il futuro del mercato europeo del gas, l’Italia ha rispettato la tabella di marcia mentre tutti gli altri Stati membri sono stati richiamati dalla Commissione. Per un Paese che chiede spesso all’Europa tempi certi e regole capaci di accompagnare gli investimenti, essere il primo ad applicarle è un argomento concreto. La sfida, adesso, è trasformare quel vantaggio amministrativo in infrastrutture e iniziative industriali utili.