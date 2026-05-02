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GameStop all’assalto di eBay: l’ingegneria finanziaria al potere e il paradosso del pesce piccolo
GameStop punta clamorosamente all’acquisizione di eBay per salvare il proprio business. Come un’azienda da 12 miliardi vuole comprare un colosso da 46 miliardi e quali sono i veri rischi economici dietro l’operazione di Ryan Cohen.
Il mondo della finanza ci ha abituato a mosse audaci, ma l’ultima indiscrezione riportata dal Wall Street Journal ha del clamoroso: GameStop, il noto rivenditore di videogiochi salvato dal fallimento dai piccoli trader durante l’era delle “meme-stock”, sta preparando un’offerta per acquisire eBay. Un’operazione che sovverte ogni logica tradizionale delle fusioni e acquisizioni (M&A), portando un’azienda con 12 miliardi di dollari di capitalizzazione a lanciare l’assalto a un gigante dell’e-commerce che ne vale ben 46. Il David dei retailer fisici in declino vuole inghiottire il Golia delle vendite online.
I numeri in campo e le reazioni del mercato
Non appena la notizia è trapelata, i mercati hanno risposto con la consueta frenesia speculativa:
- Azioni eBay: balzate di circa il 14% nelle contrattazioni after-hours.
- Azioni GameStop: in crescita del 4%, trainate dall’entusiasmo per la nuova avventura.
- I fondamentali: GameStop ha registrato un calo del 14% dei ricavi (1,1 miliardi nel trimestre natalizio), mentre eBay gode di ottima salute, con ricavi in crescita del 19% su base annua.
Come può, dunque, un’azienda in contrazione fagocitare una realtà quasi quattro volte più grande? L’amministratore delegato di GameStop, Ryan Cohen, sembra intenzionato a forzare la mano. Secondo le fonti, GameStop ha già iniziato a costruire silenziosamente una partecipazione azionaria in eBay. Se il consiglio di amministrazione dell’e-commerce dovesse respingere l’offerta (un’ipotesi molto probabile), Cohen è pronto a rivolgersi direttamente agli azionisti con un’offerta ostile. Un’acquisizione di questa portata si baserebbe pesantemente sull’indebitamento (leverage) e sull’emissione di nuove azioni, scommettendo sugli utili futuri dell’entità combinata per giustificare i costi enormi dell’operazione.
Il fattore Ryan Cohen: un bonus da 35 miliardi
Per comprendere il perché di questa mossa apparentemente folle, bisogna guardare ai vertici e ai meccanismi di incentivazione manageriale. A gennaio, GameStop ha approvato un pacchetto retributivo per Cohen che potrebbe valere fino a 35 miliardi di dollari. La condizione? Portare la capitalizzazione di mercato di GameStop a 100 miliardi di dollari e generare 10 miliardi di EBITDA cumulativo. È evidente che tali traguardi siano del tutto irraggiungibili vendendo solo console fisiche in un mercato ormai digitalizzato. A Cohen serve un’operazione trasformativa “monstre”, e l’ha trovata nel mirino su eBay.
Quindi GameStop compra eBay? Quali sinergie possono esserci?
Rispondiamo ai dubbi più concreti: l’offerta è reale e in fase di preparazione. Ma la sinergia industriale latita. GameStop ha una rete di negozi fisici in sofferenza; eBay è un marketplace puro, fortissimo nell’usato, nel collezionismo e nei ricambi auto.
L’eventuale sinergia è quasi esclusivamente finanziaria e di database:
- Monopolio dell’usato: GameStop potrebbe sfruttare l’immensa infrastruttura di eBay per dominare il mercato globale dei videogiochi, dell’elettronica ricondizionata e dei collezionabili.
- Acquisizione di flussi di cassa: GameStop ha un disperato bisogno del flusso di cassa costante e prevedibile di eBay per mascherare il declino strutturale del proprio core business.
- Riconversione digitale forzata: L’unico modo per GameStop di diventare un peso massimo dell’e-commerce è comprare la struttura di chi lo è già.
Quindi sicuramente Gamestop cercherà una propria via di crescita proprio attraverso queste sinergie e questo è l’unico modo che ha il CEO per raggiungere il valore che ha promesso.
Le ricadute economiche: il trionfo della speculazione sull’investimento reale
Da una prospettiva macroeconomica e keynesiana, questa potenziale acquisizione rappresenta il lato più oscuro e improduttivo della finanza contemporanea. Non stiamo assistendo a investimenti per creare nuova capacità produttiva, innovazione tecnologica o nuova occupazione. Al contrario, l’ingegneria finanziaria necessaria per sostenere una fusione a debito così massiccia porterà inevitabilmente a:
- Razionalizzazione e licenziamenti: Per ripagare i creditori, la nuova mega-azienda dovrà tagliare spietatamente i costi operativi, colpendo i lavoratori di entrambe le sponde. Ci sarà l’ennesimo bagno di sangue occupazionale nel Retail.
- Chiusure fisiche: Un’accelerazione della dismissione dei punti vendita GameStop, impoverendo il tessuto commerciale reale. Questo avrà una ricaduta sui centri commerciali in tutto il mondo che ospitano Gamestop in abbondanza.
- Drenaggio di risorse: I capitali vengono assorbiti dalle banche d’affari per le commissioni di M&A, invece di fluire nell’economia reale. I soliti noti guadagnano, ma la prouttività reale, vera, non cresce.
Siamo di fronte a un capitalismo di carta, dove i vertici aziendali giocano a “Risiko” con i bilanci per sbloccare bonus miliardari personali, scaricando i rischi sistemici e l’enorme debito sulla struttura aziendale, sui dipendenti e, in ultima analisi, sull’economia reale. Sarà interessante vedere se la mossa andrà in porto o se si rivelerà un azzardo insostenibile.
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