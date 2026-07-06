Fusione nucleare, la beffa del combustibile introvabile: General Atomics prova a sbloccare l’energia del futuro

La fusione nucleare promette da decenni energia pulita e illimitata, ma si scontra con una dura realtà fisica ed economica: ottenere una quantità notevole di idrogeno utilizzabile nella fusione è molto complesso. Senza una soluzione immediata per produrre trizio in autonomia, gli investimenti miliardari globali rischiano di rimanere una gigantesca scommessa teorica priva di sbocchi industriali. Il trizio è l’isotopo dell’idrogeno rarissimo, utilizzato nella fusione nucleare.

Per superare questo collo di bottiglia economico e ingegneristico, la General Atomics ha avviato lo sviluppo di una nuova struttura specializzata a San Diego, la Blanket Component Test Facility (BCTF). Il progetto ha appena ricevuto un finanziamento sotto forma di credito d’imposta da 20 milioni di dollari dallo Stato della California, a cui si aggiungono i fondi del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

La carenza materiale che blocca la svolta commerciale

I reattori a fusione di tipo Tokamak – macchine a forma di ciambella che usano potentissimi campi magnetici per confinare il plasma di idrogeno ad altissime temperature – dipendono da una miscela di due isotopi: il deuterio e il trizio.

Deuterio : si estrae facilmente dall’acqua comune, con costi industriali contenuti.

: si estrae facilmente dall’acqua comune, con costi industriali contenuti. Trizio: è radioattivo, decade rapidamente e in natura ne esistono appena 4 chilogrammi in tutto il pianeta.

La scarsità di questa materia prima fa lievitare i costi teorici di gestione a livelli insostenibili, rendendo impossibile una transizione energetica basata sulla fusione senza una produzione interna al reattore stesso.

La macchina di General Atomics e la “coperta” al litio

La soluzione proposta dalla General Atomics consiste nel convalidare componenti strutturali avanzati chiamati fusion breeding blankets (coperture di rigenerazione). Si tratta di rivestimenti interni in lega di litio progettati per ricoprire la camera a vuoto del Tokamak. La produzione di trizio dal litio avviene in questo modo.

Fase di Fusione (Neutroni) ➔ Impatto sul Litio (Blanket) ➔ Generazione di Trizio + Calore

Il funzionamento meccanico risponde a una duplice necessità economica e ingegneristica:

Assorbimento termico: la copertura cattura i neutroni ad alta energia liberati dalla fusione, trasformando la radiazione in calore. Questo calore viene poi convogliato per muovere le turbine e generare elettricità commercializzabile. Autosufficienza fisica: i neutroni, bombardando il litio, spezzano gli atomi secondo la reazione nucleare:

Questo processo genera il trizio necessario ad alimentare continuamente la reazione, azzerando la dipendenza da forniture esterne,e , tra l’altro, produce energia. Il neutrone per iniziare la reazione dovrebbe provenire direttamente dalla fusione nucleare già presente, risolvendo, tra l’altro, il problema di cosa farsene dei netroni ottenuti dalla fusione nucleare.

Gli ostacoli industriali e le ricadute pratiche

Il principio fisico è noto, ma la resistenza dei materiali rappresenta la vera sfida commerciale. Le coperture devono sopportare stress meccanici estremi, flussi costanti di fluidi termici e temperature elevatissime senza deteriorarsi. Questo richiederà ricerche attente e non brevi.

La nuova struttura di test lavorerà in sinergia con l’Idaho National Laboratory e l’Università della California per sottoporre i componenti in scala reale a simulazioni operative realistiche. L’obiettivo macroeconomico è convalidare la tecnologia prima della costruzione dei reattori commerciali, riducendo i rischi finanziari per gli investitori privati e accelerando l’ingresso della fusione nel paniere energetico globale.

Se i test avranno successo, il costo marginale dell’energia da fusione potrebbe crollare, ridefinendo gli equilibri geopolitici legati alle materie prime energetiche tradizionali.