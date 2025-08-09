Fuggire dalle tasse: le destinazioni ideali per imprenditori e professionisti

Sempre più persone scelgono di lasciare il proprio paese d’origine per motivazioni diverse, ma una delle più rilevanti è senza dubbio la ricerca di un carico fiscale più leggero. Per imprenditori, lavoratori da remoto e nomadi digitali, alcune nazioni offrono vantaggi fiscali tali da rappresentare un’opportunità concreta di crescita e risparmio. Vediamo quali sono le mete più interessanti e quali condizioni offrono.

Dubai: l’oasi fiscale per eccellenza

Per chi desidera ridurre drasticamente le imposte, Dubai è una delle destinazioni più gettonate. Nell’emirato, le persone fisiche non pagano alcuna imposta sul reddito, un fattore che attira professionisti e imprenditori da tutto il mondo.

È possibile avviare un’impresa in una delle oltre 30 zone di libero scambio (“Free Zones”) senza la necessità di avere una sede operativa fisica a Dubai. I costi per avviare la procedura, che include la costituzione di una società e il permesso di soggiorno, partono da circa 7.500 euro all’anno.

Le aziende beneficiano di un’aliquota dello 0% sugli utili fino a circa 95.000 euro, mentre per i profitti eccedenti si applica un’imposta sulle società del 9%. Un aspetto fondamentale da considerare è che l’Italia ha un accordo contro la doppia imposizione con gli Emirati Arabi Uniti, ma per beneficiare appieno del regime fiscale locale è necessario trasferire la propria residenza fiscale in modo permanente. Il processo di trasferimento è sorprendentemente rapido: secondo gli esperti del settore, l’intera procedura può richiedere solo tre settimane.

Italia (per gli stranieri): il nuovo volto di un paradiso fiscale europeo?

A prima vista, l’Italia potrebbe non sembrare una meta a basso regime fiscale, ma esistono normative specifiche molto vantaggiose per chi si trasferisce nel Paese, specialmente nelle regioni strutturalmente più deboli. Per chi ha vissuto all’estero per almeno due anni e ha trasferito la residenza in Italia prima del 2024, il 70% del reddito è esente da imposte. In regioni come Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna, la quota imponibile scende addirittura al 10%.

Tuttavia, il governo ha modificato questa normativa a partire dal 2024. Ora, il reddito è esente da imposte per il 50%, fino a un massimale di 600.000 euro. Questo regime si applica sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi, a condizione di rimanere in Italia per almeno quattro anni, con una durata massima dell’agevolazione di cinque anni.

Per i redditi più alti, esiste anche un modello di “flat tax” che prevede un’imposta forfettaria di 100.000 euro all’anno sui redditi esteri (non 200.000 come per altri paesi), valida fino a 15 anni.

Paraguay: la scelta per i nomadi digitali

Una soluzione sempre più popolare è il “Perpetual Travelling“, uno stile di vita nomade. Per queste persone, il Paraguay è diventato una base strategica grazie alla facilità con cui si ottiene la residenza. Con una spesa di circa 1.500 euro, è possibile ottenere un permesso di soggiorno che, dopo due anni, può essere convertito in un visto permanente.

La tassazione in Paraguay è su base territoriale: chi non produce reddito all’interno del Paese, di norma, non paga imposte. Questo rende il Paraguay ideale per chi lavora online. A ciò si aggiungono un basso costo della vita e immobili accessibili. Tra gli svantaggi, però, vi sono una certa instabilità politica, infrastrutture carenti e un tasso di criminalità elevato.

Panama: visti facili e tassazione territoriale

Panama offre una valuta stabile (il dollaro USA), un sistema bancario moderno e una politica dei visti molto liberale. Anche qui vige il sistema di tassazione territoriale, che esenta da imposte sul reddito chi lavora da Panama ma percepisce guadagni dall’estero. Le opzioni per ottenere la residenza includono il “Friendly Nations Visa”, investimenti immobiliari o la costituzione di una società locale. Panama City offre infrastrutture moderne, ma il costo della vita è superiore a quello del Paraguay, sebbene inferiore a quello europeo.

Svizzera: stabilità e convenienza per i redditi alti

La Svizzera rimane una meta classica, apprezzata per la sicurezza, la stabilità e l’elevata qualità della vita. Il sistema fiscale è vantaggioso soprattutto per i redditi medio-alti, con un’imposta sul reddito che varia notevolmente a seconda del cantone. A Zugo o Svitto l’aliquota massima è di circa il 22%, mentre a Ginevra supera il 40%. L’immigrazione per i cittadini UE è relativamente semplice, ma il costo della vita è molto elevato.

Sud-est asiatico: vivere con poco tra Thailandia e Vietnam

Thailandia: È una meta classica per chi ha un budget limitato. Con 1.000-1.500 euro al mese si può vivere bene. Esistono visti per pensionati e per studio, ma il diritto di soggiorno può essere instabile e la burocrazia complessa.

Vietnam: Ancora più economico della Thailandia, il Vietnam attrae chi ha un budget ridotto. Molti stranieri vi risiedono tramite visti business o “visa-runs” (uscite e rientri periodici), muovendosi in una zona grigia a livello legale. Chi non ha redditi locali spesso non viene tassato, ma la situazione non è priva di rischi.

Canada: qualità della vita in cambio di tasse più alte

In controtendenza, il Canada è la scelta per chi privilegia stabilità politica, un sistema legale affidabile e un’alta qualità della vita. L’immigrazione si basa su un sistema a punti che favorisce i professionisti qualificati. Il prezzo da pagare è un carico fiscale che può arrivare fino al 50%, a fronte però di un eccellente sistema sanitario, ottimi servizi sociali e un sistema educativo efficiente.