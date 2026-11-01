Fuga dei capitali americani, crollo dei titoli di Stato e caos nelle piazze: la Francia sull’orlo del baratro prepara il terreno all’operazione «Lagarde 2027»?

Le immagini dei saccheggi e delle violenze del 17 ottobre a Parigi hanno fatto il giro del mondo, ma il vero conto sta arrivando in queste ore sui tavoli dei consigli di amministrazione a New York e nelle sale operative delle banche d’affari. Tra piazze ormai fuori controllo, un Parlamento bloccato da mille emendamenti fiscali contraddittori e il rischio di insolvenza che corre sui mercati, la seconda economia dell’eurozona è diventata ufficialmente il punto debole d’Europa.

Per i grandi gruppi stranieri, quello che accade oltre le Alpi ha superato da tempo il normale scontro sindacale. Secondo Eglé de Richemont, direttrice generale della Camera di commercio americana in Francia (AmCham), che rappresenta ben 210 grandi multinazionali, gli investitori statunitensi sono ormai completamente disorientati.

🇺🇸🇫🇷« Les investisseurs américains croient toujours en la France mais sont déboussolés », observe Eglé de Richemont, directrice générale de l'AmCham, la chambre de commerce américaine en France, qui représente 210 grandes entreprises. Le 17 octobre n'a fait que conforter ce… — Solange 🇫🇷🇪🇺 (@Solange__C) October 31, 2026

Il crollo della fiducia e la fuga verso l’Italia

Per anni la narrativa dell’Eliseo ha venduto l’immagine di una nazione moderna e amica delle imprese, capace di attirare capitali da tutto il mondo. Oggi il risveglio è durissimo.

Già lo scorso febbraio, nel 26° barometro realizzato da AmCham insieme alla società di consulenza Bain & Company, le aziende americane avevano lanciato l’allarme sulla sicurezza fisica delle proprietà e dei dipendenti. Gli scontri del 17 ottobre, con negozi devastati e lavoratori messi in pericolo senza che lo Stato riuscisse a garantire una protezione efficace, hanno trasformato quel timore in un blocco operativo.

I numeri raccolti tra le imprese statunitensi mostrano un crollo verticale della fiducia dopo lo scioglimento dell’Assemblea nazionale:

Solo il 30% degli investitori americani ha oggi un’immagine positiva della Francia, contro il 64% registrato nel 2022 .

ha oggi un’immagine positiva della Francia, contro il . I nuovi investimenti (ovvero chi deve aprire per la prima volta uno stabilimento o una sede) sono in forte calo dall’inizio dell’anno.

(ovvero chi deve aprire per la prima volta uno stabilimento o una sede) sono in forte calo dall’inizio dell’anno. Le case madri americane non vedono più Parigi come l’unica porta d’ingresso in Europa, ma spostano i capitali verso l’Italia e la Spagna, quando non scelgono direttamente l’India o il ritorno negli Stati Uniti.

Chi ha già fabbriche o uffici sul territorio francese continua a operare, ma rimanda o valuta con estrema prudenza ogni nuovo esborso.

La sentenza dei mercati: tassi al 5% e rischio bancarotta triplicato

Non c’è però solo l’economia reale a soffrire. I grafici finanziari di fine ottobre mostrano una sfiducia verso il debito pubblico francese che ricorda i momenti più bui della crisi dell’euro.

Indicatore finanziario / economico Livello (Maggio – Estate 2026) Livello attuale (31 Ottobre 2026) Ricaduta pratica sull’economia CDS Francia a 5 anni (USD) ~28 – 32 punti 91,19 punti (picco oltre 100) Triplicato il costo per assicurarsi contro il default di Parigi Rendimento OAT a 10 anni ~3,55% – 3,80% Circa 5,00% (picco sopra 5,05%) Stangata sugli interessi del debito pubblico e sui mutui privati Giudizio positivo AmCham 64% (dato 2022) 30% Stop ai nuovi impianti industriali e deviazione dei fondi verso l’Italia

Come evidenziano i dati di mercato aggiornati al 31 ottobre, i Credit Default Swaps (CDS) a 5 anni sulla Francia — cioè le polizze assicurative che i grandi fondi comprano per proteggersi dal fallimento dello Stato francese — sono letteralmente esplosi. Rimasti calmi intorno ai 30 punti tra maggio e agosto, da settembre sono schizzati verso l’alto, superando quota 100 a ottobre per poi attestarsi a 91,19 punti.

Allo stesso tempo, il rendimento dei titoli di Stato francesi a 10 anni (OAT) ha subito un’impennata drammatica. Passato dal 3,55% di giugno fino a toccare e superare la soglia psicologica del 5% a fine ottobre, questo aumento si traduce in miliardi di euro di interessi passivi in più per le casse pubbliche, ma anche in prestiti e mutui molto più cari per le aziende e le famiglie francesi.

Un bilancio confuso che soffoca chi produce

Perché i mercati e le multinazionali scappano? Perché Parigi sta sommando due errori letali: l’incapacità di mantenere l’ordine nelle strade e una gestione del bilancio pubblico del tutto incoerente.

La direttrice di AmCham ha definito una «fiera degli emendamenti» il caos che regna in Parlamento durante le discussioni sulla legge finanziaria, dove spuntano di continuo proposte estreme e nuove tasse. Invece di usare la spesa pubblica per sostenere gli investimenti produttivi e dare certezze alle imprese, la politica francese minaccia stangate fiscali su chi crea lavoro, senza peraltro riuscire a chiudere i buchi di bilancio.

Il risultato pratico è sotto gli occhi di tutti: l’economia francese è ferma e sfiora la recessione. Nel frattempo, Paesi come l’Italia, fino a ieri guardati dall’alto in basso dai commentatori parigini, offrono oggi quella stabilità politica che attira i capitali in fuga dalla Senna.

Verso il 2027: l’esame a Marine Le Pen e la tentazione «Macron 2.0» con Christine Lagarde

Di fronte al vuoto politico, il mondo degli affari si muove in anticipo. La Camera di commercio americana ha già iniziato ad ascoltare i candidati alle prossime elezioni presidenziali su temi cruciali come fisco, diritto del lavoro e innovazione. In particolare, gli investitori statunitensi vogliono capire cosa farà Marine Le Pen, prima nei sondaggi, riguardo alla sovranità economica e alla cosiddetta «preferenza nazionale» per le aziende francesi.

Se l’amministratore delegato di Morgan Stanley, Ted Pick, prova a gettare acqua sul fuoco parlando di impegno di lungo periodo, i movimenti dietro le quinte suggeriscono uno scenario ben più sottile.

Una Francia paralizzata dai disordini sociali, strangolata da rendimenti decennali al 5% e con i CDS sopra i 90 punti rappresenta il pretesto perfetto per un intervento dall’alto. Questa combinazione di emergenza di ordine pubblico e panico finanziario sembra scritta su misura per giustificare la discesa in campo di una figura «tecnica» di garanzia internazionale.

L’ipotesi di un’operazione «Macron 2.0» guidata da Christine Lagarde trova qui il suo terreno ideale. Quando lo spread e i tassi salgono fino a minacciare la tenuta dei conti pubblici, le cancellerie e la grande finanza usano sempre lo stesso schema: presentare un banchiere centrale come l’unico salvatore della patria capace di calmare i mercati ed evitare il tracollo.

Esaurita la parabola di Macron, l’attuale presidente della BCE ha tutte le caratteristiche per essere proposta ai francesi come il commissario straordinario vestito da candidato presidenziale. Resta solo da capire se i cittadini francesi, dopo anni di promesse mancate e ricette tecnocratiche che hanno impoverito il ceto medio, accetteranno ancora una volta questo copione.