Frontiere UE nel caos: il nuovo sistema digitale blocca gli aeroporti e svuota gli aerei

Un disastro annunciato sta colpendo i cieli europei proprio all’inizio della stagione turistica estiva e viene notato perfino da un quotidiano solitamente molto tenero con la UE come il Financial Times. Il nuovo sistema di controllo digitale delle frontiere dell’Unione Europea (EES), presentato con enorme enfasi come il più moderno del mondo, si è trasformato in un incubo burocratico. Code chilometriche e aerei che decollano quasi vuoti rischiano di mettere in ginocchio il settore del turismo.

L’ennesimo simbolo del fallimento della centralizzazione europea è ora sotto gli occhi di tutti i viaggiatori. Sulla carta, l’Entry/Exit System (EES) doveva archiviare i vecchi timbri sui passaporti, sostituendoli con la raccolta di impronte digitali e foto facciali per i cittadini extra-UE. Nei fatti, ha paralizzato gli scali aeroportuali del continente.

La Commissione Europea aveva assicurato che gli Stati membri fossero pronti. La realtà estiva racconta una storia ben diversa, fatta di ritardi strutturali e rabbia.

Aerei vuoti e voli in ritardo: la cronaca del collasso

I gestori degli aeroporti di Roma hanno già parlato apertamente di “disastro” se le regole non verranno allentate. Alcune isole greche, per evitare il blocco totale, hanno dovuto ridurre autonomamente i controlli per fluidificare le file.

Le conseguenze pratiche sulle compagnie aeree sono paradossali. A Milano Linate, un volo easyJet è stato trattenuto a terra per quasi un’ora per permettere ai passeggeri di superare i controlli. Alla fine, l’aereo è dovuto decollare con soli 34 passeggeri a bordo rispetto ai 156 prenotati.

Attendere oltre avrebbe significato superare i limiti di legge sull’orario di lavoro dell’equipaggio, costringendo l’intera compagnia a cancellare il volo. Scenario simile per Ryanair ad Atene, con un volo partito mentre 79 passeggeri erano ancora intrappolati all’interno del terminal.

Il costo del fallimento tecnologico

Come spesso accade con i grandi progetti della burocrazia di Bruxelles, i costi sono lievitati a fronte di prestazioni scadenti. La gestione informatica centralizzata si è scontrata con la realtà di 27 sistemi nazionali che non comunicano correttamente tra loro. Però si è voluto forzare e andare avanti ugualmente e il risultato è stato un colossale disastro, economico e pratico.

I numeri del progetto parlano chiaro:

Voce di spesa / Dato Valore iniziale Situazione attuale Costo del contratto IT centrale €142 milioni €212 milioni (spesa gonfiata) Passeggeri imbarcati (Caso Linate) 156 previsti 34 effettivamente partiti Aumento ritardi legati alle frontiere – +33% secondo le compagnie

I chioschi digitali installati a Londra St Pancras, per i treni Eurostar diretti in Francia, sono ancora avvolti nel cellophane mesi dopo il lancio. Un bug del software impedisce il trasferimento dei dati alle autorità francesi. Altrove, in Italia, alcuni dispositivi sono stati temporaneamente spenti perché il calore estivo impediva la corretta lettura delle impronte digitali.

Le ricadute economiche sul turismo

Il tempismo di questo blocco tecnologico è devastante. L’estate rappresenta la stagione del raccolto per il trasporto aereo e per l’industria del turismo europeo, comparti che dipendono fortemente dai visitatori britannici e americani.

I ritardi storici, anche solo di dieci minuti a volo, distruggono i piani finanziari delle compagnie aeree. Con i prezzi del carburante già elevati a causa delle tensioni in Medio Oriente, la perdita dei profitti estivi potrebbe spingere i vettori più deboli verso il collasso finanziario entro l’inverno.

Al momento, il sistema viene tenuto in piedi solo grazie a deroghe eccezionali. Molti Paesi stanno sospendendo la raccolta dei dati biometrici nei momenti di picco per evitare il blocco totale. Tuttavia, queste flessibilità scadranno a breve, lasciando intravedere un autunno e un periodo natalizio ancora più caotici.

La transizione digitale della UE, gestita senza considerare l’impatto operativo reale, si sta dimostrando un boomerang economico di proporzioni continentali. Del resto ormai ci siamo abituati: a Bruxelles le decisioni vengono prese senza nessuna considerazione degli effetti pratici che sono poi pagati da cittadini e turisti. Un altro esperimento fallimentare perché imposto dall’alto con la forza.