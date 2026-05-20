Frodi e furti di identità: come le aziende possono proteggersi

Negli ultimi anni le frodi digitali e i furti di identità appaiono sempre meno un “miraggio”, ovvero un’eventualità che può verificarsi raramente. Sono diventati una delle principali minacce per imprese e istituzioni finanziarie, che devono affrontare rischi economici, reputazionali e legali.

Quando la frode viene portata a termine, le conseguenze sono spesso importanti, aprendo le porte a nuove azioni criminali e rischiando di innescare un meccanismo a catena alquanto dannoso.

La crescente digitalizzazione dei servizi, unita alla diffusione di piattaforme online e processi di onboarding sempre più rapidi, ha infatti ampliato le opportunità per i criminali informatici di sfruttare dati personali e credenziali sottratte.

Nel 2026 è perciò imprescindibile prendere consapevolezza dell’entità del fenomeno e tutelarsi, adottando strumenti e strategie di prevenzione delle frodi capaci di intercettare comportamenti sospetti, così da proteggere l’intero ciclo di gestione dei dati.

Furto di identità digitale: come avviene

Ma cos’è il furto di identità digitale? Consiste nell’appropriazione e utilizzo illecito dei dati personali di un individuo o di un’organizzazione per compiere operazioni fraudolente.

Le informazioni possono essere sottratte attraverso una molteplicità di tecniche. Queste le più comuni:

phishing . Una tecnica di truffa informatica in cui l’attaccante si finge un soggetto affidabile (banca, azienda, ente pubblico) per convincere la vittima a fornire dati sensibili come password, numeri di carta o credenziali di accesso, spesso tramite email, SMS o siti web falsi;

. Una tecnica di truffa informatica in cui l’attaccante si finge un soggetto affidabile (banca, azienda, ente pubblico) per convincere la vittima a fornire dati sensibili come password, numeri di carta o credenziali di accesso, spesso tramite email, SMS o siti web falsi; malware . Una categoria di software progettata per infiltrarsi in un dispositivo o sistema informatico senza autorizzazione. Il malware può essere utilizzato per rubare dati, monitorare attività, bloccare sistemi o consentire accessi illegittimi agli hacker;

. Una categoria di software progettata per infiltrarsi in un dispositivo o sistema informatico senza autorizzazione. Il malware può essere utilizzato per rubare dati, monitorare attività, bloccare sistemi o consentire accessi illegittimi agli hacker; accesso non autorizzato a database . È un’intrusione illegale all’interno archivi digitali che contengono informazioni sensibili, come dati personali, credenziali o informazioni finanziarie. Può avvenire sfruttando vulnerabilità informatiche o sistemi di sicurezza insufficienti;

. È un’intrusione illegale all’interno archivi digitali che contengono informazioni sensibili, come dati personali, credenziali o informazioni finanziarie. Può avvenire sfruttando vulnerabilità informatiche o sistemi di sicurezza insufficienti; sottrazione di credenziali tramite piattaforme compromesse. Furto di username e password attraverso servizi o piattaforme online che sono stati violati da attacchi informatici. Una volta ottenute le credenziali, i criminali possono utilizzarle per accedere ad altri account della vittima o compiere operazioni fraudolente.

Cosa succede in caso di appropriazione indebita di dati personali

Una volta ottenuti i dati di cui hanno bisogno, i criminali informatici possono utilizzarli per effettuare transazioni, accedere a servizi finanziari o creare nuovi profili digitali. Ottengono così un beneficio economico concreto e immediato.

Le conseguenze per le aziende risultano particolarmente impattanti. Nello specifico, le imprese sono esposte a danni economici, perdita di fiducia da parte dei clienti e problemi legati alla gestione dei dati sensibili.

Come tutelarsi: le strategie di prevenzione delle frodi più efficaci per le aziende

Una volta che il danno è fatto, è difficile tutelarsi. La prevenzione rimane perciò la miglior cosa per le imprese, in quanto consente di individuare tempestivamente comportamenti anomali e ridurre il rischio di utilizzo illecito dei dati.

Ecco una panoramica delle misure più efficaci:

rafforzamento dei processi di verifica dell’identità nelle fasi di registrazione e accesso ai servizi;

nelle fasi di registrazione e accesso ai servizi; controllo delle informazioni fornite dagli utenti;

fornite dagli utenti; monitoraggio continuo dei dati e delle attività digitali ;

; adozione di sistemi di analisi avanzata e strumenti antifrode di ultima generazione;

e strumenti antifrode di ultima generazione; protezione delle infrastrutture informatiche e dei database aziendali attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza aggiornati;

attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza aggiornati; promozione di una cultura della sicurezza digitale interna, investendo sulla formazione del personale.

L’ideale è dunque adottare un approccio integrato, che combini tecnologie di analisi dei dati, procedure di verifica dell’identità e buone pratiche di cybersecurity. Solo così le aziende possono davvero proteggersi dalle frodi online e dai furti d’identità.