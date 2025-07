Le autorità federali statunitensi hanno annunciato lunedì un’operazione senza precedenti contro una serie di frodi sanitarie che coinvolgono aziende di forniture mediche, telemedicina, test genetici e traffico di oppioidi, per un totale di oltre 14,6 miliardi di dollari in addebiti impropri.

L’operazione, denominata in parte “Operation Gold Rush”, rappresenta un colpo significativo al crimine organizzato nel settore sanitario, con un impatto economico e sociale di vasta portata.Un’operazione record.

L’azione coordinata, condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dai procuratori federali, dall’ispettore generale del Dipartimento della Salute (HHS), dall’FBI e dalla DEA, ha portato all’incriminazione di 324 persone, tra cui quasi 100 operatori sanitari, in 50 distretti federali.

Inoltre, sono stati confiscati beni per oltre 245 milioni di dollari, tra contanti, veicoli di lusso, criptovalute e altre risorse. Parallelamente, i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hanno annunciato di aver bloccato pagamenti fraudolenti per 4 miliardi di dollari, evitando ulteriori perdite al sistema sanitario pubblico.

Dettagli delle frodi

Il cuore dell’operazione è stato lo smantellamento di un’organizzazione transnazionale che utilizzava prestanome stranieri per acquisire aziende di forniture mediche.

Questi soggetti hanno poi presentato richieste fraudolente a Medicare per 10,6 miliardi di dollari, principalmente per cateteri urinari e altri dispositivi medici durevoli, sfruttando le identità rubate di oltre un milione di cittadini americani.

I proventi delle frodi venivano riciclati attraverso criptovalute e società di comodo all’estero. Grazie all’intervento tempestivo, le autorità hanno impedito il pagamento di circa 4,45 miliardi di dollari, limitando le perdite effettive a 41 milioni.

L’operazione ha portato a 19 incriminazioni specifiche, con 12 arresti, di cui quattro effettuati in Estonia, evidenziando la portata internazionale del crimine. Oltre alle accuse penali, sono stati avviati procedimenti civili contro 20 imputati per frodi pari a 14,2 milioni di dollari e sono stati raggiunti accordi civili con 106 imputati per un totale di 34,3 milioni di dollari.

L’importanza dell’operazione

Questa azione, definita “senza precedenti” dal CMS, dimostra l’impegno delle autorità federali nel contrastare sprechi, frodi e abusi nel sistema sanitario statunitense. “Oggi abbiamo mandato un messaggio chiaro: CMS e i nostri partner federali sono uniti nel proteggere l’integrità di Medicare e Medicaid”, ha dichiarato Mehmet Oz, amministratore del CMS.

L’operazione non solo ha smantellato una rete criminale di proporzioni enormi, ma ha anche recuperato fondi significativi e prevenuto ulteriori danni economici.

Un problema sistemico

Le frodi sanitarie rappresentano una sfida crescente negli Stati Uniti, dove i programmi Medicare e Medicaid, che forniscono assistenza sanitaria a milioni di cittadini, sono spesso presi di mira da organizzazioni criminali. L’uso di tecnologie avanzate, come le criptovalute, e la complessità delle reti transnazionali rendono queste frodi sempre più difficili da individuare e contrastare.

Tuttavia, operazioni come questa dimostrano che le autorità stanno affinando le loro strategie, combinando indagini sul campo, analisi finanziarie e cooperazione internazionale. Il successo di “Operation Gold Rush” potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta alle frodi sanitarie, ma il lavoro è lungi dall’essere concluso.

Le autorità hanno sottolineato la necessità di rafforzare i controlli interni e di investire in tecnologie di prevenzione per proteggere i fondi pubblici e garantire che le risorse siano destinate ai pazienti che ne hanno realmente bisogno. Inoltre, la collaborazione con partner internazionali sarà cruciale per affrontare le reti criminali che operano oltre i confini degli Stati Unit