Francoforte a secco: l’aeroporto simbolo della Germania resta senza cherosene e Lufthansa imbarca carburante di scorta da tutta Europa

L’aeroporto di Francoforte, cuore pulsante della prima economia europea e principale porta d’accesso continentale, rischia di rimanere senza cherosene. Una situazione che ha del surreale e che costringe la compagnia di bandiera Lufthansa a correre ai ripari con manovre di emergenza per evitare la paralisi totale dei voli.

La notizia, rivelata dal quotidiano Bild, mostra una realtà imbarazzante per il mito dell’efficienza tedesca. Le forniture di carburante per gli aerei nello scalo sono ridotte al lumicino. I motivi? Un mix letale di manutenzione sulle condutture e il basso livello dell’acqua nel fiume Reno, che impedisce alle chiatte di navigare a pieno carico verso i depositi.

Per non restare a terra, la dirigenza ha impartito un ordine perentorio ai propri piloti: fare il cosiddetto tanking. In parole semplici, gli aerei che devono atterrare a Francoforte devono partire con i serbatoi stracolmi dagli altri scali europei, portando a bordo carburante extra per coprire anche i voli successivi.

Sulla famiglia degli Airbus A320, la spina dorsale dei collegamenti a medio raggio, è stato autorizzato l’imbarco fino a otto tonnellate di combustibile supplementare.

Il conto economico di un paradosso logistico

Questa scelta tecnica comporta evidenti ricadute industriali e finanziarie. Un aereo più pesante consuma sensibilmente di più solo per trasportare il proprio stesso carburante.

I riflessi pratici per il settore sono immediati:

Aumento secco dei costi vivi : bruciare cherosene per trasportare altro cherosene è una totale dispersione economica che peserà sui bilanci trimestrali del vettore.

: bruciare cherosene per trasportare altro cherosene è una totale dispersione economica che peserà sui bilanci trimestrali del vettore. Vulnerabilità logistica : la Germania industriale scopre di avere arterie di rifornimento fragili, dove basta un cantiere ordinario sommato a un fiume in secca per mandare in crisi un polo strategico.

: la Germania industriale scopre di avere arterie di rifornimento fragili, dove basta un cantiere ordinario sommato a un fiume in secca per mandare in crisi un polo strategico. Impatto ambientale mascherato: l’aggravio di emissioni causato dal peso superfluo si scontra duramente con le severe agende verdi comunitarie.

Mentre la società di gestione Fraport getta acqua sul fuoco, garantendo che i serbatoi sotterranei e i percorsi alternativi eviteranno disagi ai passeggeri, l’ordine operativo inviato ai comandanti racconta un’altra storia. Se il più grande scalo federale deve farsi portare la benzina “da casa” dai propri aerei di rientro da Roma, Madrid o Parigi per non chiudere le piste, il problema infrastrutturale tedesco non è più rimandabile.

La fragilità del sistema produttivo d’Oltre Reno viene ancora una volta a galla: anni di mancati investimenti nella manutenzione e nella modernizzazione delle reti logistiche presentano il conto nel momento meno opportuno.