La Francia riprenderà la produzione del missile da crociera SCALP nel 2025 dopo una pausa di 15 anni, ha annunciato il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu.

Production of SCALP missiles to equip our forces will resume in 2025, 15 years after our last order.

On @MBDA_UK‘s site in Stevenage with my counterpart @JohnHealey_MP, where some of these missiles are produced.

Supplied to Ukraine, the Franco-British SCALP/Storm Shadow missile… pic.twitter.com/Slw52D5Nji

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 9, 2025