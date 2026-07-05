Francia: la ghigliottina giudiziaria su Marine Le Pen scuote l’Europa. Ecco cosa rischia davvero

L’aria nella prima sezione della Corte d’Appello di Parigi è densa, quasi irrespirabile. Non è una questione di meteo, ma di politica ed economia che si intrecciano in un nodo scorsoio. Sul tavolo dei giudici c’è il destino di Marine Le Pen, accusata di aver creato un sistema di falsi assistenti al Parlamento Europeo per finanziare il suo partito con soldi pubblici tra il 2004 e il 2016. La sentenza del 7 luglio rischia di cancellare il suo nome dalle schede elettorali per le presidenziali del 2027. Un vero terremoto per la seconda economia dell’Eurozona.

In primo grado la condanna è stata durissima: quattro anni di prigione, centomila euro di multa e cinque anni di ineleggibilità immediata. In appello la difesa ha cambiato strategia, puntando sulla “buona fede” e sull’assenza di dolo. Errori amministrativi forse, ma nessuna truffa pianificata, anche perché le norme parlamentari europee non sono particolarmente chiare. Il dossier resta però pesante.

Cosa rischia concretamente la leader del Rassemblement National? La palette di opzioni nelle mani dei magistrati è ampia, ma i margini di manovra economica e politica sono strettissimi.

L’ineleggibilità totale: Se la Corte confermerà una pena superiore ai due anni di ineleggibilità effettiva, la corsa presidenziale della Le Pen finirà qui e il testimone passerà all’attuale presidente Jordan Bardella.

Se la Corte confermerà una pena superiore ai due anni di ineleggibilità effettiva, la corsa presidenziale della Le Pen finirà qui e il testimone passerà all’attuale presidente Jordan Bardella. La via del sursis (sospensione condizionale): Una condanna mitigata dal sursis (ad esempio quattro anni di ineleggibilità ma con due di sospensione) potrebbe permetterle teoricamente di correre nel 2027.

Una condanna mitigata dal sursis (ad esempio quattro anni di ineleggibilità ma con due di sospensione) potrebbe permetterle teoricamente di correre nel 2027. La prigione con braccialetto elettronico: Una prospettiva che la stessa Le Pen ha già rifiutato, dichiarando che non farà mai una campagna elettorale con una cavigliera elettronica. Anche in questo caso quindi la cndidatura del RN passerà a Bardella.

C’è un dettaglio tecnico che non è sfuggito agli osservatori più attenti. Il procuratore generale non ha richiesto l’esecuzione provvisoria della pena. La motivazione ufficiale fa riflettere: escludere una candidata di punta prima di una condanna definitiva danneggerebbe gravemente l’ordine pubblico. Il che apre la strada al ricorso in Cassazione, congelando gli effetti della sentenza. Ma i tempi sono strettissimi e il rischio di una conferma definitiva a ridosso del voto resta altissimo. Resta poi il dubbio di cosa succederebbe se, dopo l’elezione, la Cassazione confermasse la Condanna. Avremmo ua sospensione per il periodo della carica presidenziale (art 67 e 68 della Costituzione), ma sicuramente sarebbe un tema di polemica molto forte.

Qui si innesta il grande dubbio che agita le piazze finanziarie e i corridoi di Bruxelles. Come mai i fari del Parlamento Europeo e della magistratura si sono concentrati con così tanta precisione quasi esclusivamente sugli assistenti di RN? Il dubbio che la tempistica e la severità dell’azione siano legate alla crescita del partito nei sondaggi è legittimo. Quando un movimento sovranista minaccia di espugnare l’Eliseo, i meccanismi di controllo dell’Unione Europea sembrano improvvisamente diventare molto più rigidi.

Le ricadute economiche di questa vicenda sono enormi e concrete. La Francia viaggia con un deficit pubblico cronico e un debito che preoccupa i mercati. La stabilità politica è l’unico vero scudo contro l’impennata dello spread sui titoli di stato francesi (OAT). Se la Le Pen venisse politicamente “giustiziata” per via giudiziaria, una fetta enorme dell’elettorato si sentirebbe scippata del proprio voto, creando una tensione sociale che i mercati finanziari punirebbero immediatamente. Il RN è già in testa nei sondaggi: potrebbe perfino essere portato più in alto.

D’altra parte, il partito non si farebbe trovare impreparato. Jordan Bardella è già scalpitante dietro le quinte, pronto a raccogliere l’eredità. Bardella piace molto ai ceti produttivi e alla piccola borghesia francese, spaventata dalla perdita di potere d’acquisto. Una sua eventuale candidatura, ripulita dalle vecchie scorie del passato frontista, potrebbe persino rassicurare una parte della finanza parigina, pur mantenendo la linea di forte critica ai vincoli di bilancio di Bruxelles.

Resta però una domanda di fondo che la Le Pen stessa si sta ponendo. Anche in caso di condanna lieve o con pena sospesa, conviene correre per l’Eliseo con il marchio infamante di una sentenza per distrazione di fondi pubblici? La risposta spetta a lei, ma i giudici di Parigi scriveranno la prima e decisiva parola.