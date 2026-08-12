Stretto di Hormuz: gli USA vedono il petrolio scorrere, ma navi e mercati vedono il vuoto

I flussi di petrolio dal Medio Oriente sono tornati alla normalità, con il traffico di domenica che da solo ha superato le medie pre-conflitto, ha affermato martedì il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright, in una dichiarazione che sembra non trovare riscontro nei dati di tracciamento delle navi.

Martedì, il segretario Wright ha pubblicato su X che «Grazie agli sforzi coordinati delle forze armate statunitensi e dei nostri alleati del Golfo, la media su sette giorni del petrolio in uscita dallo Stretto di Hormuz è attualmente pari a quasi 9 milioni di barili al giorno».

Ha poi aggiunto che «se si sommano i 5-7 milioni di barili al giorno in più che lasciano la regione attraverso oleodotti e impianti di esportazione recentemente potenziati, i flussi totali di petrolio ammontano attualmente a una media di circa 15 milioni di barili al giorno».

Thanks to the coordinated efforts of the U.S. military and our gulf allies, the seven-day average for oil leaving the Strait of Hormuz is currently up to almost 9 million barrels per day. When combined with the additional 5-7 million barrels per day leaving the region via newly… — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) August 11, 2026

Secondo l’alto funzionario statunitense responsabile dell’energia, «solo domenica, oltre 20 milioni di barili hanno lasciato la regione del Golfo Arabico, un dato superiore alla media pre-conflitto».

Tuttavia, gli analisti e i servizi di monitoraggio del traffico delle petroliere non riescono a comprendere come l’amministrazione statunitense sia giunta a queste cifre, considerando che il traffico nello Stretto di Hormuz è gravemente limitato , anche secondo l’Energy Information Administration (EIA) statunitense.

«Abbiamo rivisto al rialzo le nostre stime sulla produzione di greggio del Medio Oriente che rimarrà inattiva nei prossimi mesi rispetto alle previsioni di luglio, a causa delle continue e gravi limitazioni ai transiti nello Stretto di Hormuz, che presumiamo persisteranno per tutto il mese di agosto», ha dichiarato martedì l’EIA nel suo ultimo rapporto mensile Short-Term Energy Outlook (STEO).

«Non è possibile conciliare la discrepanza tra ciò che osserviamo e ciò che lui sta citando», ha dichiarato Matt Smith, direttore della ricerca sulle materie prime presso Kpler, alla CNN , commentando l’affermazione di Wright.

I dati di Kpler hanno mostrato all’inizio di questa settimana che il traffico navale nello Stretto di Ormuz continua a diminuire, mentre le speranze della scorsa settimana relative ai negoziati per un accordo tra Stati Uniti e Iran hanno cominciato a svanire, ancora una volta. Anche i dati visibili dai siti di tracking navale, come MarineTraffic, mostrano un traffico minimo, locale, che collega

Lunedì, solo sei navi da carico hanno attraversato lo Stretto di Ormuz in entrambe le direzioni, in calo rispetto alle 11 navi dell’ultima media su 10 giorni, secondo i dati sul traffico marittimo di Kpler citati martedì da Reuters . Quindi, anche considerando gli oleodotti sauditi e degli Emirati, abbiamo una situazione in cui il traffico appare ben lontano dal normale.