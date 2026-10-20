Francia a ferro e fuoco: Parigi taglia i sussidi ai saccheggiatori ed estende il coprifuoco

Negozi sventrati, elicotteri della polizia che sorvolano Parigi nella notte e fiamme nelle principali città francesi. La mobilitazione contro il carovita dello scorso fine settimana è degenerata in una vera e propria guerriglia urbana, costringendo il governo francese a correre ai ripari con misure punitive senza precedenti.

La risposta dell’esecutivo non si limita più all’uso dei lacrimogeni nelle piazze. Parigi ha deciso di colpire direttamente il portafoglio di chi scende in strada per devastare e rubare, inaugurando una linea dura che trasforma il sistema di assistenza pubblica in un’arma di risarcimento forzato.

Addio ai sussidi per chi saccheggia: la svolta di Parigi

Il ministro della Casa, Vincent Jeanbrun, e il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, hanno annunciato una circolare congiunta per azzerare o tagliare i sussidi pubblici ai condannati per i saccheggi.

La linea comunicativa è riassunta dallo stesso Jeanbrun: chi ruba o distrugge non potrà più contare sulla solidarietà collettiva. Il provvedimento stabilisce una regola diretta: il valore economico dei beni rubati o il reddito derivato dalla loro rivendita verrà detratto dagli aiuti di Stato.

Le misure colpiranno diverse voci del welfare francese:

Assegni di disoccupazione : decurtati in proporzione al danno commesso.

: decurtati in proporzione al danno commesso. Aiuti per l’alloggio (APL) : ridotti per i responsabili di vandalismi.

: ridotti per i responsabili di vandalismi. Assegni familiari : sottoposti a prelievo forzoso per risarcire le attività distrutte.

: sottoposti a prelievo forzoso per risarcire le attività distrutte. Reddito di solidarietà attiva (RSA): bloccato o ridotto per chi alimenta l’economia sommersa.

La circolare non riguarda solo gli episodi dell’ultimo fine settimana. Il testo estende infatti la sanzione a tutte le entrate provenienti dalla criminalità, compresi il traffico di droga e la vendita di merce contraffatta.

Il disegno di legge «chi spacca paga»

Questa circolare fa da apripista a un piano normativo ancora più rigido, già ribattezzato casseur payeur (“chi rompe paga”), presto all’esame del Senato francese.

La novità sostanziale è l’introduzione di una responsabilità civile solidale: tutti i componenti di un gruppo violento risponderanno in solido dei danni causati, anche se materialmente l’incendio o la spaccata sono stati compiuti da un solo individuo.

Lo Stato potrà quindi rivalersi direttamente sugli aiuti sociali dei condannati per coprire le spese di ricostruzione e indennizzo. È un cambio di paradigma: l’assegno sociale smette di essere intoccabile e diventa una garanzia patrimoniale per rifondere i danni alla collettività.

Coprifuoco notturno ed elicotteri nelle metropoli

Sul fronte dell’ordine pubblico, la tensione resta a livelli di guardia. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato l’estensione e il rinnovo dei coprifuoco notturni mirati ovunque sia necessario.

Dopo i violenti scontri a Parigi, Lione, Bordeaux e Lilla, diverse aree urbane restano blindate dalle prime ore della sera fino alle sei del mattino. A Marsiglia, il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha dovuto promettere l’invio immediato di rinforzi per evitare che il prossimo fine settimana ripeta il copione di devastazione.

Intanto il fronte politico si spacca. La presidente dell’Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet, ha chiesto l’apertura di una commissione d’inchiesta sulla gestione della sicurezza, puntando il dito contro la carenza di agenti sul campo e le tattiche di contenimento della folla che hanno intrappolato anche manifestanti pacifici.

Ambito d’intervento Misura adottata Effetto economico immediato Welfare State Circolare anti-saccheggio Prelievo forzoso su sussidi e disoccupazione Responsabilità civile Ddl Casseur payeur Risarcimento solidale dei danni commerciali Ordine pubblico Coprifuoco notturni mirati Blocco serale delle attività e dei consumi Commercio locale Richiesta fondi d’urgenza Rischio chiusura definitiva per negozi indipendenti

Il conto economico: la rabbia delle imprese e il ruolo dello Stato

A pagare il conto più salato di questa ondata di violenza sono, come sempre, i piccoli commercianti e i lavoratori. Il presidente del Medef (la principale associazione delle imprese francesi), Patrick Martin, ha descritto un quadro desolante di vetrine in frantumi, negozi svuotati e titolari ridotti sul lastrico.

Martin ha avvertito che molti negozianti, esasperati dalla frequenza di questi episodi, parlano già di armarsi per difendere le proprie botteghe. Pur condannando questa prospettiva, il numero uno delle imprese ha accusato apertamente lo Stato di incapacità nel prevedere e contenere la minaccia. La questione di fondo è puramente economica: quando le compagnie di assicurazione non coprono l’intero valore dei beni distrutti, spetta alla mano pubblica intervenire. Chiudere un quartiere con il coprifuoco azzera il fatturato locale, e privare i commercianti della sicurezza significa distruggere capitale produttivo.

C’è un paradosso amaro in tutto questo: una protesta nata contro il carovita e per difendere il potere d’acquisto finisce per desertificare le attività di quartiere, lasciando dietro di sé macerie, debiti e sussidi cancellati per legge. Le città e la società non usciranno migliori, ma peggiori, da questa prova.