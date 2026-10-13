Formula 1, la scommessa da miliardi: dopo trent’anni torna l’Africa, ma la pista nasce dal nulla in Ruanda

Dopo oltre trent’anni di assenza e promesse mai mantenute, la Formula 1 ha deciso di compiere il passo più rischioso e ambizioso della sua storia recente. Il campionato mondiale dei motori non tornerà sulla storica pista sudafricana di Kyalami, dove corse l’ultima volta nel 1993, ma pianterà le tende a Bugesera, nel cuore del Ruanda. Si tratta di un accordo decennale che sposta l’asse finanziario e sportivo verso un Paese che punta tutto sulle grandi opere per cambiare il proprio destino.

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai massimi vertici politici e sportivi: il presidente ruandese Paul Kagame, l’amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali e il presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile Mohammed Ben Sulayem. L’intesa sancisce la nascita del Gran Premio d’Africa, che entrerà stabilmente in calendario a partire dai primi anni del prossimo decennio, non appena il tracciato sarà completato e collaudato.

La scelta logistica risponde a un piano preciso. Il circuito sorgerà a circa quaranta chilometri a sud della capitale Kigali, esattamente accanto al nuovo aeroporto internazionale in fase di realizzazione. Il disegno della pista, curato dall’ex pilota Alex Wurz insieme allo studio Tilke, sfrutterà i dislivelli naturali della tipica campagna ruandese per creare un tracciato moderno con i massimi standard di sicurezza internazionali.

Dietro la bandiera a scacchi si muove una massiccia operazione economica guidata dal Rwanda Development Board. Per Kigali non si tratta di una semplice vetrina per l’orgoglio nazionale, ma di una leva per stimolare la domanda interna e attrarre capitali esteri. Il progetto comprende alberghi, aree commerciali e spazi congressuali destinati a operare tutto l’anno, evitando l’errore delle cattedrali nel deserto lasciate all’incuria dopo la corsa domenicale.

Mentre i circuiti europei faticano a quadrare i bilanci tra costi di gestione crescenti e vincoli finanziari, i mercati emergenti usano la spesa infrastrutturale come volano di crescita. L’obiettivo ruandese è integrare rete di trasporti, turismo ad alto valore aggiunto e servizi per offrire uno sbocco lavorativo a una popolazione in rapida crescita.

Aspetto chiave Dettaglio dell’accordo Sede di gara Bugesera (a 40 km da Kigali) Durata contratto 10 anni (dai primi anni 2030) Progettazione pista WurzDesign e Tilke Engineers Pubblico continentale Oltre 100 milioni di appassionati Bacino anagrafico 60% dei tifosi africani sotto i 35 anni

La demografia gioca infatti a favore dell’Africa. Il continente conta già una platea di cento milioni di appassionati di motori, in gran parte giovanissimi. Nel Paese ospitante, su quasi quindici milioni di abitanti, la fascia di età compresa tra i sedici e i trent’anni conta oltre tre milioni di persone. Domenicali ha spiegato che il progetto intende creare competenze pratiche e opportunità d’impiego locale sia nei servizi che nell’assistenza tecnica.

Non si tratta di un debutto assoluto sul piano organizzativo. Il Ruanda ha già gestito eventi di rilievo globale come il congresso della FIFA, i mondiali di ciclismo e il galà FIA di fine 2024, quando Max Verstappen ha ritirato il suo quarto alloro mondiale. La volontà politica è stata determinante: mentre il Sudafrica ha visto sfumare il ritorno di Kyalami per mancanza di fondi pubblici, Kigali ha scelto di sostenere l’iniziativa con risorse statali dirette.

I piloti hanno accolto l’annuncio con favore. Lewis Hamilton premeva da anni per riportare il Circus nel continente, definendolo un atto dovuto verso gli appassionati africani. Più pragmatici i colleghi Verstappen e George Russell, incuriositi da un tracciato sconosciuto che presenterà sfide altimetriche insolite.

Resta aperta l’incognita sulla sostenibilità dei conti nel medio periodo. Un autodromo di Grado 1 richiede centinaia di milioni di investimenti pubblici, risorse sottratte ad altri capitoli di bilancio. Se il volano del turismo e dell’indotto aeroportuale funzionerà, l’operazione porterà entrate fiscali e sviluppo; in caso contrario, il rischio di un pesante disavanzo graverà sulle spalle dei cittadini.